Пять шагов к идеальной закуске: как скумбрия с яйцом сделает ваш праздник незабываемым

Хотите удивить гостей эффектной и вкусной закуской? Попробуйте приготовить фаршированную скумбрию с яйцом, морковью и желатином. Это блюдо станет настоящим украшением праздничного стола и запомнится всем, кто его попробует.

Ингредиенты

Скумбрия свежемороженая — 1 шт.

Яйца варёные — 2 шт.

Морковь варёная — 2 шт.

Маринованные огурцы — 2 шт.

Желатин — 25 г

Специи для рыбы, соль, перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Разморозьте скумбрию, аккуратно разделите на два филе и удалите кости. Отварите морковь до мягкости, остудите, очистите и натрите на крупной тёрке. Огурцы нарежьте тонкими слайсами. Яйца сварите вкрутую, охладите, очистите и нарежьте кружочками.

Расстелите пищевую плёнку, выложите на неё одно филе. Посолите, поперчите, присыпьте половиной желатина. Равномерно распределите морковь, затем уложите яйца и огурцы, слегка прижимая слои. Второе филе также приправьте, посыпьте оставшимся желатином и накройте им начинку, формируя целую тушку. Плотно заверните рыбу в несколько слоёв плёнки, перевяжите нитью.

В подсоленной кипящей воде варите 30 минут, предварительно проколов плёнку зубочисткой. Достаньте, не разворачивая, и под прессом остудите в холодильнике (идеально — на ночь). Освободите готовую скумбрию от плёнки, нарежьте аккуратными ломтиками и подавайте к столу.

Несколько советов