Прорыв в онкологии: в Берлине представили препарат, который меняет правила лечения

На ежегодном конгрессе Европейского общества медицинской онкологии (ESMO) 2025 года в Берлине был представлен новый препарат — амивантамаб, вводимый подкожно. Уже первые результаты его применения у пациентов с запущенными опухолями головы и шеи оказались настолько впечатляющими, что специалисты называют исследование одним из самых перспективных направлений современной онкотерапии.

Новая надежда для пациентов с редкими формами опухолей

Рак головы и шеи включает злокачественные новообразования полости рта, глотки, гортани и околоносовых пазух. По данным британского Cancer Research UK, ежегодно в стране выявляют около 12 тысяч новых случаев. Долгое время основными факторами риска считались курение и злоупотребление алкоголем, однако в последние годы картина изменилась: всё больше случаев связывают с вирусом папилломы человека (ВПЧ). Особенно часто заболевание диагностируют у мужчин моложе 60 лет, ведущих здоровый образ жизни и никогда не куривших.

Этот сдвиг не только изменил эпидемиологию, но и усложнил выбор лечения. Когда рак рецидивирует или даёт метастазы, стандартные методы — хирургия, лучевая терапия и химиотерапия — становятся малоэффективными. Иммунотерапия, включающая препараты вроде ниволумаба и пембролизумаба, принесла определённый прорыв, но помогает лишь части пациентов. Цетуксимаб, единственный таргетный препарат, разрешённый для этих опухолей, также демонстрирует ограниченные результаты.

Именно поэтому исследование Orig-AMI 4 вызвало такой интерес: его участники — пациенты, для которых классические методы больше не работают.

Амивантамаб: антитело нового поколения

Амивантамаб, разработанный компанией Johnson & Johnson, относится к категории биспецифических моноклональных антител. Это значит, что препарат способен воздействовать сразу на несколько мишеней. Он одновременно блокирует рецепторы EGFR и MET — два ключевых белка, участвующих в росте и выживании раковых клеток.

EGFR отвечает за деление клеток, а его гиперактивация часто наблюдается при агрессивных опухолях. MET, в свою очередь, помогает клеткам обходить действие терапии, формируя устойчивость. Комбинированное воздействие на оба механизма даёт шанс остановить рост опухоли даже тогда, когда предыдущие препараты перестали работать.

Но на этом возможности амивантамаба не заканчиваются. Его третья функция заключается в активации иммунной системы. Препарат "подсказывает" естественным киллерам (NK-клеткам), как распознавать и уничтожать опухолевые клетки. Таким образом, он сочетает преимущества таргетной терапии и иммуностимуляции.

"Это первый случай, когда лечение сочетает эти три функции у пациентов с рецидивирующим раком головы и шеи", — отметил онколог фонда Royal Marsden NHS профессор Кевин Харрингтон.

Ещё одно преимущество — форма введения. Амивантамаб вводят подкожно, без необходимости длительных внутривенных инфузий. Это делает лечение менее обременительным, сокращает время пребывания в клинике и потенциально позволяет проводить процедуры амбулаторно.

Клиническое исследование: быстрые результаты и мягкий профиль безопасности

В исследовании Orig-AMI 4 приняли участие 86 пациентов с рецидивирующим или метастатическим плоскоклеточным раком головы и шеи. Все они ранее прошли стандартное лечение, включая иммунотерапию и препараты платины, но без положительного результата.

Через шесть недель после начала терапии у большинства пациентов наблюдались положительные изменения. У 76% участников опухоль либо уменьшилась в размерах, либо перестала расти. В условиях, когда заболевание обычно быстро прогрессирует, такие результаты считаются значительными. Средний показатель выживаемости без прогрессирования составил 6,8 месяца — внушительное достижение для этой категории пациентов.

По состоянию на июль 2025 года более 60% участников продолжали лечение, что говорит о его длительном эффекте. Побочные реакции были в основном лёгкими или умеренными — в основном кожные проявления, свойственные препаратам, воздействующим на EGFR. Тяжёлые осложнения наблюдались редко, что выгодно отличает амивантамаб от традиционной химиотерапии.

"Эти цифры знаменуют собой поворотный момент в лечении этих форм рака, для которых существует крайне мало терапевтических возможностей", — подчеркнул профессор Кевин Харрингтон.

Таблица: сравнение подходов к лечению рака головы и шеи

Метод лечения Принцип действия Основные ограничения Химиотерапия Разрушает быстро делящиеся клетки Высокая токсичность, частые рецидивы Иммунотерапия (ниволумаб, пембролизумаб) Активирует иммунную систему Эффективна не у всех пациентов Цетуксимаб Блокирует EGFR Ограниченная эффективность Амивантамаб Блокирует EGFR и MET, активирует NK-клетки Новая терапия, проходит испытания

Советы шаг за шагом: как проходит лечение амивантамабом

Перед началом терапии проводится молекулярное тестирование опухоли, чтобы подтвердить экспрессию мишеней EGFR и MET. Подготовка пациента включает контроль функций печени, почек и иммунного статуса. Препарат вводится подкожно, обычно в области живота или бедра. После введения пациент остаётся под наблюдением в течение часа для оценки реакции. Лечение продолжается курсами до достижения стойкого эффекта или появления побочных явлений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: назначение стандартной химиотерапии после неудачи иммунотерапии.

Последствие: низкий шанс ответа и высокий риск токсичности.

Альтернатива: переход на таргетную терапию амивантамабом или участие в клинических исследованиях.

А что если…

Если эффективность амивантамаба подтвердится на более крупных выборках, он может стать первой линией лечения для пациентов с ВПЧ-ассоциированным раком головы и шеи. Кроме того, учёные уже исследуют возможность применения препарата при колоректальном раке, что говорит о его широком потенциале.

Плюсы и минусы новой терапии

Плюсы Минусы Подкожное введение, простота применения Пока нет данных о долгосрочных результатах Низкая токсичность по сравнению с химиотерапией Стоимость терапии может быть высокой Комбинированный механизм действия Требует подтверждения в масштабных исследованиях

FAQ

Как выбрать подходящее лечение?

Решение принимается онкологом после анализа молекулярных маркеров и истории болезни пациента.

Сколько стоит лечение амивантамабом?

Точная стоимость пока не объявлена, так как препарат проходит клинические испытания. Однако ожидается, что она будет сопоставима с другими таргетными средствами.

Что лучше — иммунотерапия или амивантамаб?

Иммунотерапия остаётся стандартом для первой линии, но при неэффективности этих препаратов амивантамаб может стать новым вариантом.

Мифы и правда

Миф: таргетные препараты не работают при метастатических формах.

Правда: именно для таких случаев они разрабатываются — чтобы воздействовать на конкретные механизмы выживания опухоли.

Миф: новые лекарства всегда вызывают тяжёлые побочные эффекты.

Правда: современные антитела, включая амивантамаб, создаются с прицелом на снижение токсичности.

Миф: подкожные инъекции менее эффективны, чем капельницы.

Правда: эффективность зависит не от способа введения, а от действия действующего вещества.

Три интересных факта

• Амивантамаб уже используется при лечении немелкоклеточного рака лёгкого с мутацией EGFR.

• Препарат способен действовать даже на опухоли, устойчивые к другим видам терапии.

• Исследования показывают, что подкожная форма повышает удобство лечения без потери эффективности.

Исторический контекст

Ещё десять лет назад рак головы и шеи считался одним из самых трудноподдающихся лечению видов. Однако за последние годы произошёл настоящий прорыв: появление иммунотерапии, таргетных антител и инновационных схем, таких как Orig-AMI 4, вселяет надежду в тысячи пациентов.