Больше никаких "тихих" списаний: подписки в России заставят играть по-честному

Автоматические списания за подписки без ведома пользователей в России скоро уйдут в прошлое. Госдума приняла поправки в закон о защите прав потребителей, которые обяжут сервисы полностью пересмотреть свои подходы к продлению подписок. Новые правила вступят в силу 1 марта 2026 года.

В чём суть изменений

По новым нормам платные сервисы не смогут списывать деньги с карты без явного согласия клиента.

Отказ от подписки будет доступен в личном кабинете.

Достаточно будет удалить реквизиты карты или нажать кнопку "отменить".

Все онлайн-платформы обязаны встроить эту функцию до весны 2026 года.

"Отказаться от подписки можно будет через аккаунт, где достаточно удалить сохраненные реквизиты карты или просто нажать кнопку "отменить"", — пояснил юрист Дмитрий Матюшенков.

Почему понадобился закон

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что к депутатам поступали многочисленные жалобы: пользователи сталкивались с "тихими списаниями", отменить которые часто было невозможно. Особенно это касалось сервисов, предлагающих бесплатный пробный период: карта подключалась ради активации, а деньги начинали списываться автоматически, даже если пользователь удалял её из кабинета.

Как будет работать новая система

Сервис обязан уведомить пользователя о продлении подписки.

Если человек отменяет её, деньги не должны списываться.

При ошибочном списании средства должны вернуть в полном объёме.

При отказе компания рискует получить жалобу в Роспотребнадзор.

Сравнение: как это работает сейчас и будет после 2026

Параметр До марта 2026 После марта 2026 Отмена подписки Иногда скрытая или недоступная Доступна прямо в личном кабинете Списания после удаления карты Возможны Запрещены Возврат денег Часто проблематичен Обязанность сервиса вернуть в полном объёме Ответственность Почти отсутствует Возможность жалобы в Роспотребнадзор

Советы шаг за шагом: как не потерять деньги

Проверяйте активные подписки в личном кабинете и в банковском приложении. Настройте уведомления об операциях по карте. Сохраняйте скриншоты отмены подписки на случай споров. Если деньги списали незаконно — обращайтесь в поддержку сервиса, а при отказе — в Роспотребнадзор.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: подключить пробный период и забыть отключить карту.

Последствие: регулярные списания без ведома.

Альтернатива: сразу отменять подписку после активации или использовать виртуальную карту.

Ошибка: полагать, что удаление карты полностью защищает.

Последствие: сервис может продолжить списания.

Альтернатива: проверять наличие активных подписок и отключать их официально.

А что если сервисы не успеют к сроку?

С 1 марта 2026 года такие платформы будут нарушать закон. В этом случае пользователи смогут не только требовать возврата средств, но и жаловаться в контролирующие органы.

Плюсы и минусы для пользователей

Плюсы Минусы Простая и прозрачная отмена подписки Сервисы могут усложнять интерфейс, чтобы сохранить клиентов Защита от скрытых списаний Закон вступает только в 2026 году Гарантированный возврат средств Возможны споры и задержки при возврате

FAQ

Когда вступают изменения в силу?

С 1 марта 2026 года.

Что делать, если после отмены деньги всё равно списали?

Требовать возврат у сервиса, в случае отказа — обращаться в Роспотребнадзор.

Какие сервисы чаще всего используют подписки?

Музыкальные, кино- и видеоплатформы, а также онлайн-образовательные и игровые сервисы.

Мифы и правда

Миф: "После принятия закона подписки исчезнут".

Правда: сервисы сохранят подписки, но правила станут прозрачнее.

Миф: "Возврат денег невозможен".

Правда: закон обяжет компании возвращать средства в полном объёме.

Миф: "Закон касается только зарубежных платформ".

Правда: новые правила распространяются на все сервисы, работающие в РФ.

3 интересных факта

Большинство жалоб касаются именно "бесплатных" пробных периодов. Даже после удаления карты некоторые сервисы умудрялись продолжать списания. Россия станет одной из немногих стран, где прозрачность подписок закреплена на уровне закона.

Исторический контекст