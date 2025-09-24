Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Subaru Legacy
Subaru Legacy
© commons.wikimedia.org by Wagon Master Johnson is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:58

Седан, который проиграл кроссоверу: история Subaru Legacy подошла к финалу

Subaru выпустила последний седан Legacy в США после 36 лет производства

История одного из самых знаковых автомобилей японского бренда подошла к финалу. В сентябре 2025 года на заводе в американском штате Индиана был выпущен последний седан Subaru Legacy. С этим событием завершился 36-летний цикл модели, которая стала первой машиной марки, собранной в США.

Начало пути

Выпуск Legacy стартовал в сентябре 1989 года на предприятии Subaru of Indiana Automotive (SIA) в городе Лафайет. Изначально это была совместная площадка с Isuzu, но сотрудничество завершилось в 2022 году. В разное время здесь производились и другие автомобили, включая Toyota Camry, которую собирали параллельно с Legacy с 2007 по 2016 годы.

За десятилетия существования модели завод собрал более 1,4 миллиона автомобилей. Из них свыше миллиона пришлись на седаны, а почти 343 тысячи — на универсалы. Однако к 2020-м годам рынок изменился: спрос сместился в сторону кроссоверов и внедорожников, что напрямую сказалось на популярности классического седана.

Причины завершения выпуска

Продажи Legacy в последние годы не радовали. В 2024 году покупатели приобрели всего около 20 тысяч машин — на 23% меньше, чем годом ранее. В условиях растущего интереса к SUV, таким как Forester или Outback, будущее седана стало очевидным. Для компании было логичным сосредоточиться на моделях, востребованных в США.

Будущее завода в Индиане

Закрытие линии Legacy не означает, что предприятие простаивает. Уже осенью там перестанут выпускать и Outback, производство которого вернется в Японию. Но взамен завод сосредоточится на новых проектах — в том числе на выпуске следующего поколения Subaru Forester и его гибридной версии. Это позволит бренду укрепить позиции на рынке экологичных технологий.

"Для нашей компании и наших сотрудников это момент, полный одновременно грусти и надежды. Но мы с оптимизмом смотрим вперёд", — заявил президент и главный операционный директор Subaru of Indiana Automotive Скотт Брэнд.

Последний Legacy в темно-сером цвете Magnetite Gray сошел с конвейера 12 сентября и был передан дилеру.

Сравнение: Legacy и новые модели Subaru

Характеристика Subaru Legacy (седан) Subaru Forester (SUV)
Годы выпуска в США 1989-2025 1997 — по н. в.
Производство SIA, Индиана Япония/США
Популярность в 2020-х Низкая Высокая
Привлекательность Комфорт, бизнес-класс Простор, кроссовер
Будущее Снято с производства Новое поколение и гибрид

Советы шаг за шагом: как выбрать Subaru сегодня

  1. Если важна просторность и универсальность — обратите внимание на Forester.

  2. Для путешествий и активного образа жизни подойдет Outback.

  3. Тем, кто ищет экономию топлива, стоит дождаться гибридных модификаций.

  4. Любителям городского стиля подойдет Impreza или Crosstrek.

  5. Обязательно сравнивайте страховку и гарантийные программы перед покупкой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка седана Legacy как долгосрочного вложения.

  • Последствие: модель снята с производства, доступность запчастей со временем снизится.

  • Альтернатива: выбрать Forester или Crosstrek, которые поддерживаются брендом и получают обновления.

А что если…

А что если Legacy возродят в будущем в новом формате? В условиях тренда на электромобили возможно появление имени в линейке электроседанов Subaru. Уже сегодня бренд активно сотрудничает с Toyota в разработке электрических платформ, и использование культового названия могло бы привлечь внимание покупателей.

Плюсы и минусы: Subaru Legacy

Плюсы Минусы
Надежность японской сборки Низкий спрос на седаны
Комфортная подвеска Устаревающий дизайн в последних версиях
Хорошая динамика Ограниченные перспективы на вторичном рынке
Долгая история модели Недостаточная экономичность по сравнению с гибридами
Престиж в 1990–2000-х Снято с производства

FAQ

Как выбрать автомобиль Subaru вместо Legacy?
Рассмотрите Forester или Crosstrek — они близки по цене, но более актуальны для рынка США.

Сколько стоил Legacy в последние годы?
В среднем базовая версия обходилась около 24-25 тысяч долларов, в зависимости от комплектации.

Что лучше для семьи: Legacy или Forester?
Forester выигрывает по объему салона и багажника, а также имеет больше шансов оставаться актуальным в ближайшие годы.

Мифы и правда

  • Миф: Subaru закрывает завод в США.

  • Правда: предприятие продолжает работать, меняется только линейка моделей.

  • Миф: Legacy был единственным седаном компании.

  • Правда: у Subaru есть и Impreza, и WRX.

  • Миф: прекращение выпуска связано с качеством.

  • Правда: причина в изменении предпочтений покупателей.

Три интересных факта

  1. Subaru Legacy был первым автомобилем марки, собранным за пределами Японии.

  2. В 1990-х Legacy активно использовался как служебный автомобиль полиции в Австралии и Новой Зеландии.

  3. За годы существования модель не раз участвовала в чемпионатах мира по ралли и стала основой успеха Subaru в автоспорте.

Исторический контекст

  • 1989 год — старт производства Legacy в США.

  • 1995 год — модель помогла компании закрепиться на мировом рынке, став одной из самых продаваемых.

  • 2007-2016 годы — параллельный выпуск Toyota Camry на заводе SIA.

  • 2024 год — падение продаж на 23% по сравнению с предыдущим годом.

  • 2025 год — выпуск последнего Legacy и переход к Forester.

