Лодочки из картофеля с начинкой: почему этот рецепт обходит классические блюда
Хотите приготовить сытное и ароматное блюдо, которое понравится всей семье? Попробуйте картофель, фаршированный мясным фаршем и запечённый в духовке. Это отличный вариант для обеда или ужина, который легко дополнить свежими овощными салатами и соусами.
Какие ингредиенты понадобятся?
- Картофель — 4 штуки
- Мясной фарш (свиной, говяжий, куриный или бараньи) — 250 г
- Лавровый лист — 2 штуки
- Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
- Растительное масло — 1 чайная ложка (для смазывания формы)
Как приготовить фаршированный картофель?
Сначала очистите картофель от кожуры и тщательно промойте. Лучше использовать жирный фарш, например свиной, чтобы при запекании жир расплавился и пропитал картофель, делая его сочным. Если фарш будет слишком постным, блюдо получится сухим.
Положите клубни в кастрюлю, залейте тёплой водой, добавьте соль и лавровый лист. Варите картофель 15-20 минут до полуготовности. Очень важно не переварить овощи, иначе их будет сложно нафаршировать. Многие советуют фаршировать сырой картофель, но это ошибка — он не успеет пропечься в духовке.
Дайте картофелю немного остыть, затем разрежьте каждую картофелину горизонтально пополам. Аккуратно выньте серединку ложкой или ножом, чтобы получились лодочки. Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите туда подготовленные половинки.
Мелко нарежьте лук и смешайте его с фаршем. Посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте. Начините картофель фаршем. Не добавляйте сметану или сыр сразу — они готовятся быстрее, и фарш может остаться сырым.
Поставьте форму с фаршированным картофелем в разогретую до 180-200 °C духовку и запекайте около 25 минут. За 3-5 минут до готовности можно по желанию смазать картофель сметаной или посыпать тёртым твёрдым сыром. Но традиционно подают это блюдо с соусами отдельно.
Советы для идеального результата
- Используйте жирный фарш — он придаст блюду сочность.
- Отварите картофель до полуготовности, чтобы он успел пропечься вместе с фаршем.
- Не добавляйте сыр или сметану в начале, чтобы избежать пересушивания фарша.
- Подавайте с соусами на основе сметаны и свежими овощами.
