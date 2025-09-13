Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 22:10

Эти привычки в гардеробе прибавляют десяток лет — даже если морщин ещё нет

Хелен Миррен использует яркие оттенки для сохранения свежести образа после 60 лет

С возрастом многие женщины начинают задумываться, как сохранить свежесть и привлекательность образа. Но секрет молодого вида после 60 лет вовсе не в погоне за трендами или в дорогих процедурах. Это скорее умение принимать взвешенные решения в стиле и избегать привычных ошибок, которые могут добавлять возраст.

Ошибка №1. Неправильный размер одежды

Самая распространённая ловушка — выбирать вещи, которые скрывают фигуру под излишними объёмами. Тело действительно меняется с годами, и желание спрятаться за просторными кардиганами или мешковатыми брюками кажется естественным. Но на практике подобные вещи лишают образ формы.

"Посадка — это все. Мне все равно, какой у вас тип телосложения: если вы носите одежду, которая вам не подходит, у вас не может быть стиля", — сказал стилист Стейси Лондон.

Стоит вспомнить женщину в элегантном белом блейзере и прямых брюках: ничего броского, но идеально сидящий крой сделал её образ свежим и стильным. Приталенные платья, сшитые на заказ жакеты или классические джинсы подчёркивают достоинства, а не прячут их.

Ошибка №2. Отсутствие работы с цветом

С годами многие начинают уходить в спокойные и размытые тона — бежевый, серый, приглушённые пастели. Но именно они способны добавить усталости лицу и сделать кожу бледной.

Примером правильного подхода является Хелен Миррен. Она не боится смелых оттенков: изумрудное платье или яркий шарф сразу преображают её. Драгоценные тона — сапфир, аметист, изумруд — отлично освежают и при этом выглядят универсально. Даже те, кто привык к нейтральной гамме, могут попробовать добавить к привычным вещам аксессуар насыщенного цвета.

Ошибка №3. Игнорирование роли нижнего белья

Даже самый безупречный наряд может испортить неправильно подобранный бюстгальтер или трусы с заметными линиями. Силуэт становится неловким, вещи сидят хуже.

"Ваше нижнее белье — это основа вашего наряда. Они могут изменить то, как одежда лежит на вашем теле или даже как вещи сидят", — отметила стилист Кассандра Сети.

Точно так же, как дом не строится без фундамента, одежда требует правильного основания. Подобранное бельё помогает одежде выглядеть аккуратно, а фигуре — гармонично.

Ошибка №4. Перебор или отсутствие аксессуаров

Украшения и детали способны сделать образ интересным. Но крайности часто портят впечатление. Одни перегружают наряд ожерельями, серьгами и браслетами, превращая стиль в хаос. Другие вовсе отказываются от аксессуаров, из-за чего одежда выглядит скучно.

"Детали — это не детали. Они делают дизайн", — сказал дизайнер Чарльз Имз.

Баланс достигается за счёт одного акцентного элемента — будь то ремень, пара изящных туфель или эффектное украшение. Важно подходить к выбору намеренно, а не механически.

Ошибка №5. Привязанность к устаревшим вещам

У многих в шкафу есть "безопасные" предметы, купленные десятилетия назад. Но именно они нередко делают образ старомодным. Джинсовые куртки старого кроя, громоздкая обувь или выцветшие принты могут выдавать возраст сильнее, чем морщины.

Решение — искать современные интерпретации любимой классики. Например, заменить тяжёлую обувь на аккуратные ботильоны или обновить кардиган на модель с мягкой драпировкой. Речь не идёт о слепом следовании моде, а о том, чтобы не застревать в прошлом.

Секрет стиля после 60 заключается не в желании подражать молодым и не в отказе от себя настоящей. Женщины, которые выглядят свежо и уверенно, умеют ценить силу цвета, посадку вещей, детали и современные акценты. Они не тратят силы на то, чтобы скрыть возраст, а наоборот — подчеркивают свою зрелость и элегантность.

Ключевой элемент, объединяющий все правила, — уверенность. Когда женщина чувствует себя гармонично в своём образе, это всегда выглядит современно и молодо.

