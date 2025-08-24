Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Лаваш-роллы с курицей и зеленью
Лаваш-роллы с курицей и зеленью
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:16

Секрет идеальной закуски, которую готовят на всех VIP-фуршетах

Приготовление рулета из лаваша с грибной начинкой и сыром

Что может быть лучше, чем ароматная, хрустящая и невероятно сытная закуска, которая исчезает со стола мгновенно? Лаваш с грибами и сыром — это именно то блюдо, которое покоряет с первого кусочка. Его прелесть не только в потрясающем вкусе, напоминающем нежнейший жульен, но и в универсальности: он великолепен как в горячем виде, с тягучим расплавленным сыром, так и в холодном, в качестве питательной закуски. А готовится это чудо из простейших ингредиентов, которые почти всегда есть под рукой.

Простая магия вкуса: собираем ингредиенты

Секрет успеха этого блюда — в гармонии простых компонентов. Вам не придется искать что-то экзотическое, всё необходимое легко найти в любом магазине.

  1. Лаваш тонкий (1 большой лист): Основа нашей закуски, которая превратится в хрустящий рулет.
  2. Шампиньоны (250 г): Классический выбор, но при желании их можно дополнить или заменить другими грибами.
  3. Твёрдый сыр (150 г): Идеально подойдет российский, гауда или чеддер — то, что хорошо плавится.
  4. Яйца (3 шт.): Придадут начинке нежность и сытность.
  5. Майонез (50 г): Выступает в роли соуса, скрепляющего начинку и делающего лаваш сочным.
  6. Укроп, перец черный молотый, растительное масло (2 ст. л.): Для аромата и обжарки.

Пошаговый план создания кулинарного шедевра

Главное в этом рецепте — не техника, а настроение! Следуйте шагам, и у вас всё получится.

Подготовка начинки: от грибов до яиц

Первым делом займемся грибами. Тщательно их моем, обсушиваем бумажным полотенцем и мелко нарезаем. Разогреваем на сковороде растительное масло и обжариваем шампиньоны до красивой золотистой корочки и полного испарения влаги. Пока грибы остывают, натираем на средней терке сыр. Затем отвариваем яйца вкрутую (около 8-10 минут после закипания), остужаем в ледяной воде, чистим и отделяем белки от желтков. И то, и другое мелко нарезаем. Укроп моем, сушим и тоже измельчаем.

Сборка и выпекание: творческий процесс

Расстилаем на столе большой лист лаваша. Равномерно промазываем его майонезом — это сделает блюдо сочным и не даст ему стать сухим. На середину листа аккуратно выкладываем начинку слоями: сначала ароматные жареные грибы, затем рубленые желтки и белки. Накрываем эту вкусную горку правой свободной частью лаваша. Сверху снова наносим тонкий слой майонеза, посыпаем его большой частью натертого сыра и украшаем укропом. Теперь накрываем всё левой частью лаваша, которую также промазываем майонезом.

Финальный аккорд: от рулета до порционных кусочков

Аккуратно, но достаточно плотно сворачиваем наш лаваш в рулет. Многие повара советуют дать ему настояться: "Заверните рулет в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 2-3 часа для пропитки. Так вкусы лучше соединятся, а лаваш станет нежнее". Однако если ждать нет сил, можно сразу нарезать его на порционные кусочки и отправить в разогретую до 180°C духовку на 10-15 минут, пока сыр не расплавится и не появится аппетитная корочка.

Интересный факт: знаете ли вы, что традиционный кавказский лаваш, признанный наследием ЮНЕСКО, выпекается в тонире — специальной глиняной печи? Его готовят без дрожжей, а тонкость и эластичность достигаются исключительно мастерством пекаря. Наш рецепт — это современная вариация, которая использует лаваш как основу для творчества.

Подавайте это великолепие к столу и готовьтесь принимать комплименты! Это блюдо станет звездой любого застолья, будь то семейный ужин или праздничный фуршет.

