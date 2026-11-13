Россия Спорт Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Зимние шины
Зимние шины
© Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Главная / Авто и мото
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 12:12

Сэкономил на двух колёсах — потерял контроль над четырьмя: зимой такая экономия опасна

Зимний сезон часто подталкивает к рационализации расходов, и одним из способов "оптимизации" становится монтаж шипованной резины лишь на одну ось. Александр Тарасов, технический эксперт шинного бренда Attar, указывает, что такая экономия влечет за собой не просто снижение комфорта, а фундаментальное изменение физики взаимодействия автомобиля с дорогой. По сути, водитель создает искусственный дисбаланс: шипованные и нешипованные покрышки обеспечивают разное сцепление, что ломает стандартную схему распределения сил между осями.

Механика этого процесса прозрачна. Ось, наделенная лучшим сцеплением, начинает воспринимать бо́льшую долю продольных и поперечных сил, смещая центр управляемости. Если шипы установлены только спереди, то при повороте или резком сбросе газа задняя ось теряет контроль, что повышает риск заноса. В противоположном случае, когда шипы только сзади, передние колеса блокируются или скользят раньше, из-за чего автомобиль перестает реагировать на руль.

Электронные ассистенты, такие как ESP и ABS, рассчитаны на работу в рамках определенных пределов сцепления. Значительная разница в коэффициенте трения между осями может вывести систему за эти рамки. При торможении со шипами спереди задняя ось "обгоняет" переднюю, что способно развернуть машину даже на малых скоростях. Если же шипы сзади, заблокированные передние колеса превращают движение в неконтролируемый юз.

Даже на прямой трассе подобное сочетание превращает вождение в неопределенность. На льду, в снежном накате или в колеях автомобиль начинает рыскать, поведение становится непредсказуемым. Тарасов уточняет, что наличие полного привода не компенсирует эти физические последствия, так как привод не исправляет разницу в сцеплении шин с покрытием.

Нормативные границы

С юридической точки зрения ситуация в России четко определена. Эксплуатация автомобиля, где шипы стоят не на всех колесах, нарушает требования техрегламента "О безопасности колесных транспортных средств". Более того, на одной оси запрещается комбинировать шипованные и нешипованные шины. Рекомендация эксперта однозначна: для безопасной зимней эксплуатации необходим комплект шин одного типа на все четыре колеса.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Габариты пугают, а за рулём легко: чем удивил огромный микроавтобус нового бренда АвтоВАЗа 11.11.2026 в 13:21

Минивэн SKM M9: тест-драйв, видео, цены

Читать полностью » Не 11.11.2026 в 11:16

Honda Shuttle II: преимущества, недостатки, неисправности

Читать полностью » Полмиллиона машин отправили на проверку: какие марки чаще других отзывали в России 11.11.2026 в 9:27

Автомобили Hyundai, Kia и GAC попали под самые масштабные отзывные кампании в России в 2025 году. Сведения о количестве затронутых машин приведены в презентации главы Росстандарта Антона Шалаева, представленной на комитете по экономической политике в Совете Федерации.

Читать полностью » На месте греется, в движении остывает: холодная печка может выдать проблему в системе охлаждения 10.11.2026 в 19:26

Многие водители списывают медленный прогрев двигателя на осеннюю погоду, игнорируя признаки неисправности, которые могут привести к серьезным поломкам.

Читать полностью » Диски те же, резина та же, а баланс уже не тот: что упускают водители при смене колёс 10.11.2026 в 17:23

Сезонная замена колес таит в себе гораздо больше технических нюансов, чем кажется большинству водителей, игнорирующих проверку скрытых повреждений.

Читать полностью » Страховку включили в стоимость автомобиля без спроса: покупателям стоит знать об одном нюансе 10.11.2026 в 17:03

Автоэксперт Юрий Капштык рассказал NewsInfo, почему покупка новой машины может обернуться неожиданными расходами.

Читать полностью » Телефон подключён, а проценты еле ползут: в Lada Vesta проверили штатные USB на деле 10.11.2026 в 15:22

Независимый замер показал, что скрывают штатные USB-порты популярного седана при одновременном подключении нескольких современных смартфонов.

Читать полностью » Ночная езда превращается в мучение из-за ярких фар: автомобилистам подсказали неожиданный прием 10.11.2026 в 14:14

Автоэксперт Дмитрий Попов объяснил NewsInfo, почему дискомфорт от ярких фар не всегда связан с их характеристиками.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Челябинская область вошла в топ-10 туристических направлений России благодаря горнолыжным трассам и зимним маршрутам
ДТП прежнее, а сумма уже другая: выплаты по ОСАГО в России за десять лет резко выросли
Технологии
Далекие страны сближаются ради обороны: Финляндия и Новая Зеландия обсудили общие интересы
Общество
Пятница, 13-е, не так страшна, как ее представляют: почему многие ждут неприятностей
Технологии
Миру предрекли масштабный сбой интернета 17 ноября: почему сценарий глобального сбоя вызывает вопросы
Сладкая тыква, тёплые специи и хруст сверху: какой десерт украсит осеннее чаепитие
Туризм
С 25 ноября запускают прямой еженедельный поезд Пекин–Иркутск через Улан-Батор
Экономика
Создателя империи Nvidia захотели привлечь в Россию: один фактор делает такой сценарий почти невозможным
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet