Соседи удивились: студия стала казаться просторнее их двушки из-за света

Я понял, что в студии свет выполняет роль не только источника яркости, но и инструмента планировки. Без перегородок всё пространство кажется одним большим помещением, и именно освещение помогает разделить его на зоны для жизни, работы и отдыха.

Зона гостиной

Здесь хорошо работает мягкий тёплый свет. Настенные бра или торшер возле дивана создают ощущение уюта. Я заметил, что приглушённое освещение помогает переключиться в режим отдыха, даже если рабочий стол находится в трёх метрах.

Зона кухни

Для готовки нужен яркий и функциональный свет. Локальные точечные светильники над рабочей поверхностью или подвесные лампы над барной стойкой помогают выделить кухонное пространство. Это сразу делает его самостоятельной зоной.

Рабочее место

Когда я устроил маленький рабочий уголок в студии, понял, что свет решает всё. Холодный белый свет направленного светильника помогает сосредоточиться. Как только я выключаю его — рабочий день символически заканчивается.

Зона спальни

Даже если кровать стоит в углу студии, освещение может отделить её от остального пространства. Я использую приглушённые тёплые лампы и подсветку у изголовья. Вечером включается только этот свет, и спальня будто обретает свои стены.

Итог

Освещение в студии — это не просто вопрос удобства. Это способ управлять пространством без перегородок. Правильные сценарии света помогают разделить квартиру на зоны, создавая уют и порядок там, где казалось бы, всё смешано.