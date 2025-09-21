Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Iouri Goussev is licensed under CC BY-SA 2.0
Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:38

Subaru бросает вызов бензину в Великобритании: революция на дорогах близка

Subaru продолжит выпуск бензиновых моделей и внедрение электромобилей в Великобритании

Subaru постепенно строит свою электромобильную стратегию, расширяя ассортимент моделей и подстраиваясь под современные требования рынка. Уже в начале следующего года на дорогах Великобритании появится обновлённая Solterra, а вслед за ней компания представила совершенно новый кроссовер Uncharted. Созданная в сотрудничестве с Toyota, эта модель имеет много общего с C-HR+ и вскоре станет доступна британским водителям. Летом следующего года линейку электромобилей пополнит ещё один кроссовер — Ruggede-Outback, известный на отдельных рынках как Trailseeker. Эта новинка станет третьим электрокаром Subaru, официально представленным на британском рынке.

Электромобили и сотрудничество с Toyota

Большая часть новых моделей создаётся совместно с Toyota, что позволяет Subaru использовать наработки партнёра и ускорять разработку. Исключением является только флагманская спортивная версия, которая разрабатывается самостоятельно. При этом компания не ограничивается привычными сегментами: часть новинок может возродить компактные хэтчбеки вроде Justy, а другие откроют для бренда совершенно новые ниши. Эти автомобили не являются просто вариациями уже существующих электромобилей, что демонстрирует стремление Subaru экспериментировать и адаптироваться под меняющийся спрос.

Сохраняем бензиновые модели для лояльных клиентов

Subaru открыто признаёт, что основная аудитория компании ценит надёжность и традиционный подход к автомобилям. Многие владельцы Outback, Forester и Crossstrek пока не спешат переходить на электромобили, предпочитая проверенные бензиновые модели. Чтобы удержать таких клиентов, компания продолжит выпуск автомобилей с ДВС до тех пор, пока сохраняется спрос. Особенно это актуально для США, где продажи превышают 600 тысяч автомобилей в год, тогда как в Великобритании речь идёт лишь о 2,5 тысячах машин. Subaru готова производить бензиновые автомобили до того момента, пока это разрешают законы, и до тех пор, пока покупатели будут их приобретать.

Сравнение будущих моделей Subaru

Модель Тип Совместная разработка Особенности
Solterra Электромобиль Toyota Обновлённая версия, выход на рынок в начале года
Uncharted Электрокроссовер Toyota Родственная модель C-HR+, появление в Британии скоро
Ruggede-Outback / Trailseeker Электрокроссовер Toyota Летний релиз, третья модель в Великобритании
Спортивная версия Электромобиль Нет Разработка собственная, флагманская модель
Возможный хэтчбек (Justy) Электромобиль Toyota Возрождение компактного сегмента
Новые сегменты Электромобиль Toyota Необычные ниши, не копии существующих моделей

Советы шаг за шагом для покупателей

  1. Оцените свои потребности: городской кроссовер, компактный хэтчбек или спортивная модель.

  2. Решите, насколько для вас важны электрические технологии против привычного бензина.

  3. Сравните доступные модели по цене, функционалу и расходу энергии или топлива.

  4. Проверьте зарядную инфраструктуру в вашем регионе перед покупкой электромобиля.

  5. При необходимости уточните сроки выхода новых моделей у официальных дилеров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка электромобиля без доступа к зарядной станции.
    Последствие: неудобства в повседневной эксплуатации.
    Альтернатива: выбрать гибридный вариант или бензиновую модель.

  • Ошибка: игнорирование потребностей семьи или пассажиров.
    Последствие: недостаток комфорта и места.
    Альтернатива: выбрать кроссовер с просторным салоном или универсал.

А что если…

  • А что если электромобили станут основным направлением компании? Subaru уже закладывает основу, но при этом бензиновые автомобили останутся доступными для тех, кто ценит традиционный подход.

  • А что если спрос на электромобили резко возрастёт? Производственные мощности можно будет быстро перераспределить, благодаря сотрудничеству с Toyota.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Надёжность и проверенные технологии Ограниченная инфраструктура зарядки в некоторых регионах
Разнообразие моделей, включая электромобили Высокая цена некоторых новых электрокроссоверов
Продолжение производства бензиновых моделей для лояльных клиентов Медленный переход на электричество из-за консервативной аудитории

FAQ

Как выбрать подходящую модель Subaru?
Определите ваши приоритеты: нужна ли электрификация, простор для семьи или спортивные характеристики.

Сколько стоят новые электромобили Subaru?
Цены зависят от модели и комплектации, новые электрокроссоверы обычно дороже бензиновых аналогов, но предлагаются субсидии и льготы.

Что лучше: бензиновый кроссовер или электромобиль?
Если важна проверенная надёжность и дальние поездки без ограничений, бензиновый вариант остаётся практичным. Для экологичного и тихого городского движения подойдут электромобили.

Мифы и правда

  1. Миф: Электромобили всегда дороже бензиновых.
    Правда: при субсидиях и учёте расходов на топливо они могут быть выгоднее в долгосрочной перспективе.

  2. Миф: Электромобили подходят только для города.
    Правда: современные электрокроссоверы имеют запас хода, позволяющий совершать дальние поездки.

  3. Миф: Subaru полностью переходит на электричество.
    Правда: бензиновые модели будут производиться до последнего покупателя.

Исторический контекст

Subaru долгое время специализировалась на автомобилях с традиционными ДВС и полным приводом, что сделало бренд популярным среди активных водителей и любителей путешествий. Переход к электромобилям начался с ограниченных моделей, постепенно расширяя линейку, но при этом компания сохраняет уважение к привычным технологиям и предпочтениям своих клиентов.

Три интересных факта

  1. В США Subaru продаёт почти 600 тысяч автомобилей в год, что превышает все европейские показатели.

  2. Uncharted и Ruggede-Outback созданы совместно с Toyota, что ускоряет внедрение новых технологий.

  3. Электромобили Subaru ориентированы на сохранение практичности и комфорта, а не только на экологичность.

