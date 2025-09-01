Блины с ветчиной и сыром — секрет, почему их заказывают в каждом ресторане
Блины с начинкой — это то самое блюдо, которое можно готовить бесконечно, и оно всё равно будет казаться новым. Вкусное, простое и сытное — идеальный вариант для семейного ужина или угощения гостей. Особенно популярны блины с ветчиной и сыром — их подают в ресторанах чаще всего, и они же легко готовятся дома.
Вариант 1. Блины с ветчиной и сыром
Для начала приготовьте тонкие блины на молоке — с ними всегда проще работать. Начинка для рулетиков:
- 200 г ветчины, свинины или балыка;
- 150 г сыра;
- 100 г майонеза;
- пучок свежей зелени;
- соль, перец и специи по вкусу.
Мясо нарежьте кубиками, зелень мелко порубите, сыр натрите. Смешайте ингредиенты и приправьте. Каждый блин смажьте майонезом, положите начинку и сверните рулетом.
Готовое блюдо можно подавать сразу, но если хочется хрустящей корочки, обжарьте блины по 3-4 минуты с каждой стороны или отправьте в духовку на 10 минут.
Вариант 2. Блины с ветчиной, сыром и помидорами
Такой рецепт получается особенно сочным и свежим. Если есть возможность, лучше взять фермерские помидоры.
Ингредиенты:
- 250 г ветчины;
- крупный помидор;
- 100 г сыра;
- зубчик чеснока;
- 2 ст. л. сметаны.
Нарежьте ветчину и томат, сыр натрите, чеснок пропустите через пресс, зелень мелко порубите. Смешайте всё со сметаной, приправьте и заверните в блины. Чтобы сохранить сочность, подавайте их горячими в фольге.
Вариант 3. Блины с ветчиной и яйцом
Этот рецепт — находка для тех, кто любит сытные закуски. Он отлично подойдёт как для повседневного перекуса, так и для праздничного стола.
Вам понадобятся:
- 150 г ветчины;
- 3 яйца;
- 3 ст. л. майонеза или сметаны;
- соль и специи.
Яйца отварите и нарежьте соломкой, то же самое сделайте с ветчиной. Смешайте с соусом и приправами. Блины можно подать с запечённой или слегка обжаренной ветчиной — так вкус будет ещё ярче.
