Куриные пальчики с начинкой: рецепт, который экономит время и радует бюджет

Представьте: нежные кусочки курицы, которые тают во рту, с пикантной начинкой внутри. Это не просто блюдо, а хитрый способ удивить семью или гостей. В нашей семье куриные рецепты — абсолютные фавориты, и эти пальчики идеально подходят как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Готовить их легко, а результат — настоящий шедевр!

Ингредиенты

Куриное филе: 700 г

Твёрдый сыр: 150 г

Ветчина: 100 г

Куриное яйцо: 1 шт.

Чеснок: 3 зубчика

Сметана: 150 г

Вода: 150 мл

Лук репчатый: 1 шт.

Растительное масло: 2 ст. л. (для обжаривания)

Прованские травы: 0,5 г

Соль: по вкусу

Чёрный перец: по вкусу

Пошаговое приготовление

Подготовьте все ингредиенты. Промойте куриное филе и нарежьте небольшими пластинками. Отбейте мясо с двух сторон лёгкими ударами, чтобы не повредить структуру. Посыпьте кусочки чёрным перцем. Добавьте прованские травы по вкусу.

Посолите филе. Для начинки натрите ветчину на тёрке. Отварите яйцо и натрите его. Натрите твёрдый сыр (половину оставьте для посыпки). Пропустите чеснок через пресс. Смешайте ветчину, яйцо, сыр и чеснок — начинка готова. На край каждой пластинки филе выложите немного начинки.

Скрутите мясо в рулетики (они хорошо держатся без дополнительных фиксаторов). Обжарьте рулетики на разогретой сковороде с маслом по 2-3 минуты с каждой стороны, чтобы они схватились. Переложите в форму для запекания (чугунная сковорода добавит вкуса).

Разведите сметану водой. Нарежьте лук тонкими кольцами. Посыпьте пальчики луком и залейте сметанной смесью. Посыпьте оставшимся сыром. Запекайте в духовке при 180-200°C около 30 минут. Приятного аппетита! Эти пальчики станут хитом на вашем столе.