Subaru Legacy
Subaru Legacy
© commons.wikimedia.org by Wagon Master Johnson is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:46

Subaru теряет позиции, но Legacy держится: неожиданный успех последнего седана бренда

Subaru Legacy показал рост продаж на 8,3% в сентябре 2025 года — данные бренда

2025 год оказался для Subaru одновременно продуктивным и непростым. В линейке появились новые версии Forester Wilderness, а к 2026 году анонсированы свежие модели Outback, TrailSeeker и электрифицированные внедорожники. Тем не менее сентябрьские продажи стали для бренда неприятным сюрпризом. Обычно Subaru сообщает о рекордах, но в сентябре 2025-го реализовано всего 46 007 автомобилей, что на 18,5% меньше аналогичного периода прошлого года. В годовом выражении падение составило 2,1%, а почти все модели отметились двузначным снижением продаж, кроме одной — седана Legacy.

Неожиданный успех Legacy

Особый интерес вызывает именно Legacy. Последний седан с этой линейки сошел с конвейера 12 сентября, однако именно он оказался в центре внимания покупателей. В сентябре было продано 1884 автомобиля, что на 8,3% больше, чем год назад. Хотя доля Legacy в общих продажах Subaru невелика, этот результат превзошел суммарные показатели WRX, BRZ и Solterra. За первые девять месяцев 2025 года седан разошелся тиражом 17 047 штук, обеспечив единственный двузначный рост среди всех моделей бренда.

Конкуренция в сегменте седанов

Несмотря на стабильность Legacy, сегмент среднеразмерных седанов продолжает сокращаться. Главные конкуренты — Toyota Camry и Honda Accord — по-прежнему доминируют на рынке, оставляя Legacy далеко позади. Разница в продажах достигает 14-кратного отрыва. Для Subaru это сигнал к осторожности в плане загрузки заводов, особенно учитывая запуск Forester и его гибридной версии на предприятии в Индиане в 2026 году.

Продажи кроссоверов и внедорожников

Среди кроссоверов ситуация выглядит более оптимистично. Crosstrek и Forester продолжают наращивать продажи. Однако Forester в 2025 году немного сдал позиции в ожидании смены поколения. А вот Ascent переживает заметное падение — минус 47,1% за месяц и 26,5% за год, что вызывает обеспокоенность в рядах дилеров и аналитиков.

Спортивные модели Subaru

В спортивном сегменте дела идут не лучшим образом. WRX потерял почти 40% продаж, а BRZ удерживает прежний уровень, но с минимальными объемами. Ходят слухи, что Toyota может искать нового партнера для модели GR86, что добавляет неопределенности в будущее спортивных автомобилей Subaru.

Сравнение продаж ключевых моделей Subaru в 2025 году

Модель Продажи сентябрь 2025 Изменение к прошлому году
Legacy 1 884 +8,3%
WRX - -39,8%
BRZ - 0%
Solterra - -
Ascent - -26,5% за год

Советы автолюбителям

  1. Если рассматриваете среднеразмерный седан, Legacy может стать интересным вариантом даже на вторичном рынке.

  2. Для поклонников кроссоверов стоит обратить внимание на Crosstrek и Forester, особенно перед выходом новых поколений.

  3. Любителям спортивных моделей стоит внимательно следить за новостями по WRX, BRZ и возможному партнерству Toyota с Subaru.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ставить на спортивные Subaru как на долгосрочную инвестицию → возможный спад продаж → рассматривать Crosstrek или Forester для ежедневного использования.

  • Игнорировать рынок гибридов → упустить рост сегмента → обратить внимание на электрифицированные версии внедорожников.

  • Полагаться на старые модели Legacy для ежедневных поездок → риск дефицита запасных частей → проверять состояние вторичного рынка.

А что если…

…Subaru решит увеличить производство Legacy или его аналога? Возможно, это временно поддержит продажи седанов, но рынок кроссоверов и гибридов растет быстрее. Такой шаг может временно снизить дефицит интереса к спортивным и внедорожным моделям бренда.

Плюсы и минусы разных моделей Subaru

Модель Плюсы Минусы
Legacy Надежность, устойчивость к климату, стабильный спрос Сегмент сокращается, меньше обновлений
Crosstrek Универсальность, популярность, кроссовер Немного меньший комфорт на трассе
Forester Практичность, рост продаж Сдаёт позиции перед новым поколением
Ascent Вместимость Сильное падение продаж
WRX/BRZ Спорт, динамика Минимальные объемы, высокая неопределенность

FAQ

Как выбрать Subaru в 2025 году?
Рассматривайте Crosstrek или Forester для универсального использования, Legacy для седанов, спортивные модели только при желании редкого автомобиля.

Сколько стоят новые и старые модели Legacy?
Цена новых ограничена тиражом, вторичный рынок предлагает широкий диапазон в зависимости от года выпуска и состояния.

Что лучше для семьи: Forester или Ascent?
Forester практичнее в ежедневном использовании, Ascent больше по вместимости, но падение продаж отражает меньший интерес покупателей.

Мифы и правда

Миф: Legacy больше никто не покупает.
Правда: несмотря на снятие с производства, в 2025 году продажи выросли на 8,3%, показывая стабильный спрос на седан.

Миф: все спортивные Subaru теряют популярность.
Правда: WRX теряет объемы, но BRZ держит прежний уровень, хотя с минимальными продажами.

Исторический контекст

Сегмент седанов в США постепенно сжимается с 2010-х годов. Subaru всегда занимала нишу надежных семейных автомобилей, а Legacy был ключевой моделью. Сегодня бренд делает упор на кроссоверы, гибриды и электромобили, следуя мировой тенденции спроса.

Три интересных факта

  1. Legacy — единственный седан Subaru, показавший рост продаж в 2025 году.

  2. Разница в продажах Legacy и лидеров сегмента среднеразмерных седанов составляет до 14 раз.

  3. Forester и Crosstrek остаются основой продаж кроссоверов, несмотря на ожидание нового поколения.

