Subaru REX
Subaru REX
© commons.wikimedia.org by Tokumeigakarinoaoshima is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:13

Экономия или проходимость? Subaru доказал, что можно получить и то и другое в одном кроссовере

Обновлённый Subaru REX 2025 получил систему интеллектуального полного привода

Японский бренд Subaru представил обновлённую версию своего кроссовера REX 2025 года — теперь модель впервые получила полный привод и турбированный двигатель. Благодаря этим изменениям автомобиль стал заметно универсальнее: он одинаково уверенно чувствует себя на городском асфальте, просёлочных дорогах и лёгком бездорожье.

Интеллектуальный полный привод

Главное техническое новшество — система интеллектуального полного привода, которая самостоятельно регулирует распределение крутящего момента между передней и задней осями. В обычных условиях REX движется преимущественно на переднем приводе, что снижает расход топлива. Но стоит колёсам потерять сцепление, как электроника мгновенно подключает заднюю ось, повышая устойчивость и безопасность на скользкой дороге.

Такая схема особенно эффективна зимой или при езде по грунтовке — автомобиль сохраняет стабильность, не требуя от водителя лишних действий.

Новый турбомотор

Под капотом установлен литровый турбированный двигатель мощностью 98 л. с. и крутящим моментом 140 Н·м. Этот агрегат не только обеспечивает бодрый разгон, но и экономично расходует топливо: по циклу WLTC REX способен проходить около 17,4 км на литре бензина. Для компактного кроссовера это отличный показатель, особенно с учётом нового полного привода.

Инженеры Subaru впервые реализовали для этой модели сочетание турбонаддува и AWD, что делает REX более привлекательным для водителей, которым важен баланс динамики и рациональности.

Сравнение версий

Комплектация Привод Двигатель Особенности
G полный 1.0 Turbo Тканевый салон, мультимедиа, климат-контроль
Z полный 1.0 Turbo 17″ диски, кожаная отделка руля, подогрев сидений, LED-оптика

Стартовая цена новой модификации — 2 187 900 иен, что делает её одним из самых доступных полноприводных кроссоверов на японском рынке.

Как выбрать подходящую комплектацию

  1. Тем, кто ищет практичный вариант для города, подойдёт версия G — она дешевле, но при этом сохраняет полный привод.

  2. Для любителей дальних поездок и активного отдыха стоит обратить внимание на Z — улучшенные материалы, подогрев и диски делают её комфортнее.

  3. Оцените собственный стиль вождения: если часто выбираетесь за город или живёте в регионе с холодными зимами, полный привод будет однозначным плюсом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать только переднеприводный вариант ради экономии.

  • Последствие: ухудшенная проходимость зимой и на грунтовых дорогах.

  • Альтернатива: версия Subaru REX AWD с системой интеллектуального распределения тяги.

  • Ошибка: ориентироваться лишь на мощность двигателя.

  • Последствие: игнорирование экономичности и ресурса агрегата.

  • Альтернатива: турбированный литровый мотор Subaru, оптимальный по соотношению тяги и расхода.

А что если использовать REX как единственный автомобиль?

Для города REX достаточно компактен, чтобы легко парковаться и маневрировать в потоке. А благодаря полному приводу он спокойно справится с выездами на природу, мокрой травой или гравийными дорогами. Система стабилизации и высокий клиренс делают автомобиль удобным в любой сезон.

Плюсы и минусы Subaru REX AWD

Плюсы Минусы
Полный привод с интеллектуальным распределением крутящего момента Мотор не слишком мощный для трассы
Экономичный турбодвигатель Скромный багажник
Доступная цена для своего класса Пока ограниченные версии
Качественная отделка и богатое оснащение Нет гибридной модификации
Удобен в городе и за его пределами Производится ограниченными партиями

FAQ

— Как выбрать между REX и другими компактными кроссоверами Subaru?
Если вам не нужен большой объём двигателя и хочется сэкономить, REX будет идеален. Crosstrek мощнее и крупнее, но стоит дороже.

— Сколько стоит полноприводная версия REX в пересчёте на рубли?
По текущему курсу — примерно 1,1-1,2 млн рублей, что делает модель весьма доступной по меркам японского рынка.

— Когда начнутся поставки?
Производство уже запущено на заводе Daihatsu, первые автомобили появятся в салонах в конце 2025 года.

Мифы и правда

  • Миф: полный привод сильно увеличивает расход топлива.
    Правда: интеллектуальная система AWD Subaru подключает заднюю ось только при необходимости, поэтому экономичность почти не страдает.

  • Миф: литровый мотор не справляется с кроссовером.
    Правда: турбонаддув обеспечивает достаточную тягу и уверенный разгон.

  • Миф: такие модели не предназначены для бездорожья.
    Правда: REX с клиренсом и AWD отлично ведёт себя на грунтовке и снегу.

Интересные факты

  1. Subaru REX был создан на платформе Daihatsu Rocky и технически близок к Toyota Raize.

  2. Название REX впервые использовалось компанией ещё в 1970-х для малолитражного седана.

  3. В Японии модель позиционируется как "самый компактный кроссовер Subaru".

Исторический контекст

Subaru REX впервые появился в 1972 году как городской микрокар. После долгого перерыва бренд возродил имя в 2022-м, но теперь в формате современного кроссовера. Добавление полного привода стало логичным шагом: это фирменная технология Subaru, которой компания славится уже десятилетия.

