Создал мини термоядерный реактор: Худайфа Назурдин приближается к термоядерному синтезу

Худайфа Назурдин, студент Университета Ватерлоо, специализирующийся на математике, совершил удивительный подвиг, самостоятельно разработав и собрав мини-реактор, похожий на настоящие токамаки.
Этот проект занял всего 4 недели и обошелся в скромные 2000 долларов, несмотря на отсутствие опыта работы с подобным оборудованием.
Первой задачей Назурдина было определение и поиск необходимых компонентов, на что он потратил первую неделю. Затем он перешел к сборке основной камеры и выпрямителя, что заняло еще одну неделю. На третьей неделе он начал компоновку и согласование конструктивных узлов, что оказалось самой сложной частью проекта.
Одним из главных вызовов стала разработка вакуумной системы, на которую Назурдин потратил много времени, чтобы достичь вакуума в 1/25-миллионную атмосферы. Для питания реактора он использовал 12-кВт блок питания от неоновой подсветки. Студент также обратился за помощью к соседям по кампусу и чат-боту Anthropic Claude 3.5.
Хотя этот самодельный термоядерный реактор не может обеспечить условия для ядерного синтеза, Назурдин не теряет оптимизма и готовится дорабатывать свое детище. У него в планах множество экспериментов и, возможно, переход к более совершенным концепциям термоядерной установки.
Несмотря на то, что реактор Назурдина не может конкурировать с профессиональными лабораториями, его достижение является впечатляющим примером таланта и упорства. Студент-самородок доказал, что даже с ограниченными ресурсами можно создать нечто удивительное.
Фото: commons. wikimedia.org/Chris Bolin (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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