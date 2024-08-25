Фаршированные перцы с рисом и мясом: чтобы они были ещё полезнее и вкуснее, запекаем их в духовке

Фаршированные перцы с мясом и рисом — это традиционное блюдо, которое радует своим вкусом и ароматом. Это идеальное сочетание мяса, риса и овощей, которое можно приготовить различными способами. В этом рецепте мы расскажем, как приготовить классические фаршированные перцы с фаршем, рисом, ароматным чесноком и луком.

Ингредиенты для фаршированных перцев с мясом и рисом:

4 болгарских перца,

400 г мясного фарша,

1/2 стакана риса,

1 луковица,

2 зубчика чеснока,

2 помидора,

соль и чёрный перец по вкусу,

укроп и петрушка.

Приготовление:

Отварите рис до полуготовности. Обжарьте лук до золотистого цвета, за пару минут до конца жарки добавьте к луку мелко нарубленный чеснок. Смешайте фарш, рис, обжаренные овощи, нарезанные помидоры, соль и перец. Наполните перцы полученной массой и запекайте в духовке при температуре 180 °C около получаса.

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