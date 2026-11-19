Свиная рулька, как правило, прочно ассоциируется с немецкой традицией: плотное, соленое мясо, подача с квашеной капустой или густым картофелем. В этом рецепте классическая структура блюда претерпевает тихую, но ощутимую трансформацию. Кость удаляется, а внутрь закладывается начинка из белых грибов и свиной мякоти. Это решение сближает фаршированную ножку с русскими пирогами, где лесные грибы веками считались основой начинки. В результате получается плотный, самодостаточный кусок мяса, где грибной аромат становится не просто дополнением, а стержневой частью вкуса.

Грибная начинка и текстура

Секрет этого блюда — в контрасте текстур. Вареная рулька дает мягкое, волокнистое мясо, а начинка из обжаренной мякоти с жирком и мелко нарезанных белых грибов остается более рыхлой и ароматной. Сушеные белые грибы, предварительно замоченные и отваренные, приобретают ту самую насыщенную "лесную" ноту, которую сложно воссоздать из свежих шампиньонов. Измельчение грибов перед смешиванием с фаршем позволяет им равномерно распределиться по объему рульки, не образуя крупных комков.

Медово-горчичная глазурь

Внешняя оболочка отвечает за баланс вкусов. Дижонская горчица в сочетании с медом и желтками создает глянцевую корочку, которая в процессе запекания карамелизуется. Горьковатая, острая нота горчицы эффективно нейтрализует жирность свиного шкурового слоя, а медовая сладость связывает горечь и солёность в единое целое. Это классический прием, который делает жирное мясо легким на вкус, не прибегая к дополнительным соусам при подаче.

Техника приготовления

Духовку необходимо разогреть до 220-240 °С.

Для варки используется большое количество воды, соль, лавровый лист и душистый перец горошком.

Грибы важно не просто замочить, но и сварить в той же воде — это сохраняет их аромат в жидкости, которой затем промывают грибы перед измельчением.

Рецепт

Для приготовления потребуется 2 свиные рульки, 1 лавровый лист, соль, свежемолотый черный перец. Для начинки: 100 г сушеных белых грибов, 400 г мякоти свинины с жирком, 2 большие луковицы, оливковое масло. Для глазури: 2 желтка, 3 ст. л. дижонской горчицы, 2 ч. л. мёда, 1 ст. л. душистого перца горошком. Гарнир — картофельное пюре.

Положите рульку в большую кастрюлю, залейте кипящей водой, добавьте соль, лавровый лист и перец горошком. Доведите до кипения, снимите пену, варите на слабом огне 1 час. Замочите грибы в теплой воде на 30 минут. Сварите в той же воде 20 минут, промойте и измельчите. Проверните свиную мякоть через мясорубку. Лук нарежьте мелкими кубиками, обжарьте в масле 5 минут. Добавьте мясо, обжаривайте на сильном огне, разбивая комки фарша вилкой, 5-7 минут. Добавьте грибы, обжаривайте, помешивая, еще 5 минут. Посолите, поперчите и остудите. Достаньте рульку из бульона. Аккуратно выньте кость, стараясь сохранить целостность мяса. Взбейте желтки с солью, перцем, мёдом и горчицей. Продолжая взбивать, влейте немного масла, чтобы получилась однородная масса. Начините рульки фаршем, обмажьте медово-горчичной смесью, уложите в форму для запекания. Запекайте 20 минут.

Блюдо рассчитано на 8 порций и является плотным вторым курсом. Картофельное пюре здесь уместно именно как нейтральный фон, который не конкурирует с выразительным грибным ароматом начинки, в отличие от кислой капусты, часто используемой в немецкой гастрономии.