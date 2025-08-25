Логотип Subaru скрывает тайну, о которой знают лишь самые внимательные

Логотип Subaru — это не просто дизайнерская прихоть. В нём зашифрована история рождения бренда и глубокая символика, уходящая корнями в культуру и астрономию.

Откуда всё началось

В 1953 году пять японских компаний объединились, образовав корпорацию Fuji Heavy Industries, которая позже стала Subaru Corporation. Именно это слияние символизируют пять маленьких звёзд на эмблеме. А центральная, крупная звезда — сама Subaru.

Плеяды и скрытая буква "S"

Источником вдохновения стал звёздный кластер Плеяд, известный как "Семь сестёр". В логотипе отражены шесть видимых невооружённым глазом звёзд, а седьмая, слишком тусклая, осталась за кадром. Приглядевшись, можно заметить, что расположение звёзд напоминает букву "S" — отсылка к названию компании.

Цветовая гамма тоже неслучайна: глубокий синий символизирует доверие и надёжность, а серебро — технологии и высокое качество. Неудивительно, что Subaru связывает свой знак с идеями обновления и прогресса.

Специальные версии значков

У спортивного подразделения Subaru Technica International (STI) есть своя особая эмблема. В отличие от классического сине-серебристого варианта, STI использует оттенок вишнёвого, "сакура но иро", навеянный красотой цветущей сакуры.

Некоторые редкие версии значков вместо звёзд получили строчную букву "i" — намёк на модель Impreza. Похожий эксперимент был и с Forester, где появилась буква "F". Эти детали встречались исключительно на японском рынке, что делает их настоящей находкой для коллекционеров.

Символ, который говорит сам за себя

Subaru удалось объединить в одной простой форме целую философию: память о корнях, стремление к качеству и верность инновациям. Именно поэтому эмблема марки давно стала узнаваемой во всём мире и воспринимается как знак надёжности.