Блины с ветчиной и сыром — секрет, почему их заказывают в каждом ресторане

Блины с начинкой — это то самое блюдо, которое можно готовить бесконечно, и оно всё равно будет казаться новым. Вкусное, простое и сытное — идеальный вариант для семейного ужина или угощения гостей. Особенно популярны блины с ветчиной и сыром — их подают в ресторанах чаще всего, и они же легко готовятся дома.

Вариант 1. Блины с ветчиной и сыром

Для начала приготовьте тонкие блины на молоке — с ними всегда проще работать. Начинка для рулетиков:

200 г ветчины, свинины или балыка;

150 г сыра;

100 г майонеза;

пучок свежей зелени;

соль, перец и специи по вкусу.

Мясо нарежьте кубиками, зелень мелко порубите, сыр натрите. Смешайте ингредиенты и приправьте. Каждый блин смажьте майонезом, положите начинку и сверните рулетом.

Готовое блюдо можно подавать сразу, но если хочется хрустящей корочки, обжарьте блины по 3-4 минуты с каждой стороны или отправьте в духовку на 10 минут.

Вариант 2. Блины с ветчиной, сыром и помидорами

Такой рецепт получается особенно сочным и свежим. Если есть возможность, лучше взять фермерские помидоры.

Ингредиенты:

250 г ветчины;

крупный помидор;

100 г сыра;

зубчик чеснока;

2 ст. л. сметаны.

Нарежьте ветчину и томат, сыр натрите, чеснок пропустите через пресс, зелень мелко порубите. Смешайте всё со сметаной, приправьте и заверните в блины. Чтобы сохранить сочность, подавайте их горячими в фольге.

Вариант 3. Блины с ветчиной и яйцом

Этот рецепт — находка для тех, кто любит сытные закуски. Он отлично подойдёт как для повседневного перекуса, так и для праздничного стола.

Вам понадобятся:

150 г ветчины;

3 яйца;

3 ст. л. майонеза или сметаны;

соль и специи.

Яйца отварите и нарежьте соломкой, то же самое сделайте с ветчиной. Смешайте с соусом и приправами. Блины можно подать с запечённой или слегка обжаренной ветчиной — так вкус будет ещё ярче.