Как приготовить сочные кальмары с сыром без лишних хлопот и затрат
Представьте: нежные кальмары, фаршированные ароматной начинкой из сыра и овощей, запечённые до золотистой корочки. Это блюдо — настоящая находка для тех, кто любит экспериментировать на кухне. Оно подходит и как лёгкая закуска, и как полноценное горячее. Попробуйте, и ваши близкие будут в восторге!
Ингредиенты
- Кальмары средние: 4 шт.
- Фета: 220 г
- Помидоры: 200 г
- Панировочные сухари: 50 г
- Оливки: 80 г
- Петрушка: 10 г (3 веточки)
- Горчица зернистая: 1 ч. л.
- Перец чёрный молотый: по вкусу
- Соль: по вкусу
Пошаговое приготовление
Соберите всё по списку. Если нет зернистой горчицы, подойдёт дижонская. Оливки можно заменить маслинами, а свежие помидоры — вялеными.
Снимите шкурку, удалите плёнки, хитиновую пластину и внутренности. Промойте тщательно. Замороженные кальмары размораживайте не полностью — так легче чистить.
Натрите фету на крупной тёрке. Вместо феты можно взять другой рассольный сыр, моцареллу, сулугуни, брынзу или адыгейский. Помидоры вымойте, обсушите, удалите семена и нарежьте мелкими кубиками. Выбирайте сочные, но плотные — чтобы не расползлись.
Отряхните от рассола, обсушите и нарежьте колечками. Петрушку вымойте, отряхните и мелко порубите. Можно заменить укропом, кинзой, зелёным луком или смешать травы. В миске соедините фету, помидоры, оливки, сухари, зелень, горчицу, соль и перец.
Всё тщательно перемешайте до однородности. Плотно наполните тушки смесью и сколите зубочистками, чтобы начинка не вытекла.Выложите в смазанную маслом форму, поставьте в духовку при 180°C и готовьте 15-20 минут. Переложите на тарелку, украсьте оливками, зеленью и помидорами черри. Приятного аппетита!
Советы от автора
- Для разнообразия добавьте в начинку чеснок или шпинат.
- Если кальмары крупные, увеличьте время запекания на 5 минут.
- Блюдо отлично сочетается с лёгким салатом или рисом.
