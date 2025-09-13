Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
картофель в мундире
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:33

Лодочки из картофеля с начинкой: почему этот рецепт обходит классические блюда

Картофель с мясным фаршем в духовке приобретает хрустящую корочку и сочную начинку

Хотите приготовить сытное и ароматное блюдо, которое понравится всей семье? Попробуйте картофель, фаршированный мясным фаршем и запечённый в духовке. Это отличный вариант для обеда или ужина, который легко дополнить свежими овощными салатами и соусами.

Какие ингредиенты понадобятся?

  • Картофель — 4 штуки
  • Мясной фарш (свиной, говяжий, куриный или бараньи) — 250 г
  • Лавровый лист — 2 штуки
  • Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
  • Растительное масло — 1 чайная ложка (для смазывания формы)

Как приготовить фаршированный картофель?

Сначала очистите картофель от кожуры и тщательно промойте. Лучше использовать жирный фарш, например свиной, чтобы при запекании жир расплавился и пропитал картофель, делая его сочным. Если фарш будет слишком постным, блюдо получится сухим.

Положите клубни в кастрюлю, залейте тёплой водой, добавьте соль и лавровый лист. Варите картофель 15-20 минут до полуготовности. Очень важно не переварить овощи, иначе их будет сложно нафаршировать. Многие советуют фаршировать сырой картофель, но это ошибка — он не успеет пропечься в духовке.

Дайте картофелю немного остыть, затем разрежьте каждую картофелину горизонтально пополам. Аккуратно выньте серединку ложкой или ножом, чтобы получились лодочки. Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите туда подготовленные половинки.

Мелко нарежьте лук и смешайте его с фаршем. Посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте. Начините картофель фаршем. Не добавляйте сметану или сыр сразу — они готовятся быстрее, и фарш может остаться сырым.

Поставьте форму с фаршированным картофелем в разогретую до 180-200 °C духовку и запекайте около 25 минут. За 3-5 минут до готовности можно по желанию смазать картофель сметаной или посыпать тёртым твёрдым сыром. Но традиционно подают это блюдо с соусами отдельно.

Советы для идеального результата

  • Используйте жирный фарш — он придаст блюду сочность.
  • Отварите картофель до полуготовности, чтобы он успел пропечься вместе с фаршем.
  • Не добавляйте сыр или сметану в начале, чтобы избежать пересушивания фарша.
  • Подавайте с соусами на основе сметаны и свежими овощами.

