Российский военный рассказал о новой тактике штурмов позиций ВСУ

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота начали применять новую технику работы с бронетехникой во время штурмов позиций украинской армии. Об этом ТАСС сообщил штурмовик с позывным "Буран".

"Сначала ребята на технике заехали, ребятам помогли штурмануть, потом уже мы на помощь приехали.Чаще сначала техника идет, потом мы", — поделился российский военный.

Также он рассказал, что группа с бронетехникой заходит в основном с флангов, а сами штурмовики на мотоциклах под прикрытием заезжают по главным дорогам. По его словам, наибольшую сложность для штурмовиков представляет минные поля, которые мешают подойти к позициям ВСУ.

Кроме того, "Буран" рассказал, что штурмовики на мотоциклах научились искусно уворачиваться от украинских беспилотников, которые очень интенсивно работают на южнодонецком направлении.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation