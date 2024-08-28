Сочное удовольствие: фаршированные перцы с киноа и овощами

Сегодня мы предлагаем вам насладиться изысканным и полезным блюдом — болгарскими перцами, фаршированными киноа и овощами. Это идеальное сочетание вкуса, аромата и пользы для вашего здоровья.
Ингредиенты:
- 4 болгарских перца;
- 1 стакан киноа;
- 1 цукини;
- 1 морковь;
- 1/2 стакана зелёного горошка;
- 1 луковица;
- соль и чёрный перец по вкусу;
- 2 столовые ложки оливкового масла.
Приготовление:
- Отварите киноа согласно инструкции на упаковке.
- Обжарьте лук, цукини и морковь до мягкости.
- Смешайте киноа с обжаренными овощами, добавьте горошек, соль и перец.
- Нафаршируйте перцы полученной смесью и запекайте в предварительно разогретой до 180 °C духовке в течение 30-40 минут.
Фото:
www.flickr.com/ Mark Bonica (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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