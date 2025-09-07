Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:40

Секрет фаршированного перца: лайфхак, который все держат в тайне

Фаршированные перцы можно заморозить на потом

Хотите удивить семью или гостей простым, но невероятно вкусным блюдом? Классический фаршированный болгарский перец — именно то, что нужно! Это сытное и ароматное лакомство особенно популярно в летне-осенний сезон, когда овощи свежие и сочные. А главное — приготовить его проще, чем кажется, и можно заранее заморозить, чтобы в любой момент порадовать себя и близких.

Ингредиенты для классического рецепта

  • Болгарский перец — 14 шт. (лучше среднего размера)
  • Мясной фарш (свинина + говядина) — 0,8 кг
  • Рис — 0,5 стакана
  • Репчатый лук — 4 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Растительное масло — 4 ст. л.
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Черный молотый перец и соль — по вкусу

Для соуса:

  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Вода — 2 стакана
  • Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление: секреты и советы

Выбирайте перцы с тонкими стенками — они лучше пропитываются соусом и быстрее готовятся. Цвет перца роли не играет, так что ориентируйтесь на вкус и внешний вид.

Рис лучше брать длиннозерный, он не слипается и хорошо впитывает влагу. Промойте его несколько раз до прозрачности воды, а затем отварите до полуготовности — примерно 10-15 минут. Это важный момент, чтобы рис не превратился в кашу внутри перца.

Лук и морковь мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Это придаст начинке сладковатый и насыщенный вкус.

Смешайте мясной фарш с рисом и овощной зажаркой, добавьте соль и перец. Тщательно перемешайте руками — так фарш станет однородным и наполнит перец вкусом.

Срежьте верхушки перцев, аккуратно удалите плодоножки с семенами — для этого сделайте круговой надрез и потяните плодоножку вместе с семенами. Внутри очистите перцы от перегородок и промойте.

Наполните каждый перец фаршем плотно, чтобы не осталось пустот. Затем установите перцы вертикально в толстостенную кастрюлю или казан.

В миске смешайте томатную пасту со сметаной, добавьте воду и соль. Получившийся соус залейте в кастрюлю с перцами так, чтобы они были покрыты примерно на две трети. Положите лавровый лист для аромата.

Доведите до кипения, затем тушите на среднем огне под крышкой около 30-40 минут. За это время перцы станут мягкими, а начинка — сочной и ароматной.

Подавайте фаршированные перцы горячими, полив их томатно-сметанным соусом. Это блюдо отлично сочетается с гарнирами из картофеля, каш или свежих овощей.

Совет: фаршированные перцы можно заранее заморозить в соусе, а затем разогреть в духовке — вкус не потеряется, а готовка займёт минимум времени.

Фаршированный перец — это не только вкусно, но и полезно. Благодаря сочетанию овощей, мяса и риса, вы получаете полноценное блюдо, которое понравится всей семье. А если добавить к нему свежий салат, обед станет ещё более сбалансированным и ярким.

