Германия возобновляет субсидии на электромобили для компаний: детали и условия

В Германии планируют восстановить субсидирование электромобилей. После отмены государственной поддержки в конце прошлого года, продажи электромобилей резко упали. Первоначально производители пытались компенсировать снижение ценными акциями, но статистика показала, что в июле продажи упали на 37% по сравнению с прошлым годом, а в августе спад увеличился до 69%. Поняв необходимость поддержки рынка, правительство Германии подготовило новый проект субсидий.

Однако в отличие от предыдущих мер, которые касались всех покупателей, теперь внимание сосредоточено на корпоративных клиентах. Компании, приобретающие электромобили, смогут рассчитывать на значительный налоговый вычет в размере 40% в год покупки, который снизится до 6% в дальнейшем. Программа будет действовать для автомобилей, приобретенных с 1 июля 2024 года по декабрь 2028 года, а максимальная цена для субсидий возросла с 70 до 95 тысяч евро, что также включает премиум модели. По оценкам, новая инициатива будет стоить налогоплательщикам 540 миллионов евро.

Доля корпоративных продаж в Германии значительна, что может помочь увеличению сбыта электромобилей. Однако некоторые эксперты, такие как финансовый директор Volkswagen Арно Антлиц, считают, что проблемы с продажами связаны не только с падением спроса, но и с общей экономической ситуацией, которая не восстановилась после пандемии.

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