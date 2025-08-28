Пять шагов к идеальной закуске: как скумбрия с яйцом сделает ваш праздник незабываемым
Хотите удивить гостей эффектной и вкусной закуской? Попробуйте приготовить фаршированную скумбрию с яйцом, морковью и желатином. Это блюдо станет настоящим украшением праздничного стола и запомнится всем, кто его попробует.
Ингредиенты
- Скумбрия свежемороженая — 1 шт.
- Яйца варёные — 2 шт.
- Морковь варёная — 2 шт.
- Маринованные огурцы — 2 шт.
- Желатин — 25 г
- Специи для рыбы, соль, перец — по вкусу
Пошаговый рецепт
Разморозьте скумбрию, аккуратно разделите на два филе и удалите кости. Отварите морковь до мягкости, остудите, очистите и натрите на крупной тёрке. Огурцы нарежьте тонкими слайсами. Яйца сварите вкрутую, охладите, очистите и нарежьте кружочками.
Расстелите пищевую плёнку, выложите на неё одно филе. Посолите, поперчите, присыпьте половиной желатина. Равномерно распределите морковь, затем уложите яйца и огурцы, слегка прижимая слои. Второе филе также приправьте, посыпьте оставшимся желатином и накройте им начинку, формируя целую тушку. Плотно заверните рыбу в несколько слоёв плёнки, перевяжите нитью.
В подсоленной кипящей воде варите 30 минут, предварительно проколов плёнку зубочисткой. Достаньте, не разворачивая, и под прессом остудите в холодильнике (идеально — на ночь). Освободите готовую скумбрию от плёнки, нарежьте аккуратными ломтиками и подавайте к столу.
Несколько советов
- Для сочности можно добавить немного майонеза или сливочного сыра между слоями.
- Пресно-солёный вкус маринованных огурцов отлично сочетается с нежностью яиц и моркови.
- Если хотите более яркий цвет, добавьте в морковь немного куркумы.
