Фаршированные перцы с рисом и мясом: чтобы они были ещё полезнее и вкуснее, запекаем их в духовке

Фаршированные перцы с мясом и рисом — это традиционное блюдо, которое радует своим вкусом и ароматом. Это идеальное сочетание мяса, риса и овощей, которое можно приготовить различными способами. В этом рецепте мы расскажем, как приготовить классические фаршированные перцы с фаршем, рисом, ароматным чесноком и луком.
Ингредиенты для фаршированных перцев с мясом и рисом:
- 4 болгарских перца,
- 400 г мясного фарша,
- 1/2 стакана риса,
- 1 луковица,
- 2 зубчика чеснока,
- 2 помидора,
- соль и чёрный перец по вкусу,
- укроп и петрушка.
Приготовление:
- Отварите рис до полуготовности.
- Обжарьте лук до золотистого цвета, за пару минут до конца жарки добавьте к луку мелко нарубленный чеснок.
- Смешайте фарш, рис, обжаренные овощи, нарезанные помидоры, соль и перец.
- Наполните перцы полученной массой и запекайте в духовке при температуре 180 °C около получаса.
Фото: www.flickr.com/ William Andrus (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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