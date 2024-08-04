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В Британии митингующие против мигрантов, ворвались в их отель и устроили дебош
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Ультраправые протестующие в Британии разбили окна отеля с мигрантами и бросали в полицейских стулья

В Британии митингующие против мигрантов, ворвались в их отель и устроили дебош

В Великобритании продолжаются массовые беспорядки, спровоцированные трагическим инцидентом в Саутпорте, где в результате нападения на танцевальную студию погибли три девочки. Волнения охватили множество городов, включая Ротерем, где группа радикально настроенных лиц атаковала отель Holiday Inn, в котором проживали мигранты.

Злоумышленники разбили входную дверь отеля и пытались устроить поджог. На месте происшествия произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадал как минимум один сотрудник правоохранительных органов. Полиции удалось оттеснить нападавших и взять ситуацию под контроль.

К середине воскресенья по всей стране были задержаны более ста человек, участвовавших в беспорядках. Протесты и столкновения с полицией зафиксированы в Манчестере, Ливерпуле, Ноттингеме, Лидсе и других городах. Министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил о недопустимости подобных акций и пообещал привлечь виновных к ответственности.

В Мидлсбро протестующие прорвали полицейское оцепление и устроили шествие по городу, разбивая витрины магазинов и автомобили. В Бристоле в результате беспорядков пострадали не только люди, но и животные, включая полицейскую лошадь и собак.

Особенно жесткие столкновения произошли в Ливерпуле, где были арестованы 23 человека, а двое полицейских госпитализированы с подозрением на переломы. В городе также был подожжен здание библиотеки.

Фото: From Wikimedia Commons/ Jules* (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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