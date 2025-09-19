Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мох, выросший на древесине
Мох, выросший на древесине
© commons.wikimedia.org by ArseniumLeviosa is licensed under CC BY 4.0
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:14

Стволы покрылись мхом, как старые крыши: сигнал тревоги кроется не в лишайниках, а в почве

Эксперт Марина Татаренко рассказала, что мох на коре указывает на чистый воздух и экологичность среды

Появление мха и лишайника на коре плодовых деревьев часто вызывает у садоводов тревогу. Многие считают, что это сигнал болезни и что растения нуждаются в срочной обработке. На самом деле наличие мха и лишайников чаще говорит о хорошем состоянии окружающей среды и не является проблемой для сада.

"Ни мох, ни лишайники не доставляют неприятностей деревьям. Наоборот, они предотвращают морозобоины, прикрывая стволы от сильно активного солнца в феврале", — пояснила мастер производственного обучения Государственного университета просвещения Марина Татаренко.

Польза лишайников и мха

Эти растения можно считать естественной защитой. Они закрывают ствол от перепадов температуры, уменьшают риск солнечных ожогов, удерживают влагу на поверхности коры. Более того, их наличие указывает на то, что воздух в месте произрастания чистый, ведь лишайники не выживают в загрязнённой среде.

Когда мох становится проблемой

Хотя сами по себе лишайники и мхи не вредят деревьям, их чрезмерное количество может свидетельствовать о других нарушениях. Например, кора дерева перестала обновляться, растение испытывает стресс или страдает от повышенной кислотности почвы. В этом случае нужно искать коренную причину.

Как помочь деревьям

  1. Если почва кислая, используйте известковый щебень для отсыпки приствольного круга.
  2. Для восполнения дефицита микроэлементов проводите корневые и внекорневые подкормки.
  3. Следите за состоянием кроны: своевременно обрезайте повреждённые ветви, обеспечивайте проветривание.
  4. Регулярно проверяйте почву с помощью тестов на кислотность, чтобы поддерживать баланс.

Сравнение: мох и другие индикаторы состояния сада

Признак Что означает Действия садовода
Мох и лишайники Чистый воздух, экоблагополучие Следить за балансом почвы
Трещины на коре Морозобоины, повреждения Побелка, защита от солнца
Сухие ветви Недостаток питания или болезни Санитарная обрезка
Бледные листья Дефицит микроэлементов Подкормки, опрыскивание

Ошибка, Последствие, Альтернатива

  • Ошибка: полностью счищать лишайник и мох металлическими щётками.
    Последствие: повреждение коры и занесение инфекции.
    Альтернатива: лёгкое удаление при сильном разрастании и уход за почвой.

  • Ошибка: игнорировать чрезмерный рост мха.
    Последствие: сигнал о кислой почве или проблемах с корой.
    Альтернатива: использовать известкование и подкормки.

  • Ошибка: применять агрессивные химикаты.
    Последствие: ожоги коры и ухудшение состояния дерева.
    Альтернатива: мягкие биопрепараты и профилактика.

А что если…

А что если мох и лишайник покрывают почти весь ствол? Это повод проверить дерево на старение и общее состояние. Часто подобное наблюдается у старых яблонь и груш, которые требуют омолаживающей обрезки и усиленной подкормки.

Плюсы и минусы мха на деревьях

Плюсы Минусы
Защита от перепадов температур При большом количестве указывает на проблемы
Индикатор чистого воздуха Может мешать обновлению коры
Удерживает влагу Ускоряет старение повреждённой коры

FAQ

Стоит ли удалять лишайник с деревьев?
Нет, если его немного. Удаляют только излишки, мешающие коре.

Как понять, что почва слишком кислая?
Признаки — обилие мха, плохой рост культур. Лучше использовать тест-полоски для определения pH.

Чем лучше подкормить дерево при признаках дефицита микроэлементов?
Подойдут комплексные удобрения или внекорневые подкормки с микроэлементами (железо, магний, бор).

Мифы и правда

  • Миф: лишайник и мох вредят деревьям.
    Правда: они не наносят вреда и даже защищают ствол.

  • Миф: нужно полностью очищать ствол от мха.
    Правда: достаточно следить за его количеством.

  • Миф: мох появляется только на больных деревьях.
    Правда: он растёт и на здоровых, если условия подходят.

Исторический контекст

  • В старину садоводы считали мох признаком старения сада и активно счищали его с коры.
  • В XIX веке начались первые исследования, показавшие, что мхи не опасны для деревьев.
  • Сегодня их рассматривают как естественный индикатор экологического состояния участка.

Три интересных факта

  1. Лишайники — это симбиоз гриба и водоросли, одно из самых устойчивых сообществ в природе.
  2. Некоторые виды лишайников используются в медицине как антисептики.
  3. Мох может удерживать влагу в 20 раз больше собственного веса, что помогает почве сохранять влажность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Желтизна листьев лимона может указывать на хлороз из-за повышенного pH почвы сегодня в 6:44

Листья лимона — как рентген: они первыми выдают болезнь дерева

Листья лимона – индикатор здоровья растения! Желтизна, скручивание, опадание: расшифруйте сигналы, чтобы вовремя помочь и получить богатый урожай цитрусовых.

Читать полностью » Капусту рекомендуют высаживать в грунт при прогреве почвы до 10–15 °C — агрономы сегодня в 2:24

Рассаду капусты легко угробить за минуту: ошибка, которую совершают все

Как правильно высадить рассаду капусты в грунт? Разбираем ключевые шаги, ошибки и секреты, которые помогут вырастить богатый урожай.

Читать полностью » Владимир Марков: мульчирование и сидераты эффективнее химии в борьбе с сорняками на дачных участках сегодня в 1:24

Сорняки выкачивают силы из земли: один слой мульчи меняет исход борьбы за урожай

Какие методы борьбы с сорняками самые эффективные? Разбираем мульчирование, сидераты и ошибки, которые совершают садоводы.

Читать полностью » Сентябрь считается оптимальным временем для посадки конских бобов в огороде сегодня в 1:16

Посадите бобы в сентябре — весной получите богатую и живую почву

Узнайте, почему опытные садоводы сажают бобы осенью! Это простой способ оздоровить почву, обогатить азотом и подготовить грядки к будущему урожаю. Инструкция и важные советы.

Читать полностью » Учёный-агроном Коврижных: пивные ловушки помогают защитить грядки от слизней без химии сегодня в 0:24

Пиво дороже золота для слизней: одна крышка спасает десятки растений от гибели

Как избавиться от слизней без химии? Учёные и агрономы советуют простые и доступные способы, которые помогут спасти урожай.

Читать полностью » Домашнее компостирование признано самым реальным способом утилизации листвы в Бурятии сегодня в 1:09

Осень в Бурятии превращает листья в золото: как не потерять урожай будущего года

Узнайте, как правильно компостировать осенью в Бурятии, чтобы получить отличное удобрение. Пошаговая инструкция и советы по использованию торфонавозной смеси.

Читать полностью » Агроном Алексей Мармулев: мягкая зима спровоцировала нашествие полёвок вчера в 23:11

Почему не стоит спешить с ядами до конца сезона

Под Новосибирском садоводы заметили активное нашествие полёвок. Почему в этом году грызунов особенно много и как защитить урожай — объясняют эксперты.

Читать полностью » Садоводам рассказали, как самостоятельно заделать мелкие щели в фундаменте вчера в 22:16

Основание дало сбой: первые признаки беды для загородного дома

Тонкая трещина в фундаменте может обернуться перекошенными окнами и просевшей верандой. Как отличить косметический дефект от опасного и что делать — разбираем подробно.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Эксперты: фурминатор эффективнее пуходёрки для длинношёрстных кошек
Технологии

В Европе начали продавать обновлённую PS5 с SSD на 825 ГБ
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова назвала виноград источником антиоксидантов для сердца
Садоводство

Врач Александр Королёв предупредил: пестициды могут вызвать отдалённые канцерогенные и мутагенные последствия
Еда

Кубдари с мясом готовится в духовке с использованием говядины и свинины
Авто и мото

Tesla и LG Energy Solution представили батарею для Model YL с запасом хода 800 км
Красота и здоровье

Профессор Демин предложил ограничить рекламу сладостей для борьбы с ожирением
Технологии

Microsoft встроила искусственный интеллект в "Блокнот" Windows 11
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet