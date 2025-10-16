Экономия или проходимость? Subaru доказал, что можно получить и то и другое в одном кроссовере
Японский бренд Subaru представил обновлённую версию своего кроссовера REX 2025 года — теперь модель впервые получила полный привод и турбированный двигатель. Благодаря этим изменениям автомобиль стал заметно универсальнее: он одинаково уверенно чувствует себя на городском асфальте, просёлочных дорогах и лёгком бездорожье.
Интеллектуальный полный привод
Главное техническое новшество — система интеллектуального полного привода, которая самостоятельно регулирует распределение крутящего момента между передней и задней осями. В обычных условиях REX движется преимущественно на переднем приводе, что снижает расход топлива. Но стоит колёсам потерять сцепление, как электроника мгновенно подключает заднюю ось, повышая устойчивость и безопасность на скользкой дороге.
Такая схема особенно эффективна зимой или при езде по грунтовке — автомобиль сохраняет стабильность, не требуя от водителя лишних действий.
Новый турбомотор
Под капотом установлен литровый турбированный двигатель мощностью 98 л. с. и крутящим моментом 140 Н·м. Этот агрегат не только обеспечивает бодрый разгон, но и экономично расходует топливо: по циклу WLTC REX способен проходить около 17,4 км на литре бензина. Для компактного кроссовера это отличный показатель, особенно с учётом нового полного привода.
Инженеры Subaru впервые реализовали для этой модели сочетание турбонаддува и AWD, что делает REX более привлекательным для водителей, которым важен баланс динамики и рациональности.
Сравнение версий
|Комплектация
|Привод
|Двигатель
|Особенности
|G
|полный
|1.0 Turbo
|Тканевый салон, мультимедиа, климат-контроль
|Z
|полный
|1.0 Turbo
|17″ диски, кожаная отделка руля, подогрев сидений, LED-оптика
Стартовая цена новой модификации — 2 187 900 иен, что делает её одним из самых доступных полноприводных кроссоверов на японском рынке.
Как выбрать подходящую комплектацию
-
Тем, кто ищет практичный вариант для города, подойдёт версия G — она дешевле, но при этом сохраняет полный привод.
-
Для любителей дальних поездок и активного отдыха стоит обратить внимание на Z — улучшенные материалы, подогрев и диски делают её комфортнее.
-
Оцените собственный стиль вождения: если часто выбираетесь за город или живёте в регионе с холодными зимами, полный привод будет однозначным плюсом.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выбрать только переднеприводный вариант ради экономии.
-
Последствие: ухудшенная проходимость зимой и на грунтовых дорогах.
-
Альтернатива: версия Subaru REX AWD с системой интеллектуального распределения тяги.
-
Ошибка: ориентироваться лишь на мощность двигателя.
-
Последствие: игнорирование экономичности и ресурса агрегата.
-
Альтернатива: турбированный литровый мотор Subaru, оптимальный по соотношению тяги и расхода.
А что если использовать REX как единственный автомобиль?
Для города REX достаточно компактен, чтобы легко парковаться и маневрировать в потоке. А благодаря полному приводу он спокойно справится с выездами на природу, мокрой травой или гравийными дорогами. Система стабилизации и высокий клиренс делают автомобиль удобным в любой сезон.
Плюсы и минусы Subaru REX AWD
|Плюсы
|Минусы
|Полный привод с интеллектуальным распределением крутящего момента
|Мотор не слишком мощный для трассы
|Экономичный турбодвигатель
|Скромный багажник
|Доступная цена для своего класса
|Пока ограниченные версии
|Качественная отделка и богатое оснащение
|Нет гибридной модификации
|Удобен в городе и за его пределами
|Производится ограниченными партиями
FAQ
— Как выбрать между REX и другими компактными кроссоверами Subaru?
Если вам не нужен большой объём двигателя и хочется сэкономить, REX будет идеален. Crosstrek мощнее и крупнее, но стоит дороже.
— Сколько стоит полноприводная версия REX в пересчёте на рубли?
По текущему курсу — примерно 1,1-1,2 млн рублей, что делает модель весьма доступной по меркам японского рынка.
— Когда начнутся поставки?
Производство уже запущено на заводе Daihatsu, первые автомобили появятся в салонах в конце 2025 года.
Мифы и правда
-
Миф: полный привод сильно увеличивает расход топлива.
Правда: интеллектуальная система AWD Subaru подключает заднюю ось только при необходимости, поэтому экономичность почти не страдает.
-
Миф: литровый мотор не справляется с кроссовером.
Правда: турбонаддув обеспечивает достаточную тягу и уверенный разгон.
-
Миф: такие модели не предназначены для бездорожья.
Правда: REX с клиренсом и AWD отлично ведёт себя на грунтовке и снегу.
Интересные факты
-
Subaru REX был создан на платформе Daihatsu Rocky и технически близок к Toyota Raize.
-
Название REX впервые использовалось компанией ещё в 1970-х для малолитражного седана.
-
В Японии модель позиционируется как "самый компактный кроссовер Subaru".
Исторический контекст
Subaru REX впервые появился в 1972 году как городской микрокар. После долгого перерыва бренд возродил имя в 2022-м, но теперь в формате современного кроссовера. Добавление полного привода стало логичным шагом: это фирменная технология Subaru, которой компания славится уже десятилетия.
