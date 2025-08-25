Хруст, сочность, расплавленный сыр: ради этого блюда забывают о диетах

Ищете рецепт сытного второго блюда, которое украсит и праздничный стол, и будничный ужин? Эти запеченные в духовке гнезда из фарша с яйцом и сыровой начинкой — идеальное решение. Они впечатляют внешним видом и радуют насыщенным вкусом.

Что потребуется

Фарш (свиной или любой другой) — 800 г

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Белый хлеб — 100 г

Яйца — 6 шт.

Твердый сыр — 100 г

Соль, сухие специи — по вкусу

Растительное масло — для смазывания формы

Пошаговое приготовление

Прокрутите мясо через мясорубку. Размоченный в воде или молоке белый хлеб, лук и морковь пропустите следом и добавьте к фаршу. Посолите, приправьте специями и тщательно перемешайте.

Возьмите жаропрочную форму и смажьте ее дно и бока растительным маслом. Из подготовленного фарша скатайте шарики и выложите их в форму. В центре каждого шарика пальцем или ложкой сделайте аккуратное углубление.

На дно каждого углубления выложите тертый сыр. Форму поставьте в разогретую до 180°C духовку на 20 минут. Достаньте форму и в каждое гнездо аккуратно разбейте по одному яйцу. При необходимости яйца можно слегка подсолить сверху.

На заметку: если яйца очень крупные, можно добавить не весь белок, чтобы содержимое не выливалось за края.

Верните блюдо в духовку еще на 20 минут. Готовность легко определить по аппетитному золотистому цвету фарша и аромату. Подавайте гнезда горячими.