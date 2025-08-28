Как скромные грибы становятся главным блюдом стола: парадокс простого рецепта

Что может быть проще и вкуснее, чем ароматные шампиньоны, запечённые с сыром? Это блюдо станет вашим секретным оружием на кухне — сытно, элегантно и готовится практически само! Добавляйте любимые специи и зелень, экспериментируйте с начинкой — результат вас впечатлит.

Ингредиенты

Шампиньоны — 400 г

Твёрдый сыр — 100 г

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Панировочные сухари — 70 г

Растительное масло — 30 мл

Соль, перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Тщательно промойте шампиньоны и обсушите. Аккуратно отделите ножки от шляпок, стараясь не повредить их. Мелко нарежьте лук и грибные ножки. Обжарьте лук на режиме "Жарка" 1-2 минуты, добавьте ножки, чеснок, соль и перец. Готовьте ещё 5-6 минут, помешивая.

Смешайте обжаренную массу с панировочными сухарями и половиной тёртого сыра. Начините шляпки, сверху посыпьте оставшимся сыром. Выложите грибы в чашу мультиварки, сбрызнутую маслом. Готовьте 40 минут в режиме "Выпечка". Не волнуйтесь, если начинка немного вылезет — это нормально!

Аккуратно соберите вытекшую начинку обратно на грибы. Подавайте горячими, украсив зеленью.