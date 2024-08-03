Раскрыта удивительная особенность раскалённого субкарлика: его оболочка вращается куда быстрее ядра

Астрономы использовали космический телескоп NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) для изучения звезды TIC 441725813. Они классифицировали эту звезду как гибридный горячий субкарлик B.
Такие звёзды состоят из гелиевых ядер, покрытых очень тонкими водородными оболочками. Это компактные объекты, обычно примерно в два раза массивнее Солнца, в 3-10 раз меньше его размерами и эффективными температурами в диапазоне от 20 000 до 40 000 К.
Группа астрономов под руководством Вэньчао Су из Тулузского университета во Франции провела фотометрические наблюдения TIC 441725813 с помощью TESS, что позволило им получить более подробную информацию о природе этой звезды.
Детальный анализ кривых блеска TESS TIC 441725813 позволил команде Су идентифицировать богатый спектр особенностей. В частности, они обнаружили низкие и высокие частоты, возможную орбитальную сигнатуру компаньона, предоставленный спектр пульсации g-моды с сигнатурами вращательного расщепления и несколько p-мод, также показывающих сигнатуру вращения.
Кроме того, из измеренных частотных расщеплений двух типов мод в TIC 441725813 астрономы оценили периоды вращения как ядра, так и внешней оболочки.
Ядро вращается очень медленно с периодом не менее 85,3 дней, в то время как период вращения внешней оболочки составляет приблизительно 17,9 дней.
Такой разнобой может объясняться наличием в звёздной системе второго карлика с периодом вращения около 6,7 часов, но для проверки этой гипотезы необходимы дополнительные спектроскопические наблюдения.
Фото: ESO/L. Calçada (Creative Commons Attribution 4.0 International License)
Мужчина перешел на другой самолёт по взлетным полосам во Внуково
В аэропорту Внуково пассажир, летевший транзитом, проявил недюжинную находчивость и успел на свой следующий рейс, несмотря на серьезное опоздание.
Представители стран Запада требуют от Мадуро сложить полномочия
В пятницу представители законодательной власти США и Европы выпустили совместное коммюнике, в котором выразили готовность применить меры воздействия к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, если тот откажется покинуть свой пост.
Возвращение болезни: Лайма Вайкуле преодолевает новый вызов
Лайма Вайкуле узнала о страшном диагнозе — раке груди — в 1990-х годах и прошла длительное лечение в США, вернувшись домой победительницей.
Бен Аффлек купил в ипотеку дом рядом с Дженнифер Лопес
Американские журналисты выяснили, что Бен Аффлек взял кредит в размере 10 миллионов долларов на покупку "холостяцкой берлоги" с пятью спальнями и пятью ванными комнатами.