Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Subaru
Subaru
© commons.wikimedia.org by Iouri Goussev is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:15

Логотип Subaru скрывает тайну, о которой знают лишь самые внимательные

Subaru: как слияние пяти компаний в 1953 году отразилось в логотипе бренда

Логотип Subaru — это не просто дизайнерская прихоть. В нём зашифрована история рождения бренда и глубокая символика, уходящая корнями в культуру и астрономию.

Откуда всё началось

В 1953 году пять японских компаний объединились, образовав корпорацию Fuji Heavy Industries, которая позже стала Subaru Corporation. Именно это слияние символизируют пять маленьких звёзд на эмблеме. А центральная, крупная звезда — сама Subaru.

Плеяды и скрытая буква "S"

Источником вдохновения стал звёздный кластер Плеяд, известный как "Семь сестёр". В логотипе отражены шесть видимых невооружённым глазом звёзд, а седьмая, слишком тусклая, осталась за кадром. Приглядевшись, можно заметить, что расположение звёзд напоминает букву "S" — отсылка к названию компании.

Цветовая гамма тоже неслучайна: глубокий синий символизирует доверие и надёжность, а серебро — технологии и высокое качество. Неудивительно, что Subaru связывает свой знак с идеями обновления и прогресса.

Специальные версии значков

У спортивного подразделения Subaru Technica International (STI) есть своя особая эмблема. В отличие от классического сине-серебристого варианта, STI использует оттенок вишнёвого, "сакура но иро", навеянный красотой цветущей сакуры.

Некоторые редкие версии значков вместо звёзд получили строчную букву "i" — намёк на модель Impreza. Похожий эксперимент был и с Forester, где появилась буква "F". Эти детали встречались исключительно на японском рынке, что делает их настоящей находкой для коллекционеров.

Символ, который говорит сам за себя

Subaru удалось объединить в одной простой форме целую философию: память о корнях, стремление к качеству и верность инновациям. Именно поэтому эмблема марки давно стала узнаваемой во всём мире и воспринимается как знак надёжности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Цена на электроседан Amberauto A5 в России снизилась с 2,3 до 1,6 млн рублей вчера в 20:07

700 тысяч сгорают на глазах: в России обрушили цену на Amberauto A5

Amberauto A5 в России резко подешевел: скидка почти 700 тысяч рублей делает электроседан с запасом хода 520 км неожиданно доступным.

Читать полностью » Volkswagen Sagitar L 2026 выйдет в Китае 30 августа вчера в 19:04

Автомобиль, который мы знали как Jetta, возвращается — но в совершенно ином облике

Обновленный Volkswagen Sagitar L выходит в Китае 30 августа: новый дизайн, скрытые ручки, 15-дюймовый экран и двигатель 1.5 TSI. Но будет ли он в России?

Читать полностью » Xiaomi представит SU7 Ultra Nurburgring Limited Edition на автосалоне в Чэнду 29 августа вчера в 18:01

Секунда до сотни и клетка безопасности: что скрывает лимитированная версия SU7 Ultra

Xiaomi готовит сенсацию: в Чэнду покажут SU7 Ultra Nurburgring Edition — электроболид с 1548 л.с., ограниченной серией и ценой в 814 900 юаней.

Читать полностью » Motor.es: гибридный Omoda C5 получит запас хода свыше 1000 км вчера в 17:57

Omoda C5 бросает вызов Европе: запас хода удивит даже скептиков

Гибридный Omoda C5 с запасом хода свыше 1000 км готов бросить вызов конкурентам. Узнайте, что сделает его особенным среди кроссоверов.

Читать полностью » Chery Fulwin A9L 2026 продан тиражом более 10 тысяч за 35 дней в Китае вчера в 16:54

35 дней — и аншлаг: как Chery Fulwin A9L взял рынок штурмом

Новый гибридный седан Chery Fulwin A9L 2026 за 35 дней разошёлся тиражом более 10 тысяч машин. В чём секрет успеха китайского флагмана?

Читать полностью » Mazda представит электрический кроссовер EZ-60 на автосалоне в Чэнду в сентябре 2025 года вчера в 15:51

Электрический кроссовер Mazda, которого никто не ждал: дебют в Чэнду перевернёт рынок

Mazda готовит сенсацию: на автосалоне в Чэнду дебютирует кроссовер EZ-60 с гигантским экраном и гибридной установкой. В продаже уже этой осенью.

Читать полностью » Директор KIA Марк Хедрич: электромобили дешевле 20 тысяч евро в Европе нерентабельны вчера в 14:56

Бюджетный электрокар — красивая сказка: KIA объяснила, почему её не стоит ждать

Руководитель KIA в Европе заявил, что электромобили дешевле 20 тысяч евро — миф. Почему массовые доступные EV пока невозможны?

Читать полностью » На Ульяновском автозаводе проходят испытания обновлённого двигателя ZMZ Pro для внедорожников вчера в 13:01

Герметичность и надёжность: под капотом УАЗа рождается двигатель, который должен изменить судьбу завода

УАЗ осенью представит автомобили с обновлённым двигателем ZMZ Pro и готовит премьеру модернизированного «Патриота».

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Почему гнёт клапаны при обрыве ремня ГРМ — объяснил инженер-двигателист
Культура и шоу-бизнес

Остин Батлер жил на съёмочной площадке ради роли в фильме Даррена Аронофски
Еда

Ингредиенты для салата с курицей и морковью: что нужно знать перед готовкой
Спорт и фитнес

Нутрициолог Джонатан Джордан назвал ограничения подвижности, мешающие глубоким выпадам
Садоводство

Ландшафтные дизайнеры назвали 5 способов замаскировать оголённые корни деревьев
Садоводство

Что делать со сливами и яблоками в конце лета: не спешите их выбрасывать
Красота и здоровье

Невролог Лепилова: эпилепсия не всегда проявляется судорогами и потерей сознания
Наука и технологии

Национальная метеослужба США: вероятность явления Ла-Нинья осенью превысит 50%
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru