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Фаршированные перцы с овощами и киноа: сытное, и при этом лёгкое и витаминное осеннее блюдо
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  • Опубликована сегодня в 5:04

Сочное удовольствие: фаршированные перцы с киноа и овощами

Фаршированные перцы с овощами и киноа: сытное, и при этом лёгкое и витаминное осеннее блюдо

Сегодня мы предлагаем вам насладиться изысканным и полезным блюдом — болгарскими перцами, фаршированными киноа и овощами. Это идеальное сочетание вкуса, аромата и пользы для вашего здоровья.

Ингредиенты:

  • 4 болгарских перца;
  • 1 стакан киноа;
  • 1 цукини;
  • 1 морковь;
  • 1/2 стакана зелёного горошка;
  • 1 луковица;
  • соль и чёрный перец по вкусу;
  • 2 столовые ложки оливкового масла.

Приготовление:

  1. Отварите киноа согласно инструкции на упаковке.
  2. Обжарьте лук, цукини и морковь до мягкости.
  3. Смешайте киноа с обжаренными овощами, добавьте горошек, соль и перец.
  4. Нафаршируйте перцы полученной смесью и запекайте в предварительно разогретой до 180 °C духовке в течение 30-40 минут.

Фото:
www.flickr.com/ Mark Bonica (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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