Хруст, сочность, расплавленный сыр: ради этого блюда забывают о диетах
Ищете рецепт сытного второго блюда, которое украсит и праздничный стол, и будничный ужин? Эти запеченные в духовке гнезда из фарша с яйцом и сыровой начинкой — идеальное решение. Они впечатляют внешним видом и радуют насыщенным вкусом.
Что потребуется
- Фарш (свиной или любой другой) — 800 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Белый хлеб — 100 г
- Яйца — 6 шт.
- Твердый сыр — 100 г
- Соль, сухие специи — по вкусу
- Растительное масло — для смазывания формы
Пошаговое приготовление
Прокрутите мясо через мясорубку. Размоченный в воде или молоке белый хлеб, лук и морковь пропустите следом и добавьте к фаршу. Посолите, приправьте специями и тщательно перемешайте.
Возьмите жаропрочную форму и смажьте ее дно и бока растительным маслом. Из подготовленного фарша скатайте шарики и выложите их в форму. В центре каждого шарика пальцем или ложкой сделайте аккуратное углубление.
На дно каждого углубления выложите тертый сыр. Форму поставьте в разогретую до 180°C духовку на 20 минут. Достаньте форму и в каждое гнездо аккуратно разбейте по одному яйцу. При необходимости яйца можно слегка подсолить сверху.
На заметку: если яйца очень крупные, можно добавить не весь белок, чтобы содержимое не выливалось за края.
Верните блюдо в духовку еще на 20 минут. Готовность легко определить по аппетитному золотистому цвету фарша и аромату. Подавайте гнезда горячими.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru