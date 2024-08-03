Раскрыта удивительная особенность раскалённого субкарлика: его оболочка вращается куда быстрее ядра

Астрономы использовали космический телескоп NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) для изучения звезды TIC 441725813. Они классифицировали эту звезду как гибридный горячий субкарлик B.

Такие звёзды состоят из гелиевых ядер, покрытых очень тонкими водородными оболочками. Это компактные объекты, обычно примерно в два раза массивнее Солнца, в 3-10 раз меньше его размерами и эффективными температурами в диапазоне от 20 000 до 40 000 К.

Группа астрономов под руководством Вэньчао Су из Тулузского университета во Франции провела фотометрические наблюдения TIC 441725813 с помощью TESS, что позволило им получить более подробную информацию о природе этой звезды.

Детальный анализ кривых блеска TESS TIC 441725813 позволил команде Су идентифицировать богатый спектр особенностей. В частности, они обнаружили низкие и высокие частоты, возможную орбитальную сигнатуру компаньона, предоставленный спектр пульсации g-моды с сигнатурами вращательного расщепления и несколько p-мод, также показывающих сигнатуру вращения.

Кроме того, из измеренных частотных расщеплений двух типов мод в TIC 441725813 астрономы оценили периоды вращения как ядра, так и внешней оболочки.

Ядро вращается очень медленно с периодом не менее 85,3 дней, в то время как период вращения внешней оболочки составляет приблизительно 17,9 дней.

Такой разнобой может объясняться наличием в звёздной системе второго карлика с периодом вращения около 6,7 часов, но для проверки этой гипотезы необходимы дополнительные спектроскопические наблюдения.