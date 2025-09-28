Больше никаких "тихих" списаний: подписки в России заставят играть по-честному
Автоматические списания за подписки без ведома пользователей в России скоро уйдут в прошлое. Госдума приняла поправки в закон о защите прав потребителей, которые обяжут сервисы полностью пересмотреть свои подходы к продлению подписок. Новые правила вступят в силу 1 марта 2026 года.
В чём суть изменений
По новым нормам платные сервисы не смогут списывать деньги с карты без явного согласия клиента.
-
Отказ от подписки будет доступен в личном кабинете.
-
Достаточно будет удалить реквизиты карты или нажать кнопку "отменить".
-
Все онлайн-платформы обязаны встроить эту функцию до весны 2026 года.
"Отказаться от подписки можно будет через аккаунт, где достаточно удалить сохраненные реквизиты карты или просто нажать кнопку "отменить"", — пояснил юрист Дмитрий Матюшенков.
Почему понадобился закон
Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что к депутатам поступали многочисленные жалобы: пользователи сталкивались с "тихими списаниями", отменить которые часто было невозможно. Особенно это касалось сервисов, предлагающих бесплатный пробный период: карта подключалась ради активации, а деньги начинали списываться автоматически, даже если пользователь удалял её из кабинета.
Как будет работать новая система
-
Сервис обязан уведомить пользователя о продлении подписки.
-
Если человек отменяет её, деньги не должны списываться.
-
При ошибочном списании средства должны вернуть в полном объёме.
-
При отказе компания рискует получить жалобу в Роспотребнадзор.
Сравнение: как это работает сейчас и будет после 2026
|Параметр
|До марта 2026
|После марта 2026
|Отмена подписки
|Иногда скрытая или недоступная
|Доступна прямо в личном кабинете
|Списания после удаления карты
|Возможны
|Запрещены
|Возврат денег
|Часто проблематичен
|Обязанность сервиса вернуть в полном объёме
|Ответственность
|Почти отсутствует
|Возможность жалобы в Роспотребнадзор
Советы шаг за шагом: как не потерять деньги
-
Проверяйте активные подписки в личном кабинете и в банковском приложении.
-
Настройте уведомления об операциях по карте.
-
Сохраняйте скриншоты отмены подписки на случай споров.
-
Если деньги списали незаконно — обращайтесь в поддержку сервиса, а при отказе — в Роспотребнадзор.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: подключить пробный период и забыть отключить карту.
-
Последствие: регулярные списания без ведома.
-
Альтернатива: сразу отменять подписку после активации или использовать виртуальную карту.
-
Ошибка: полагать, что удаление карты полностью защищает.
-
Последствие: сервис может продолжить списания.
-
Альтернатива: проверять наличие активных подписок и отключать их официально.
А что если сервисы не успеют к сроку?
С 1 марта 2026 года такие платформы будут нарушать закон. В этом случае пользователи смогут не только требовать возврата средств, но и жаловаться в контролирующие органы.
Плюсы и минусы для пользователей
|Плюсы
|Минусы
|Простая и прозрачная отмена подписки
|Сервисы могут усложнять интерфейс, чтобы сохранить клиентов
|Защита от скрытых списаний
|Закон вступает только в 2026 году
|Гарантированный возврат средств
|Возможны споры и задержки при возврате
FAQ
Когда вступают изменения в силу?
С 1 марта 2026 года.
Что делать, если после отмены деньги всё равно списали?
Требовать возврат у сервиса, в случае отказа — обращаться в Роспотребнадзор.
Какие сервисы чаще всего используют подписки?
Музыкальные, кино- и видеоплатформы, а также онлайн-образовательные и игровые сервисы.
Мифы и правда
-
Миф: "После принятия закона подписки исчезнут".
Правда: сервисы сохранят подписки, но правила станут прозрачнее.
-
Миф: "Возврат денег невозможен".
Правда: закон обяжет компании возвращать средства в полном объёме.
-
Миф: "Закон касается только зарубежных платформ".
Правда: новые правила распространяются на все сервисы, работающие в РФ.
3 интересных факта
-
Большинство жалоб касаются именно "бесплатных" пробных периодов.
-
Даже после удаления карты некоторые сервисы умудрялись продолжать списания.
-
Россия станет одной из немногих стран, где прозрачность подписок закреплена на уровне закона.
Исторический контекст
-
2010-е: активный рост подписочных сервисов в РФ.
-
2020-е: всплеск жалоб на скрытые списания.
-
2025 год: Госдума принимает поправки во втором и третьем чтениях.
-
2026 год: вступление в силу закона об обязательной прозрачности подписок.
