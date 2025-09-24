Седан, который проиграл кроссоверу: история Subaru Legacy подошла к финалу

История одного из самых знаковых автомобилей японского бренда подошла к финалу. В сентябре 2025 года на заводе в американском штате Индиана был выпущен последний седан Subaru Legacy. С этим событием завершился 36-летний цикл модели, которая стала первой машиной марки, собранной в США.

Начало пути

Выпуск Legacy стартовал в сентябре 1989 года на предприятии Subaru of Indiana Automotive (SIA) в городе Лафайет. Изначально это была совместная площадка с Isuzu, но сотрудничество завершилось в 2022 году. В разное время здесь производились и другие автомобили, включая Toyota Camry, которую собирали параллельно с Legacy с 2007 по 2016 годы.

За десятилетия существования модели завод собрал более 1,4 миллиона автомобилей. Из них свыше миллиона пришлись на седаны, а почти 343 тысячи — на универсалы. Однако к 2020-м годам рынок изменился: спрос сместился в сторону кроссоверов и внедорожников, что напрямую сказалось на популярности классического седана.

Причины завершения выпуска

Продажи Legacy в последние годы не радовали. В 2024 году покупатели приобрели всего около 20 тысяч машин — на 23% меньше, чем годом ранее. В условиях растущего интереса к SUV, таким как Forester или Outback, будущее седана стало очевидным. Для компании было логичным сосредоточиться на моделях, востребованных в США.

Будущее завода в Индиане

Закрытие линии Legacy не означает, что предприятие простаивает. Уже осенью там перестанут выпускать и Outback, производство которого вернется в Японию. Но взамен завод сосредоточится на новых проектах — в том числе на выпуске следующего поколения Subaru Forester и его гибридной версии. Это позволит бренду укрепить позиции на рынке экологичных технологий.

"Для нашей компании и наших сотрудников это момент, полный одновременно грусти и надежды. Но мы с оптимизмом смотрим вперёд", — заявил президент и главный операционный директор Subaru of Indiana Automotive Скотт Брэнд.

Последний Legacy в темно-сером цвете Magnetite Gray сошел с конвейера 12 сентября и был передан дилеру.

Сравнение: Legacy и новые модели Subaru

Характеристика Subaru Legacy (седан) Subaru Forester (SUV) Годы выпуска в США 1989-2025 1997 — по н. в. Производство SIA, Индиана Япония/США Популярность в 2020-х Низкая Высокая Привлекательность Комфорт, бизнес-класс Простор, кроссовер Будущее Снято с производства Новое поколение и гибрид

Советы шаг за шагом: как выбрать Subaru сегодня

Если важна просторность и универсальность — обратите внимание на Forester. Для путешествий и активного образа жизни подойдет Outback. Тем, кто ищет экономию топлива, стоит дождаться гибридных модификаций. Любителям городского стиля подойдет Impreza или Crosstrek. Обязательно сравнивайте страховку и гарантийные программы перед покупкой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : покупка седана Legacy как долгосрочного вложения.

Последствие : модель снята с производства, доступность запчастей со временем снизится.

Альтернатива: выбрать Forester или Crosstrek, которые поддерживаются брендом и получают обновления.

А что если…

А что если Legacy возродят в будущем в новом формате? В условиях тренда на электромобили возможно появление имени в линейке электроседанов Subaru. Уже сегодня бренд активно сотрудничает с Toyota в разработке электрических платформ, и использование культового названия могло бы привлечь внимание покупателей.

Плюсы и минусы: Subaru Legacy

Плюсы Минусы Надежность японской сборки Низкий спрос на седаны Комфортная подвеска Устаревающий дизайн в последних версиях Хорошая динамика Ограниченные перспективы на вторичном рынке Долгая история модели Недостаточная экономичность по сравнению с гибридами Престиж в 1990–2000-х Снято с производства

FAQ

Как выбрать автомобиль Subaru вместо Legacy?

Рассмотрите Forester или Crosstrek — они близки по цене, но более актуальны для рынка США.

Сколько стоил Legacy в последние годы?

В среднем базовая версия обходилась около 24-25 тысяч долларов, в зависимости от комплектации.

Что лучше для семьи: Legacy или Forester?

Forester выигрывает по объему салона и багажника, а также имеет больше шансов оставаться актуальным в ближайшие годы.

Мифы и правда

Миф : Subaru закрывает завод в США.

Правда : предприятие продолжает работать, меняется только линейка моделей.

Миф : Legacy был единственным седаном компании.

Правда : у Subaru есть и Impreza, и WRX.

Миф : прекращение выпуска связано с качеством.

Правда: причина в изменении предпочтений покупателей.

Три интересных факта

Subaru Legacy был первым автомобилем марки, собранным за пределами Японии. В 1990-х Legacy активно использовался как служебный автомобиль полиции в Австралии и Новой Зеландии. За годы существования модель не раз участвовала в чемпионатах мира по ралли и стала основой успеха Subaru в автоспорте.

Исторический контекст