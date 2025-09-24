Седан, который проиграл кроссоверу: история Subaru Legacy подошла к финалу
История одного из самых знаковых автомобилей японского бренда подошла к финалу. В сентябре 2025 года на заводе в американском штате Индиана был выпущен последний седан Subaru Legacy. С этим событием завершился 36-летний цикл модели, которая стала первой машиной марки, собранной в США.
Начало пути
Выпуск Legacy стартовал в сентябре 1989 года на предприятии Subaru of Indiana Automotive (SIA) в городе Лафайет. Изначально это была совместная площадка с Isuzu, но сотрудничество завершилось в 2022 году. В разное время здесь производились и другие автомобили, включая Toyota Camry, которую собирали параллельно с Legacy с 2007 по 2016 годы.
За десятилетия существования модели завод собрал более 1,4 миллиона автомобилей. Из них свыше миллиона пришлись на седаны, а почти 343 тысячи — на универсалы. Однако к 2020-м годам рынок изменился: спрос сместился в сторону кроссоверов и внедорожников, что напрямую сказалось на популярности классического седана.
Причины завершения выпуска
Продажи Legacy в последние годы не радовали. В 2024 году покупатели приобрели всего около 20 тысяч машин — на 23% меньше, чем годом ранее. В условиях растущего интереса к SUV, таким как Forester или Outback, будущее седана стало очевидным. Для компании было логичным сосредоточиться на моделях, востребованных в США.
Будущее завода в Индиане
Закрытие линии Legacy не означает, что предприятие простаивает. Уже осенью там перестанут выпускать и Outback, производство которого вернется в Японию. Но взамен завод сосредоточится на новых проектах — в том числе на выпуске следующего поколения Subaru Forester и его гибридной версии. Это позволит бренду укрепить позиции на рынке экологичных технологий.
"Для нашей компании и наших сотрудников это момент, полный одновременно грусти и надежды. Но мы с оптимизмом смотрим вперёд", — заявил президент и главный операционный директор Subaru of Indiana Automotive Скотт Брэнд.
Последний Legacy в темно-сером цвете Magnetite Gray сошел с конвейера 12 сентября и был передан дилеру.
Сравнение: Legacy и новые модели Subaru
|Характеристика
|Subaru Legacy (седан)
|Subaru Forester (SUV)
|Годы выпуска в США
|1989-2025
|1997 — по н. в.
|Производство
|SIA, Индиана
|Япония/США
|Популярность в 2020-х
|Низкая
|Высокая
|Привлекательность
|Комфорт, бизнес-класс
|Простор, кроссовер
|Будущее
|Снято с производства
|Новое поколение и гибрид
Советы шаг за шагом: как выбрать Subaru сегодня
-
Если важна просторность и универсальность — обратите внимание на Forester.
-
Для путешествий и активного образа жизни подойдет Outback.
-
Тем, кто ищет экономию топлива, стоит дождаться гибридных модификаций.
-
Любителям городского стиля подойдет Impreza или Crosstrek.
-
Обязательно сравнивайте страховку и гарантийные программы перед покупкой.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка седана Legacy как долгосрочного вложения.
-
Последствие: модель снята с производства, доступность запчастей со временем снизится.
-
Альтернатива: выбрать Forester или Crosstrek, которые поддерживаются брендом и получают обновления.
А что если…
А что если Legacy возродят в будущем в новом формате? В условиях тренда на электромобили возможно появление имени в линейке электроседанов Subaru. Уже сегодня бренд активно сотрудничает с Toyota в разработке электрических платформ, и использование культового названия могло бы привлечь внимание покупателей.
Плюсы и минусы: Subaru Legacy
|Плюсы
|Минусы
|Надежность японской сборки
|Низкий спрос на седаны
|Комфортная подвеска
|Устаревающий дизайн в последних версиях
|Хорошая динамика
|Ограниченные перспективы на вторичном рынке
|Долгая история модели
|Недостаточная экономичность по сравнению с гибридами
|Престиж в 1990–2000-х
|Снято с производства
FAQ
Как выбрать автомобиль Subaru вместо Legacy?
Рассмотрите Forester или Crosstrek — они близки по цене, но более актуальны для рынка США.
Сколько стоил Legacy в последние годы?
В среднем базовая версия обходилась около 24-25 тысяч долларов, в зависимости от комплектации.
Что лучше для семьи: Legacy или Forester?
Forester выигрывает по объему салона и багажника, а также имеет больше шансов оставаться актуальным в ближайшие годы.
Мифы и правда
-
Миф: Subaru закрывает завод в США.
-
Правда: предприятие продолжает работать, меняется только линейка моделей.
-
Миф: Legacy был единственным седаном компании.
-
Правда: у Subaru есть и Impreza, и WRX.
-
Миф: прекращение выпуска связано с качеством.
-
Правда: причина в изменении предпочтений покупателей.
Три интересных факта
-
Subaru Legacy был первым автомобилем марки, собранным за пределами Японии.
-
В 1990-х Legacy активно использовался как служебный автомобиль полиции в Австралии и Новой Зеландии.
-
За годы существования модель не раз участвовала в чемпионатах мира по ралли и стала основой успеха Subaru в автоспорте.
Исторический контекст
-
1989 год — старт производства Legacy в США.
-
1995 год — модель помогла компании закрепиться на мировом рынке, став одной из самых продаваемых.
-
2007-2016 годы — параллельный выпуск Toyota Camry на заводе SIA.
-
2024 год — падение продаж на 23% по сравнению с предыдущим годом.
-
2025 год — выпуск последнего Legacy и переход к Forester.
