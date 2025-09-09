Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
натяжной потолок
натяжной потолок
© https://commons.wikimedia.org by Georg Pik is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 14:10

Соседи удивились: студия стала казаться просторнее их двушки из-за света

Как использовать освещение для зонирования пространства квартиры-студии

Я понял, что в студии свет выполняет роль не только источника яркости, но и инструмента планировки. Без перегородок всё пространство кажется одним большим помещением, и именно освещение помогает разделить его на зоны для жизни, работы и отдыха.

Зона гостиной

Здесь хорошо работает мягкий тёплый свет. Настенные бра или торшер возле дивана создают ощущение уюта. Я заметил, что приглушённое освещение помогает переключиться в режим отдыха, даже если рабочий стол находится в трёх метрах.

Зона кухни

Для готовки нужен яркий и функциональный свет. Локальные точечные светильники над рабочей поверхностью или подвесные лампы над барной стойкой помогают выделить кухонное пространство. Это сразу делает его самостоятельной зоной.

Рабочее место

Когда я устроил маленький рабочий уголок в студии, понял, что свет решает всё. Холодный белый свет направленного светильника помогает сосредоточиться. Как только я выключаю его — рабочий день символически заканчивается.

Зона спальни

Даже если кровать стоит в углу студии, освещение может отделить её от остального пространства. Я использую приглушённые тёплые лампы и подсветку у изголовья. Вечером включается только этот свет, и спальня будто обретает свои стены.

Итог

Освещение в студии — это не просто вопрос удобства. Это способ управлять пространством без перегородок. Правильные сценарии света помогают разделить квартиру на зоны, создавая уют и порядок там, где казалось бы, всё смешано.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Точечные светильники и их уместное применение в интерьере квартиры сегодня в 13:08

Никто не ожидал, что светильники будут так выгодно смотреться в маленькой квартире

Точечные светильники стали популярны в интерьерах, но подходят не везде. Рассказываем, где они уместны, а где лучше выбрать другое освещение.

Читать полностью » ТОП-5 решений освещения для маленьких квартир с ограниченным пространством сегодня в 12:06

Никто не ожидал, что правильное освещение визуально увеличит комнату вдвое

Правильное освещение способно визуально увеличить пространство маленькой квартиры. Делимся пятью удачными решениями, которые делают жильё уютным и удобным.

Читать полностью » Основные ошибки при выборе люстр и светильников для интерьера квартиры сегодня в 11:04

Тайна освещения, которая рушит уют даже дорогого интерьера

Люстра или светильник способны украсить интерьер, но при ошибочном выборе они портят атмосферу. Разбираем самые распространённые промахи.

Читать полностью » Основные ошибки в подборе освещения и цвета интерьера сегодня в 10:03

Эти просчёты с цветом и светом превращают квартиру в хаос

Освещение и цвет мебели напрямую влияют на атмосферу дома. Ошибки в их сочетании портят интерьер. Разбираем самые частые промахи.

Читать полностью » Цвет света и его влияние на настроение и психологическое состояние сегодня в 9:00

Тайна света, который делает вас счастливее без лишних усилий

Цвет света напрямую влияет на настроение и эмоции. Разбираем, как разные оттенки освещения помогают создать уют или зарядиться энергией.

Читать полностью » Освещение и подсветка гостиной для создания атмосферы кинотеатра сегодня в 8:35

Соседи ахнули: гостиная превратилась в кинотеатр благодаря умному дому

Подсветка в гостиной способна создать атмосферу настоящего кинотеатра. Рассказываем, какие сценарии освещения помогают погрузиться в просмотр фильмов.

Читать полностью » Освещение спальни и сценарии для сна и правильного пробуждения сегодня в 7:33

Эти сценарии освещения превращают спальню в райский уголок отдыха

Освещение в спальне играет решающую роль: оно помогает засыпать, пробуждаться мягко и чувствовать себя отдохнувшим. Разбираем лучшие сценарии света.

Читать полностью » Автоматизация света в ванной для разного настроения и уюта сегодня в 6:30

Умное освещение: ванная превратилась в настоящий спа-салон

Освещение в ванной задаёт настроение: белый свет бодрит утром, тёплый расслабляет вечером. Рассказываем, как автоматизация превращает ванную в домашний спа.

Читать полностью »

Новости
Еда

По рецепту куриные крылышки в кляре жарятся до золотистой корочки
Садоводство

Рыбная мука как органическое удобрение: плюсы, минусы и нормы внесения
Красота и здоровье

Офтальмолог Роман Рыбчич назвал главные проблемы со зрением у детей
Туризм

Горшечные блюда стали кулинарным символом региона Каппадокия
Туризм

В Тбилиси туристам рекомендуют посещать тихие улицы Старого города и Ботанический сад
Питомцы

Рыба-попугай достигает максимального размера в домашних аквариумах, по данным аквариумистов
Питомцы

Как снимать морскую свинку на смартфон: советы зоологов
Культура и шоу-бизнес

Вин Дизель вернётся к роли Колдера в продолжении "Последнего охотника на ведьм"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet