Секреты идеальных фаршированных грибов: что скрывают кулинары

Ищете блюдо, которое украсит и праздничный стол, и станет хитом на ужине в кругу семьи? Фаршированные шампиньоны с мясным фаршем и сыром — именно то, что нужно. Они выглядят аппетитно, пахнут восхитительно и тают во рту. А ещё их можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве сытной горячей закуски. Рекомендую приготовить!

Что понадобится

Шампиньоны крупные — 500 г

Куриный фарш — 350 г

Сыр (любой, можно комбинировать твёрдый и мягкий) — 100 г

Лук — 1 шт.

Морковь (по желанию) — 1 шт.

Соль, специи — по вкусу

Растительное масло — 20 г

Пошаговый рецепт

Подготовьте все ингредиенты. Крупные шампиньоны легче фаршировать. Фарш можно использовать куриный — он нежный и диетический. Очистите грибы от загрязнений, промойте и обсушите. Аккуратно удалите ножки, стараясь не повредить шляпки. Мелко нарежьте ножки — они пригодятся для начинки.

Лук и морковь (если используете) очистите, измельчите и обжарьте на растительном масле до мягкости. Добавьте фарш, хорошо перемешайте и готовьте до изменения цвета. Приправьте солью и специями. Добавьте в фарш нарезанные ножки грибов, перемешайте и обжаривайте ещё 3-4 минуты. Попробуйте и при необходимости добавьте ещё специй.

Натрите сыр на крупной тёрке. Часть сыра добавьте в остывшую начинку, вторую часть оставьте для посыпки. Смажьте форму для запекания маслом. Начините шляпки грибов фаршем, слегка утрамбовывая. Выложите в форму и запекайте 20 минут в разогретой до 180°C духовке.

Достаньте форму, посыпьте грибы оставшимся сыром и верните в духовку ещё на 5-7 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Подавайте фаршированные шампиньоны горячими. Они отлично сочетаются с картофелем, но хороши и сами по себе.