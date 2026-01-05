Субсидии дадут точечно, но по крупному: кому помогут с закупкой дорогих препаратов с 2026 года

Лекарства для людей с редкими заболеваниями нередко становятся неподъёмной статьёй расходов для регионов, особенно там, где бюджетные возможности ограничены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство РФ, которое утвердило порядок субсидирования субъектов на закупку дорогостоящих препаратов для пациентов с орфанными диагнозами. Механизм начнёт действовать с 2026 года и предполагает, что федеральные средства смогут поддержать регионы при наличии подтверждённой финансовой потребности.

Как будет работать система субсидий

Правительство утвердило правила предоставления субсидий регионам на обеспечение лекарствами пациентов с орфанными заболеваниями. Согласно постановлению, с 2026 года субъекты смогут получать федеральные средства именно на закупку дорогостоящих препаратов, необходимых людям с редкими диагнозами. При этом такая поддержка будет адресной и зависит от финансовых возможностей конкретного региона.

"С 2026 года регионы смогут получать федеральные средства на закупку дорогостоящих препаратов для пациентов с орфанными заболеваниями. Подписано постановление, утверждающее правила предоставления субсидий на эти цели", — говорится в сообщении на сайте кабмина.

В кабмине уточнили, что претендовать на поддержку смогут регионы с невысокой бюджетной обеспеченностью, но только при наличии финансовой потребности. Таким образом, механизм ориентирован на те субъекты, которым сложнее самостоятельно закрывать обязательства по лекарственному обеспечению. Решение должно снизить риски перебоев в закупках и перераспределить нагрузку между уровнями власти.

Кто и как будет подавать заявки

Процедура предусматривает подачу заявок на субсидирование через Минздрав. В правительстве уточнили, что соответствующие обращения будут направляться в министерство руководителями субъектов. Это означает, что инициатива по получению поддержки будет исходить от регионов, а федеральный уровень будет оценивать потребность и возможность выделения средств.

Такой порядок предполагает формализацию запроса: регион должен подтвердить, что нуждается в федеральных средствах и не располагает достаточной бюджетной обеспеченностью для закупок. В результате доступ к субсидиям будет зависеть от финансового положения субъекта и документально оформленной необходимости. Кабмин подчёркивает, что речь идёт о закупках именно дорогостоящих препаратов, что делает критерий потребности принципиальным.

Финансирование и сроки запуска

Как напомнили в правительстве, в федеральном бюджете на эти цели зарезервировано 9 млрд рублей на 2026 год. В 2027 и 2028 годах предусмотрено по 10 млрд рублей ежегодно. Эти суммы закреплены заранее, что формирует основу для регулярного финансирования и позволяет регионам рассчитывать на долгосрочную поддержку.

Возможность федерального субсидирования установлена новыми положениями федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Они вступают в силу с 1 января 2026 года, что совпадает с запуском механизма субсидий. Таким образом, изменения закреплены и на уровне нормативной базы, и на уровне бюджетного планирования, что делает систему поддержки формально устойчивой на ближайшие годы.