От простых ингредиентов к изысканному блюду: эти шампиньоны покорили даже привередливых едоков

Ароматные, сочные, тающие во рту — эти фаршированные шампиньоны легко могут стать хитом праздничного стола или уютного семейного ужина. Это блюдо поражает своей простотой и эффектной подачей: аппетитные грибные шляпки с золотистой сырной корочкой выглядят так, будто их готовил профессиональный шеф.

Вкус у этого блюда насыщенный и гармоничный — куриное мясо добавляет плотности и сытности, грибы дают характерный аромат, а расплавленный сыр соединяет все воедино. А главное — готовятся такие грибочки быстро и без особых усилий.

Почему стоит приготовить именно этот вариант

Фаршированные шампиньоны — универсальная закуска. Они вкусны как горячими, так и остывшими.

Просто: справится даже начинающий кулинар.

Красиво: выглядят эффектно даже без дополнительного декора.

Сытно: благодаря курице и сыру.

Полезно: без лишнего масла, без теста, только белок и клетчатка.

Ингредиенты

На 9 порций:

Шампиньоны — 600 г

Куриное филе — 200 г

Твёрдый сыр — 200 г

Сметана — 3 ст. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Укроп — по вкусу

Соль — по вкусу

Перец чёрный молотый — по вкусу

Советы шаг за шагом

Шаг 1. Подготовьте продукты

Шампиньоны выбирайте крупные и целые — без трещин, с плотной шляпкой. Куриное филе должно быть свежим, без лишней влаги. Сыр выбирайте хорошо плавящийся, например, маасдам, чеддер, гауда или российский.

Шаг 2. Подготовьте грибы

Промойте шампиньоны быстро под проточной водой, не замачивая. Аккуратно отделите ножки от шляпок. Делайте это вращательным движением, чтобы не повредить края.

Шаг 3. Подготовьте начинку

Ножки грибов мелко нарежьте. Куриное филе обсушите и нарежьте мелкими кубиками. Чем мельче кусочки, тем однороднее получится начинка.

Шаг 4. Обжарьте мясо

Разогрейте сковороду, добавьте немного масла и выложите курицу. Обжаривайте на сильном огне 5-7 минут до лёгкой румяной корочки.

Шаг 5. Добавьте грибы

Выложите к мясу нарезанные ножки шампиньонов. Перемешайте и жарьте ещё 5-7 минут, пока не выпарится жидкость.

Шаг 6. Тушите с соусом

Добавьте сметану, соль и перец. Перемешайте и готовьте на небольшом огне ещё 5 минут — начинка станет сочной и ароматной.

Шаг 7. Остудите и добавьте сыр

Переложите массу в миску, немного остудите, затем добавьте половину натёртого сыра и мелко рубленый укроп. Перемешайте.

Шаг 8. Наполните шляпки

Форму для запекания смажьте маслом. Разложите шляпки шампиньонов и с помощью ложки аккуратно наполните их начинкой.

Шаг 9. Посыпьте сыром

Сверху равномерно распределите оставшийся сыр.

Шаг 10. Запеките

Разогрейте духовку до 190°C и поставьте форму на средний уровень. Запекайте 15-20 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.

Шаг 11. Подача

Посыпьте свежей зеленью и подавайте горячими. Грибы можно подать на салатных листьях или в тарталетках как мини-закуску.

Таблица "Варианты фаршированных шампиньонов"

Вариант Начинка Вкус Время Классический Курица + сыр + сметана Сливочный, насыщенный 20 мин С ветчиной Ветчина + сыр Солоноватый, пикантный 15 мин С овощами Перец + кабачки + лук Лёгкий, диетический 20 мин С беконом Бекон + сливочный сыр Копчёный, пряный 25 мин Постный Гречка + морковь Нежный, домашний 25 мин

А что если…

Хотите менее калорийно? Замените сметану на йогурт, а сыр — на нежирный творожный.

Нужен острый вкус? Добавьте немного чеснока или каплю соуса табаско.

Хотите праздничную подачу? Уложите грибы на зеркальной тарелке с зеленью и половинками помидоров черри.

Нет курицы? Подойдёт индейка, ветчина или фарш из кролика.

Хотите сделать заранее? Начинку можно приготовить за сутки и хранить в холодильнике.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы Простое и быстрое Не подходит для длительного хранения Праздничное оформление Нужны крупные грибы Сбалансировано по белкам и жирам Калорийно при большом количестве сыра Универсальное — и закуска, и основа Требует аккуратности при фаршировке Подходит для диеты без углеводов Грибы уменьшаются в размере при запекании

FAQ

Можно ли использовать мелкие грибы?

Можно, но их труднее фаршировать — используйте кондитерский мешок.

Какой сыр выбрать?

Лучше брать хорошо плавящиеся сорта: чеддер, маасдам, российский, моцареллу.

Можно ли сделать без сметаны?

Да, замените сметану на сливки 10% или йогурт.

Как хранить готовое блюдо?

В холодильнике до 24 часов. Перед подачей разогреть 5 минут в духовке.

Можно ли заморозить?

Да, но только сырые заготовки без сыра. Перед запеканием разморозить в холодильнике.

Мифы и правда

Миф 1. Грибы нельзя мыть перед приготовлением.

Правда: можно, но быстро и без замачивания — тогда они не впитают лишнюю воду.

Миф 2. Начинку нужно тушить долго.

Правда: достаточно 10-12 минут, чтобы сохранить аромат грибов и нежность курицы.

Миф 3. Шампиньоны теряют вкус при запекании.

Правда: наоборот, вкус концентрируется, особенно под сырной корочкой.

3 интересных факта

Шампиньоны — первые грибы, которые начали выращивать искусственно (во Франции в XVII веке). Грибы содержат умами — пятый вкус, усиливающий аромат других ингредиентов. В ресторанах такую закуску называют stuffed mushrooms и часто подают с белым вином.

Исторический контекст

Идея фаршировать грибы появилась во французской кухне в XIX веке, где для начинки использовали сливочное масло, зелень и хлебную крошку. Позже рецепт адаптировали в Италии и России — заменив хлеб мясом и сыром.

Современный вариант с курицей стал популярен благодаря своей универсальности: ингредиенты доступны, а результат — ресторанный.