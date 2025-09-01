Легко и сытно: как фаршированный перец спасает вечер после тяжелого дня
Вы когда-нибудь задумывались, почему фаршированный перец — одно из самых любимых блюд в летне-осенний сезон? Его яркий вкус, аромат и сытность делают его настоящим украшением любого стола. При этом приготовить классический фаршированный перец в кастрюле совсем несложно, а если заморозить его про запас, то можно радовать себя и близких в любое время года.
Ингредиенты для классического фаршированного перца
- Болгарский перец — 14 шт.
- Мясной фарш (свинина + говядина) — 0,8 кг
- Рис — 0,5 стакана
- Репчатый лук — 4 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Растительное масло — 4 ст. л.
- Лавровый лист — 1 шт.
- Черный молотый перец и соль — по вкусу
Для соуса:
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Сметана — 3 ст. л.
- Вода — 2 стакана
- Соль — по вкусу
Пошаговое приготовление фаршированного перца
Промойте рис несколько раз до прозрачности воды, затем варите его на медленном огне около 10-15 минут до полуготовности. После этого откиньте на дуршлаг и остудите. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на мелкой терке.
На разогретом растительном масле обжарьте лук до золотистого цвета (около 5 минут), затем добавьте морковь и жарьте еще 5-10 минут, пока овощи не станут мягкими.
В большой миске слегка вымесите мясной фарш, добавьте к нему рис и обжаренные овощи. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
В отдельной миске смешайте томатную пасту со сметаной, добавьте воду и соль. Перемешайте до однородности.
Вымойте перцы, аккуратно срежьте верхушки с плодоножками, удалите семена и перегородки. Промойте очищенные перцы под проточной водой.
Наполните перцы мясной начинкой, плотно утрамбовывая. Уложите их вертикально в толстостенную кастрюлю или казан, залейте соусом так, чтобы он покрывал перцы примерно на две трети. Добавьте лавровый лист.
Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения, затем уменьшите огонь и тушите под крышкой 30-40 минут.
Подача и советы
Подавайте фаршированные перцы горячими, полив их оставшимся соусом. Они отлично сочетаются с простым гарниром, например, картофельным пюре или свежими овощами. Если хотите разнообразить вкус, попробуйте добавить в соус немного чеснока или свежей зелени.
Фаршированный перец — это не просто вкусное и сытное блюдо, но и отличный способ порадовать семью ароматным и полезным ужином. Попробуйте приготовить его по этому рецепту, и вы убедитесь, насколько это просто и приятно!
