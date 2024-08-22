Студенты отчаянно мечутся в поисках доступного съёмного жилья

За год арендная плата для студентов выросла на 35-40%, пишет "Российская газета" со ссылкой на подсчёты ЦИАН. Возле вузов в Москве квартиры подорожали ещё больше.

В Санкт-Петербурге находчивые дельцы от недвижимости выкупили коммуналки в центре, нарезали из них студии по 11-12 метров и сдают студентам по 20 тысяч рублей. В таком жилье есть мини-санузел с душем, очень миниатюрный холодильник, электроплитка на одну конфорку, чайник, общая стиральная машина в коридоре. Дороговато, зато до университета пешком можно дойти и не нужно зависеть от времени работы метро.

На окраине Северной столицы можно найти "убитую однушку" за 15 тысяч.

Магистрантка факультета гуманитарного образования Новосибирского государственного технического университета Анна Иванова снимает новую однокомнатную квартиру за 27 тысяч вместе с коммуналкой. "Считаю, мне повезло — за аналогичные условия отдают минимум 35 тысяч", — призналась она.

В Москве квартиры рядом с вузами заметно дороже, чем в среднем по району, процентов на 35. Около МГУ, например — не менее 75 тысяч рублей, возле МГЮА — в среднем 95 тысяч рублей, студия неподалёку от ВШУ — 114 тысяч рублей. Такое жильё со студенческим как-то не ассоциируется. Хотя есть и исключения — в районе "Юго-Западной" (МГИМО, РАНХиГС) "однушку" можно снять за 59 тысяч, что дешевле среднего.