Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Маскировка мусорных контейнеров в саду
Маскировка мусорных контейнеров в саду
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 4:16

Устали от уродливых контейнеров: 7 креативных решений для их маскировки

7 способов замаскировать мусорные баки и сделать двор привлекательнее

Многие домовладельцы вкладывают значительные средства в благоустройство и ландшафтный дизайн, поэтому уродливые мусорные баки у фасада способны сильно портить впечатление. Дизайн контейнеров редко вызывает восторг, но эксперты отмечают: скрыть их можно стильно и практично.

Решетка

Специалисты советуют использовать шпалеры, которые изначально предназначены для вьющихся растений — роз или глициний. Благодаря их декоративности, конструкции легко становятся удачным прикрытием для контейнеров. Варианты разные: от трёх простых секций, собранных своими руками, до готовой беседки с решётками. Дополнительная зелень и даже скамья перед такой конструкцией помогут отвлечь внимание от баков.

Деревянный вольер

Наиболее популярным решением остаётся деревянное укрытие. Горизонтальные панели делают дизайн лёгким и современным, а металлические элементы усиливают долговечность. Такой вариант подходит как для маленьких, так и для крупных контейнеров. При желании хозяева могут собрать конструкцию самостоятельно, сэкономив на услугах мастеров и подогнав размеры под свои нужды.

Кашпо и зелёные акценты

Один из эффектных способов маскировки — деревянный вольер с приподнятой грядкой сверху. Благодаря этому контейнеры визуально сливаются с ландшафтом, а владельцы получают дополнительное место для любимых растений. Это может быть всё: от ярких подсолнухов до каскадного плюща или овощей вроде свежих томатов.

Мини-сарай

Компактный сарай поможет не только спрятать мусорные баки, но и обеспечит дополнительное место для хранения садовых инструментов или газонокосилки. При этом вовсе не обязательно ставить массивную конструкцию — достаточно простого домика. Его можно оформить в амбарном стиле или добавить индивидуальности с помощью яркой краски, декоративных окон или необычной крыши.

Продолжение забора

Эксперты отмечают, что естественное расширение ограждения — это способ "спрятать в ландшафте" контейнеры, не создавая отдельной постройки. Вариантов много: от установки калитки и хранения баков за дверью до использования панелей с решётчатым верхом и плотным низом, скрывающим содержимое.

Забор и растения

Дизайнеры студии Topophyla предложили интегрированное решение: круглая зона для контейнеров, обрамлённая вертикальным забором и густыми кустарниками сверху. Такой подход делает мусорные баки частью садового ансамбля, а не визуальной проблемой.

Экраны для уединения

Простая ширма тоже может стать удачным решением. Например, панели из чёрного дерева легко создают скрытый уголок между забором и зоной отдыха, где контейнеры не бросаются в глаза. При этом владельцы могут выбирать модели из атмосферостойких материалов и экспериментировать с цветами, не прибегая к масштабной стройке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как отпугнуть насекомых без репеллентов: цитрусовые, травы и чеснок вчера в 21:19

Как спастись от комаров и мух без репеллентов: простые средства из корзинки

Комары и мухи не обязательно должны испортить пикник. Если под рукой нет химического репеллента, помогут лимоны, мята, уксус или даже обычный чеснок. Рассказываем, какие натуральные средства эффективно отпугивают насекомых на природе.

Читать полностью » Эксперты напомнили, что землю можно потерять за неуплату налогов и нецелевое использование вчера в 20:20

Даже оформленный участок можно потерять: названы главные причины

Даже оформленный в собственность земельный участок можно потерять. Адвокат объясняет, в каких случаях государство вправе изъять землю, и как собственнику защитить себя — от нарушения целевого назначения до экологических претензий.

Читать полностью » Фонари на солнечных панелях изменят жизнь Камчатки вчера в 19:04

Солнечные фонари оказались надёжнее проводов в отдалённых сёлах: как Камчатка освещает улицы в темноте зимы

На Камчатке начали использовать уличные фонари на солнечных панелях. Жители удивились: они работают даже зимой и помогают экономить бюджет.

Читать полностью » Весенние луковичные растения зацветают только после холодного покоя вчера в 18:13

Луковицы, посаженные вовремя, превращают сад в весеннюю сказку

Когда сажать весенние луковичные и почему тюльпаны лучше высаживать позже других? Простые советы для тех, кто хочет яркий весенний сад.

Читать полностью » Фузариозное увядание снижает урожай дынь в Центральной Азии до 90% вчера в 17:06

Фузариоз забирает до 90% урожая дынь: как распознать первые признаки

Фузариоз и другие болезни дынь способны уничтожить до 90% урожая. Разбираем признаки, причины и эффективные способы защиты бахчевых.

Читать полностью » Садоводы теряют цветение роз из-за неправильной обрезки побегов вчера в 16:12

Розы упрямо не цветут? Причина может скрываться в уходе

Почему розы не цветут? Ошибки в обрезке, перекорм азотом и нехватка света — главные причины. Разбираем, как исправить уход и вернуть пышные бутоны.

Читать полностью » Защитите свой огород: эффективные методы борьбы с испанскими слизнями от эксперта Туманова вчера в 15:59

Этот секретный барьер из огорода заставит слизней обходить ваши посадки стороной – урожай будет спасен

Эксперт Андрей Туманов раскрыл эффективные методы борьбы с испанскими слизнями. Защитите свой урожай простыми и экологичными способами!

Читать полностью » Медный купорос или бордоская жидкость: что эффективнее для теплиц вчера в 15:57

Древнеримский метод для современных теплиц: как защитить грунт на 2 года вперед

Осенняя обработка теплицы — ключ к урожаю следующего года. Как бороться с белокрылкой, правильно мыть конструкции, применять фунгициды и обновлять грунт. Секреты замены 15-20 см почвы и защита от зимних морозов.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Отжимания на кулаках снижают нагрузку на запястья — исследование Journal of Electromyography and Kinesiology
Спорт и фитнес

Тренеры представили три уровня интервальной тренировки со штангой и бегом
Авто и мото

Toyota построит новый завод в Сорокабе к 2026 году с инвестициями 11 млрд реалов
Туризм

Какие сувениры действительно стоит привозить из путешествий
Красота и здоровье

Педиатр Бережанский: цитрусовые при простуде усиливают боль в горле и отёчность
Питомцы

Учёные из Вены и Руанды выявили устойчивые к антибиотикам бактерии у собак и скота
Культура и шоу-бизнес

Вуди Аллен приедет в Москву на Международную неделю кино 24–25 августа
ДФО

Инфляция в Приморье достигла 6-летнего минимума: что будет дальше
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru