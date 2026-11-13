Сэкономил на двух колёсах — потерял контроль над четырьмя: зимой такая экономия опасна

Зимний сезон часто подталкивает к рационализации расходов, и одним из способов "оптимизации" становится монтаж шипованной резины лишь на одну ось. Александр Тарасов, технический эксперт шинного бренда Attar, указывает, что такая экономия влечет за собой не просто снижение комфорта, а фундаментальное изменение физики взаимодействия автомобиля с дорогой. По сути, водитель создает искусственный дисбаланс: шипованные и нешипованные покрышки обеспечивают разное сцепление, что ломает стандартную схему распределения сил между осями.

Механика этого процесса прозрачна. Ось, наделенная лучшим сцеплением, начинает воспринимать бо́льшую долю продольных и поперечных сил, смещая центр управляемости. Если шипы установлены только спереди, то при повороте или резком сбросе газа задняя ось теряет контроль, что повышает риск заноса. В противоположном случае, когда шипы только сзади, передние колеса блокируются или скользят раньше, из-за чего автомобиль перестает реагировать на руль.

Электронные ассистенты, такие как ESP и ABS, рассчитаны на работу в рамках определенных пределов сцепления. Значительная разница в коэффициенте трения между осями может вывести систему за эти рамки. При торможении со шипами спереди задняя ось "обгоняет" переднюю, что способно развернуть машину даже на малых скоростях. Если же шипы сзади, заблокированные передние колеса превращают движение в неконтролируемый юз.

Даже на прямой трассе подобное сочетание превращает вождение в неопределенность. На льду, в снежном накате или в колеях автомобиль начинает рыскать, поведение становится непредсказуемым. Тарасов уточняет, что наличие полного привода не компенсирует эти физические последствия, так как привод не исправляет разницу в сцеплении шин с покрытием.

Нормативные границы

С юридической точки зрения ситуация в России четко определена. Эксплуатация автомобиля, где шипы стоят не на всех колесах, нарушает требования техрегламента "О безопасности колесных транспортных средств". Более того, на одной оси запрещается комбинировать шипованные и нешипованные шины. Рекомендация эксперта однозначна: для безопасной зимней эксплуатации необходим комплект шин одного типа на все четыре колеса.