Около 1,5 тысячи студентов в 2023 году получат миллион рублей в рамках программы "Студенческий стартап". Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"В этом году финансирование в 1 миллион рублей на реализацию своих разработок получат 1,5 тысячи студентов, что на 500 больше, чем в 2022 году. В планах — усиление поддержки молодежи", — отметил Чернышенко.

В министерстве добавили, что отбор участников программы "Студенческий стартап" проводится по семи тематическим направлениям, в том числе цифровые технологии, медицина, химические технологии и новые материалы.