Курица и грибы против пиццы: какая закуска выигрывает в битве за внимание гостей

Как насчёт того, чтобы удивить своих близких вкусным угощением? Шампиньоны, фаршированные курицей и сыром, — это не только простой в приготовлении рецепт, но и настоящая находка для любителей ароматной еды. Давайте разберёмся, как создать это блюдо, которое никого не оставит равнодушным.

Ингредиенты

Шампиньоны — 600 г

Куриное филе — 200 г

Твёрдый сыр — 200 г

Сметана — 3 ст. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Укроп — по вкусу

Соль и перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Выбирайте крупные шампиньоны, чтобы их можно было удобно нафаршировать. Если куриное филе замороженное, дайте ему разморозиться. Промойте шампиньоны под проточной водой. Не стоит полностью погружать их в воду, чтобы они не стали водянистыми. Удалите ножки, аккуратно отломив их.

Мелко нарежьте ножки грибов и куриное филе. Чем меньше кусочки, тем лучше, особенно если грибы небольшие. Обжарьте курицу на сковороде с растительным маслом на сильном огне, постоянно помешивая. Затем добавьте нарезанные ножки грибов и жарьте ещё 5-7 минут.

Введите сметану, соль и перец в сковороду. Перемешайте и оставьте на маленьком огне потушиться ещё 5 минут. Переложите начинку в другую посуду, добавьте половину натертого сыра и мелко нарезанный укроп. Хорошо перемешайте.

Разогрейте духовку до 190 °C. Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите шляпки шампиньонов. Наполните их начинкой. Посыпьте каждую шляпку оставшимся сыром и запекайте в духовке в течение 15-20 минут. Время может варьироваться в зависимости от вашей духовки. Подавайте закуску горячей, посыпав зеленью.

Эти шампиньоны, фаршированные курицей и сыром, станут отличным дополнением к любому столу. Простота приготовления и великолепный вкус делают их идеальным вариантом для домашних встреч и праздников.