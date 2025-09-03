Затопленные тайны: быстрый доступ к историям, которые изменят ваше видение морей

Представьте: целые цивилизации, процветавшие тысячи лет назад, теперь лежат на дне Балтийского и Северного морей. Эти затопленные земли хранят секреты древних народов, о которых мы знаем так мало. Международная группа учёных из университетов Йорка, Брэдфорда и Фламандского морского института запустила проект SUBNORDICA, чтобы раскрыть эти тайны. Об инициативе сообщает издание Heritage Daily.

Что известно о затопленных цивилизациях?

Многие народы зародились на равнинах, которые позже ушли под воду. Одна из ключевых территорий — Доггерленд, существовавший около 8200 лет назад. Проект поможет лучше понять повседневную жизнь, культуру и особенности выживания древних обитателей этих мест.

Инициативу поддерживают коллективы университетов Северной Европы. Основная цель — детальное изучение древних земель, скрытых под водой.

Какие технологии используют учёные?

Экспедиция опирается на передовые инструменты для исследования морского дна. Вот основные методы:

магнитометрическая съёмка — для выявления магнитных полей.

картографический рельеф — для создания детальных карт.

акустический и сейсмический анализ — для изучения структуры дна.

Эти технологии помогут найти следы древних рек, торфяников и стоянок, указывающие на места обитания людей.

Время поджимает

Учёные торопятся, ведь эти акватории привлекают внимание властей и бизнеса. Балтийское и Северное моря рассматриваются как площадки для строительства ветряных электростанций. Это значит, что археологические ценности могут быть потеряны навсегда.