Subaru теряет позиции, но Legacy держится: неожиданный успех последнего седана бренда

2025 год оказался для Subaru одновременно продуктивным и непростым. В линейке появились новые версии Forester Wilderness, а к 2026 году анонсированы свежие модели Outback, TrailSeeker и электрифицированные внедорожники. Тем не менее сентябрьские продажи стали для бренда неприятным сюрпризом. Обычно Subaru сообщает о рекордах, но в сентябре 2025-го реализовано всего 46 007 автомобилей, что на 18,5% меньше аналогичного периода прошлого года. В годовом выражении падение составило 2,1%, а почти все модели отметились двузначным снижением продаж, кроме одной — седана Legacy.
Неожиданный успех Legacy
Особый интерес вызывает именно Legacy. Последний седан с этой линейки сошел с конвейера 12 сентября, однако именно он оказался в центре внимания покупателей. В сентябре было продано 1884 автомобиля, что на 8,3% больше, чем год назад. Хотя доля Legacy в общих продажах Subaru невелика, этот результат превзошел суммарные показатели WRX, BRZ и Solterra. За первые девять месяцев 2025 года седан разошелся тиражом 17 047 штук, обеспечив единственный двузначный рост среди всех моделей бренда.
Конкуренция в сегменте седанов
Несмотря на стабильность Legacy, сегмент среднеразмерных седанов продолжает сокращаться. Главные конкуренты — Toyota Camry и Honda Accord — по-прежнему доминируют на рынке, оставляя Legacy далеко позади. Разница в продажах достигает 14-кратного отрыва. Для Subaru это сигнал к осторожности в плане загрузки заводов, особенно учитывая запуск Forester и его гибридной версии на предприятии в Индиане в 2026 году.
Продажи кроссоверов и внедорожников
Среди кроссоверов ситуация выглядит более оптимистично. Crosstrek и Forester продолжают наращивать продажи. Однако Forester в 2025 году немного сдал позиции в ожидании смены поколения. А вот Ascent переживает заметное падение — минус 47,1% за месяц и 26,5% за год, что вызывает обеспокоенность в рядах дилеров и аналитиков.
Спортивные модели Subaru
В спортивном сегменте дела идут не лучшим образом. WRX потерял почти 40% продаж, а BRZ удерживает прежний уровень, но с минимальными объемами. Ходят слухи, что Toyota может искать нового партнера для модели GR86, что добавляет неопределенности в будущее спортивных автомобилей Subaru.
Сравнение продаж ключевых моделей Subaru в 2025 году
|Модель
|Продажи сентябрь 2025
|Изменение к прошлому году
|Legacy
|1 884
|+8,3%
|WRX
|-
|-39,8%
|BRZ
|-
|0%
|Solterra
|-
|-
|Ascent
|-
|-26,5% за год
Советы автолюбителям
-
Если рассматриваете среднеразмерный седан, Legacy может стать интересным вариантом даже на вторичном рынке.
-
Для поклонников кроссоверов стоит обратить внимание на Crosstrek и Forester, особенно перед выходом новых поколений.
-
Любителям спортивных моделей стоит внимательно следить за новостями по WRX, BRZ и возможному партнерству Toyota с Subaru.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ставить на спортивные Subaru как на долгосрочную инвестицию → возможный спад продаж → рассматривать Crosstrek или Forester для ежедневного использования.
-
Игнорировать рынок гибридов → упустить рост сегмента → обратить внимание на электрифицированные версии внедорожников.
-
Полагаться на старые модели Legacy для ежедневных поездок → риск дефицита запасных частей → проверять состояние вторичного рынка.
А что если…
…Subaru решит увеличить производство Legacy или его аналога? Возможно, это временно поддержит продажи седанов, но рынок кроссоверов и гибридов растет быстрее. Такой шаг может временно снизить дефицит интереса к спортивным и внедорожным моделям бренда.
Плюсы и минусы разных моделей Subaru
|Модель
|Плюсы
|Минусы
|Legacy
|Надежность, устойчивость к климату, стабильный спрос
|Сегмент сокращается, меньше обновлений
|Crosstrek
|Универсальность, популярность, кроссовер
|Немного меньший комфорт на трассе
|Forester
|Практичность, рост продаж
|Сдаёт позиции перед новым поколением
|Ascent
|Вместимость
|Сильное падение продаж
|WRX/BRZ
|Спорт, динамика
|Минимальные объемы, высокая неопределенность
FAQ
Как выбрать Subaru в 2025 году?
Рассматривайте Crosstrek или Forester для универсального использования, Legacy для седанов, спортивные модели только при желании редкого автомобиля.
Сколько стоят новые и старые модели Legacy?
Цена новых ограничена тиражом, вторичный рынок предлагает широкий диапазон в зависимости от года выпуска и состояния.
Что лучше для семьи: Forester или Ascent?
Forester практичнее в ежедневном использовании, Ascent больше по вместимости, но падение продаж отражает меньший интерес покупателей.
Мифы и правда
Миф: Legacy больше никто не покупает.
Правда: несмотря на снятие с производства, в 2025 году продажи выросли на 8,3%, показывая стабильный спрос на седан.
Миф: все спортивные Subaru теряют популярность.
Правда: WRX теряет объемы, но BRZ держит прежний уровень, хотя с минимальными продажами.
Исторический контекст
Сегмент седанов в США постепенно сжимается с 2010-х годов. Subaru всегда занимала нишу надежных семейных автомобилей, а Legacy был ключевой моделью. Сегодня бренд делает упор на кроссоверы, гибриды и электромобили, следуя мировой тенденции спроса.
Три интересных факта
-
Legacy — единственный седан Subaru, показавший рост продаж в 2025 году.
-
Разница в продажах Legacy и лидеров сегмента среднеразмерных седанов составляет до 14 раз.
-
Forester и Crosstrek остаются основой продаж кроссоверов, несмотря на ожидание нового поколения.
