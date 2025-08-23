Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Болгарский перец
Болгарский перец
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Фаршированный перец с неожиданной подливкой — этот рецепт вам понравится сразу

Фаршированный перец с белым соусом: пошаговый рецепт

Фаршированный перец — блюдо, которое знают и любят многие. Оно давно стало символом домашнего уюта и семейных традиций. Но если подать его с нежным белым соусом, привычный рецепт превращается в настоящий кулинарный шедевр.

Что понадобится

Для приготовления 4-5 порций возьмите:

  • 10 перцев (лучше красных, но можно и зелёных);
  • 500 г мясного фарша (свинина + говядина);
  • 1 ч. л. риса;
  • 2 луковицы;
  • 2 моркови
  • 2 помидора или 200 мл томатного сока;
  • 3 ст. л. масла;
  • специи: паприка, чёрный перец, чабер, соль.

Для соуса:

  • 50 г сливочного масла;
  • 3 ст. л. муки;
  • 500 мл молока;
  • 1 яичный желток;
  • щепотка соли.

Как приготовить начинку

Перцы нужно аккуратно очистить, сохранив их форму. Для начинки на масле обжаривают лук и морковь до золотистости, затем добавляют рис. После этого в смесь вводят фарш и помидоры (или томатный сок). Всё приправляют специями и томят на слабом огне 10-15 минут, пока рис впитает жидкость.

Начинка должна немного остыть — так её будет легче распределить. Перцы заполняют не слишком плотно, чтобы рис мог увеличиться в объёме во время запекания.

Запекание

Фаршированные перцы выкладывают в смазанную форму, добавляют около 300 мл тёплой воды, накрывают фольгой и ставят в духовку при 180 °С на 40 минут. Затем фольгу снимают и дают блюду подрумяниться ещё четверть часа.

Белый соус

Пока перцы доходят в духовке, готовится соус. В кастрюле растапливают масло, вмешивают муку до однородной массы и постепенно вливают молоко. Соус загустевает, после чего в него добавляют желток, слегка прогретый частью соуса, чтобы он не свернулся.

Результат — бархатистая кремовая текстура с мягким вкусом.

Подача

Перцы лучше всего подавать горячими, щедро полив белым соусом. Он делает блюдо более нежным и насыщенным. В качестве дополнения можно предложить стакан айрана или добавить свежую зелень.

Маленькие хитрости

Свежая петрушка в начинке добавит свежести.
Щепотка мускатного ореха сделает белый соус ещё ароматнее.
Блюдо одинаково уместно и на семейном обеде, и на праздничном столе.

