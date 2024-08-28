Сочное удовольствие: фаршированные перцы с киноа и овощами

Фаршированные перцы с овощами и киноа: сытное, и при этом лёгкое и витаминное осеннее блюдо

Сегодня мы предлагаем вам насладиться изысканным и полезным блюдом — болгарскими перцами, фаршированными киноа и овощами. Это идеальное сочетание вкуса, аромата и пользы для вашего здоровья.

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