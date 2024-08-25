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Фаршированные перцы с мясом и рисом: вкусная летне-осенняя классика
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  • Опубликована сегодня в 5:08

Фаршированные перцы с рисом и мясом: чтобы они были ещё полезнее и вкуснее, запекаем их в духовке

Фаршированные перцы с мясом и рисом: вкусная летне-осенняя классика

Фаршированные перцы с мясом и рисом — это традиционное блюдо, которое радует своим вкусом и ароматом. Это идеальное сочетание мяса, риса и овощей, которое можно приготовить различными способами. В этом рецепте мы расскажем, как приготовить классические фаршированные перцы с фаршем, рисом, ароматным чесноком и луком.

Ингредиенты для фаршированных перцев с мясом и рисом:

  • 4 болгарских перца,
  • 400 г мясного фарша,
  • 1/2 стакана риса,
  • 1 луковица,
  • 2 зубчика чеснока,
  • 2 помидора,
  • соль и чёрный перец по вкусу,
  • укроп и петрушка.

Приготовление:

  1. Отварите рис до полуготовности.
  2. Обжарьте лук до золотистого цвета, за пару минут до конца жарки добавьте к луку мелко нарубленный чеснок.
  3. Смешайте фарш, рис, обжаренные овощи, нарезанные помидоры, соль и перец.
  4. Наполните перцы полученной массой и запекайте в духовке при температуре 180 °C около получаса.

Фото: www.flickr.com/ William Andrus (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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