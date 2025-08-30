Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:19

Перец как секрет успешных ужинов — меньше калорий, больше энергии, никто не догадается о лайфхаке

Рецепт фаршированного перца с овощами и рисом для здорового ужина

Вы когда-нибудь задумывались, как приготовить вкусное, полезное и при этом лёгкое блюдо, которое не отнимет много времени? Перец, фаршированный овощами и рисом, — это отличный выбор для тех, кто хочет разнообразить своё меню без мяса и сохранить фигуру. Благодаря овощам начинка получается сочной, а запекание без соуса значительно снижает калорийность блюда.

Почему стоит выбрать фаршированный перец

  1. Это блюдо подходит для вегетарианцев и тех, кто придерживается диеты.
  2. Овощи в составе делают его не только вкусным, но и полезным — богатым витаминами и клетчаткой.
  3. Запекание в духовке позволяет сохранить максимум полезных веществ и избежать лишнего жира.

Интересный факт: болгарский перец содержит витамин C в количестве, превышающем суточную норму, а рис — отличный источник сложных углеводов, которые дают энергию на долгое время.

Ингредиенты для фаршированного перца

  • Болгарский перец — 8 шт.
  • Рис (лучше круглозерный) — 1 стакан (200 мл)
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь (крупная или 2 мелких) — 1 шт.
  • Стручковая зелёная фасоль — 100 г
  • Консервированная кукуруза — 100 г
  • Твёрдый сыр — 50 г
  • Растительное масло для жарки — 2 ст. л.
  • Соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Подготовка овощей и риса

Для начала выберите перцы среднего размера — они лучше пропекутся в духовке. Рис можно взять любой, но я предпочитаю круглозерный. Овощи в рецепте можно менять, например, добавить помидоры, баклажаны или кабачки, но лук с морковью лучше оставить — они делают начинку особенно сочной. Все овощи тщательно промойте и обсушите.

Лук нарежьте мелкими кубиками, а морковь — как вам удобно: кубиками, кружочками или натрите на крупной тёрке. Фасоль и кукурузу можно использовать прямо из упаковки, фасоль размораживать не нужно.

Обжарка и варка

Разогрейте на плите сковороду с растительным маслом, обжарьте лук и морковь около 5 минут до мягкости. Затем добавьте к овощам промытый рис и обжаривайте вместе пару минут, постоянно помешивая.

Далее влейте кипяток — примерно на две трети объёма риса, посолите, поперчите и добавьте любимые специи. Накройте крышкой и тушите на маленьком огне, пока вода не впитается.

Когда жидкость испарится, добавьте фасоль, перемешайте и подержите на огне ещё пару минут. После этого выключайте плиту и вмешивайте кукурузу — она не требует тепловой обработки.

Фаршировка и запекание

Отрежьте у перцев верхушки вместе с частью мякоти — они послужат крышечками. Удалите сердцевину с семенами. Перцы не отваривайте, чтобы сохранить их плотность.

Наполните перцы приготовленной начинкой и поставьте их в форму для запекания. Крышечки накройте сверху, чтобы начинка не пересохла. Запекайте при 180°С около 30 минут.

За 5 минут до готовности можно посыпать перцы тёртым сыром, если вы не придерживаетесь строгой вегетарианской или постной диеты. Я использовала моцареллу, но подойдёт любой плавящийся сыр.

Полезные советы

  • если хотите сэкономить время, рис можно отварить заранее, а овощи обжарить отдельно, но тогда придётся мыть больше посуды;
  • добавление разных овощей позволяет менять вкус блюда и делать его более интересным;
  • перец можно подавать с лёгким салатом или зеленью для полноценного ужина.

Итог

Перец, фаршированный овощами и рисом, — это не только вкусное и красивое блюдо, но и отличный способ поддержать здоровье и фигуру. Простые ингредиенты, минимум калорий и максимум пользы — что может быть лучше для ужина?

