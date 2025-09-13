Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:22

Куриные пальчики с начинкой: рецепт, который экономит время и радует бюджет

Пальчики из куриного филе с начинкой запекаются в духовке до золотистой корочки

Представьте: нежные кусочки курицы, которые тают во рту, с пикантной начинкой внутри. Это не просто блюдо, а хитрый способ удивить семью или гостей. В нашей семье куриные рецепты — абсолютные фавориты, и эти пальчики идеально подходят как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Готовить их легко, а результат — настоящий шедевр!

Ингредиенты

  • Куриное филе: 700 г
  • Твёрдый сыр: 150 г
  • Ветчина: 100 г
  • Куриное яйцо: 1 шт.
  • Чеснок: 3 зубчика
  • Сметана: 150 г
  • Вода: 150 мл
  • Лук репчатый: 1 шт.
  • Растительное масло: 2 ст. л. (для обжаривания)
  • Прованские травы: 0,5 г
  • Соль: по вкусу
  • Чёрный перец: по вкусу

Пошаговое приготовление

Подготовьте все ингредиенты. Промойте куриное филе и нарежьте небольшими пластинками. Отбейте мясо с двух сторон лёгкими ударами, чтобы не повредить структуру. Посыпьте кусочки чёрным перцем. Добавьте прованские травы по вкусу.

Посолите филе. Для начинки натрите ветчину на тёрке. Отварите яйцо и натрите его. Натрите твёрдый сыр (половину оставьте для посыпки). Пропустите чеснок через пресс. Смешайте ветчину, яйцо, сыр и чеснок — начинка готова. На край каждой пластинки филе выложите немного начинки.

Скрутите мясо в рулетики (они хорошо держатся без дополнительных фиксаторов). Обжарьте рулетики на разогретой сковороде с маслом по 2-3 минуты с каждой стороны, чтобы они схватились. Переложите в форму для запекания (чугунная сковорода добавит вкуса).

Разведите сметану водой. Нарежьте лук тонкими кольцами. Посыпьте пальчики луком и залейте сметанной смесью. Посыпьте оставшимся сыром. Запекайте в духовке при 180-200°C около 30 минут. Приятного аппетита! Эти пальчики станут хитом на вашем столе.

