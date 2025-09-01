Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тонкие блины на молоке
Тонкие блины на молоке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:22

Блины с ветчиной и сыром — секрет, почему их заказывают в каждом ресторане

Блины с ветчиной и сыром: пошаговый рецепт приготовления дома

Блины с начинкой — это то самое блюдо, которое можно готовить бесконечно, и оно всё равно будет казаться новым. Вкусное, простое и сытное — идеальный вариант для семейного ужина или угощения гостей. Особенно популярны блины с ветчиной и сыром — их подают в ресторанах чаще всего, и они же легко готовятся дома.

Вариант 1. Блины с ветчиной и сыром

Для начала приготовьте тонкие блины на молоке — с ними всегда проще работать. Начинка для рулетиков:

  • 200 г ветчины, свинины или балыка;
  • 150 г сыра;
  • 100 г майонеза;
  • пучок свежей зелени;
  • соль, перец и специи по вкусу.

Мясо нарежьте кубиками, зелень мелко порубите, сыр натрите. Смешайте ингредиенты и приправьте. Каждый блин смажьте майонезом, положите начинку и сверните рулетом.

Готовое блюдо можно подавать сразу, но если хочется хрустящей корочки, обжарьте блины по 3-4 минуты с каждой стороны или отправьте в духовку на 10 минут.

Вариант 2. Блины с ветчиной, сыром и помидорами

Такой рецепт получается особенно сочным и свежим. Если есть возможность, лучше взять фермерские помидоры.

Ингредиенты:

  • 250 г ветчины;
  • крупный помидор;
  • 100 г сыра;
  • зубчик чеснока;
  • 2 ст. л. сметаны.

Нарежьте ветчину и томат, сыр натрите, чеснок пропустите через пресс, зелень мелко порубите. Смешайте всё со сметаной, приправьте и заверните в блины. Чтобы сохранить сочность, подавайте их горячими в фольге.

Вариант 3. Блины с ветчиной и яйцом

Этот рецепт — находка для тех, кто любит сытные закуски. Он отлично подойдёт как для повседневного перекуса, так и для праздничного стола.

Вам понадобятся:

  • 150 г ветчины;
  • 3 яйца;
  • 3 ст. л. майонеза или сметаны;
  • соль и специи.

Яйца отварите и нарежьте соломкой, то же самое сделайте с ветчиной. Смешайте с соусом и приправами. Блины можно подать с запечённой или слегка обжаренной ветчиной — так вкус будет ещё ярче.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты назвали соус на основе йогурта и авокадо самым полезным для салатов при похудении вчера в 21:17

Всего 32 калории на порцию: соус, который стоит добавить в рацион

Эксперты нашли заправку для салатов, которая помогает худеть: смесь йогурта, авокадо и зелени снижает калорийность и сохраняет чувство сытости.

Читать полностью » Нефролог посоветовала разгрузочные дни без мяса для снижения нагрузки на почки вчера в 21:16

Боимся антибиотиков, но не протеина: как фитнес-еда может оказаться вреднее фастфуда

Белковые диеты стали модой, но избыток протеина может привести к почечной недостаточности. Врач назвала безопасную норму и дала советы по контролю.

Читать полностью » Эксперт объяснила, чем отличается поваренная, морская и калиевая соль вчера в 20:16

Чем дороже упаковка, тем больше маркетинга: вся правда о "натуральной" соли

Морская, поваренная или калиевая: нутрициолог объяснила, какая соль полезнее для организма и почему важно не превышать норму в 5 г в день.

Читать полностью » Исследование: витамин D3 замедляет биологическое старение, сохраняя длину теломер вчера в 20:16

Хотите минус три года к паспорту? Учёные назвали витамин, который это делает

Учёные доказали: витамин D3 способен замедлить биологическое старение, сохраняя длину теломер и продлевая молодость на несколько лет.

Читать полностью » Нутрициолог Михайлова: готовые блюда из супермаркета чаще ведут к набору веса вчера в 19:16

Салаты с жиром и супы с сахаром: чем опасна промышленная кулинария

Эксперты предупреждают: магазинные блюда содержат скрытый сахар и лишние жиры. Почему «Цезарь» опасен и как питаться правильно даже без готовки?

Читать полностью » Врач: фрукты и овощи снижают негативные последствия недосыпа лучше кофеина вчера в 19:01

Салат против усталости: дешёвый и безопасный способ восстановиться

После бессонной ночи спасать организм стоит не кофе, а фруктами и овощами — врач объяснила, как растительная пища помогает справиться с недосыпом.

Читать полностью » Пищевые технологи объяснили, почему спред не расслаивается в горячей воде вчера в 18:25

Подделка не выдерживает простого эксперимента: как разоблачить спред на кухне

Есть способ узнать, настоящее ли масло в вашей масленке, и он занимает меньше минуты. Всё, что нужно — стакан горячей воды и немного внимания.

Читать полностью » Кулинары рассказали, как сделать ажурные блины с дырочками при добавлении газированной воды вчера в 17:11

Сковорода горячая, тесто жидкое — а блин не комом: вот как это работает

Хотите, чтобы блины получились тонкими, ажурными и эластичными? Узнайте секреты теста и жарки, о которых знают только опытные хозяйки.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Кинологи объяснили, как отучить собаку рыться в мусорном ведре
Наука и технологии

Кукурузная Луна взойдёт 7 сентября: NASA и Time and Date сообщили о фазе полнолуния
Спорт и фитнес

Министерство здравоохранения США: садовые работы входят в норму физической активности
Садоводство

Циннии продолжают цвести до первых заморозков — садоводы рекомендуют убирать увядшие соцветия
Красота и здоровье

Продолжительность жизни в России достигла 73–74 лет, женщины живут на 10 лет дольше мужчин
Садоводство

В Пермском крае подготовку хвойных к зиме советуют начинать с сентября
Культура и шоу-бизнес

Вуди Аллен заявил, что хотел бы снова снять Дональда Трампа в фильме
Авто и мото

Lada снизила цену Aura на 400 тысяч рублей при покупке за наличные
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet