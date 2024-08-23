В США рассказали о преимуществах российского истребителя

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 — идеальный многофункциональный самолет, который может уничтожать сложные цели, находящиеся на земле. Об этом сообщает американское издание The National Interest (NI).

Уточняется, что одним из преимуществ этого самолета является то, что это истребитель и бомбардировщик одновременно.

Кроме того, автор статьи отметил, что самая высокая эффективность Су-34 достигается во время поддержки самолета не только с воздуха, но и с земли. Другим главным преимуществом истребителя является возможность нести несколько тонн вооружения, в том числе высокоточные ракеты и планирующие бомбы.

Также в публикации говорится о том, что Су-34 может выполнять несколько задач, несмотря на авиацию противника или даже зенитные установки.

Фото: commons.wikimedia.org/Russian Ministry of Defence