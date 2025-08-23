Фаршированный перец с неожиданной подливкой — этот рецепт вам понравится сразу
Фаршированный перец — блюдо, которое знают и любят многие. Оно давно стало символом домашнего уюта и семейных традиций. Но если подать его с нежным белым соусом, привычный рецепт превращается в настоящий кулинарный шедевр.
Что понадобится
Для приготовления 4-5 порций возьмите:
- 10 перцев (лучше красных, но можно и зелёных);
- 500 г мясного фарша (свинина + говядина);
- 1 ч. л. риса;
- 2 луковицы;
- 2 моркови
- 2 помидора или 200 мл томатного сока;
- 3 ст. л. масла;
- специи: паприка, чёрный перец, чабер, соль.
Для соуса:
- 50 г сливочного масла;
- 3 ст. л. муки;
- 500 мл молока;
- 1 яичный желток;
- щепотка соли.
Как приготовить начинку
Перцы нужно аккуратно очистить, сохранив их форму. Для начинки на масле обжаривают лук и морковь до золотистости, затем добавляют рис. После этого в смесь вводят фарш и помидоры (или томатный сок). Всё приправляют специями и томят на слабом огне 10-15 минут, пока рис впитает жидкость.
Начинка должна немного остыть — так её будет легче распределить. Перцы заполняют не слишком плотно, чтобы рис мог увеличиться в объёме во время запекания.
Запекание
Фаршированные перцы выкладывают в смазанную форму, добавляют около 300 мл тёплой воды, накрывают фольгой и ставят в духовку при 180 °С на 40 минут. Затем фольгу снимают и дают блюду подрумяниться ещё четверть часа.
Белый соус
Пока перцы доходят в духовке, готовится соус. В кастрюле растапливают масло, вмешивают муку до однородной массы и постепенно вливают молоко. Соус загустевает, после чего в него добавляют желток, слегка прогретый частью соуса, чтобы он не свернулся.
Результат — бархатистая кремовая текстура с мягким вкусом.
Подача
Перцы лучше всего подавать горячими, щедро полив белым соусом. Он делает блюдо более нежным и насыщенным. В качестве дополнения можно предложить стакан айрана или добавить свежую зелень.
Маленькие хитрости
Свежая петрушка в начинке добавит свежести.
Щепотка мускатного ореха сделает белый соус ещё ароматнее.
Блюдо одинаково уместно и на семейном обеде, и на праздничном столе.
