Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:38

Дефицит транспорта накануне Нового года обернулся для студентов ростом цен и очередями

Студенты из Тувы не смогли уехать из Томска на каникулы — Минобразования

Перед самым Новым годом для части студентов из Тувы дорога домой неожиданно превратилась в проблему: вместо купленных заранее билетов и понятного расписания — дефицит транспорта, рост цен и очереди у частных перевозчиков. Об этом сообщает "АиФ-Томск" со ссылкой на пресс-службу Минобразования Республики Тыва. По данным ведомства, в Томске около 50 тувинских студентов не могут выехать на родину к праздничным каникулам из-за нехватки мест и сбоев в организации перевозок.

Дефицит транспорта и резкий рост цен у частников

Как уточняется, основной причиной стала нехватка доступного транспорта в предпраздничные дни, когда спрос на поездки традиционно растёт. Частные перевозчики, по информации Минобразования Тувы, резко подняли стоимость проезда и начали продавать места по принципу "кто первый сел и оплатил", фактически отказываясь учитывать ранее оформленные брони. В результате студенты, рассчитывавшие уехать в планируемые даты, столкнулись с ситуацией, когда свободные места отсутствуют, а цена поездки оказывается существенно выше ожидаемой.

Особую напряженность создает именно отсутствие понятных правил: предварительная бронь не гарантирует посадку, а решение принимается на месте. Такая схема, как правило, усиливает конфликтность и делает поездку непредсказуемой — особенно для тех, кто приезжает на отправление, имея подтверждение или договоренность. В этой ситуации, по данным "АиФ-Томск", часть студентов оказалась вынуждена оставаться в Томске, несмотря на планы вернуться домой на новогодние праздники.

Реакция властей Тувы: в Томск направили микроавтобусы

Для решения проблемы Министерство дорожно-транспортного комплекса Тувы направило в Томск семь микроавтобусов. Их вместимость составляет от 17 до 22 мест, что должно обеспечить вывоз студентов, которые не смогли уехать обычным способом. Таким образом региональные власти попытались оперативно закрыть дефицит транспорта, возникший на пиковом спросе.

Отмечается, что ситуация находится на контроле властей республики. Это означает, что вопрос рассматривается не как частный эпизод, а как организованная проблема, требующая вмешательства на уровне профильных ведомств. В условиях, когда перевозчики меняют правила и стоимость в зависимости от спроса, подключение региональных структур становится одним из немногих способов обеспечить предсказуемый выезд для студентов.

Почему такие ситуации повторяются в праздники

Предновогодний период традиционно связан с резким ростом пассажиропотока: студенты, работающие в других городах и семьи стараются выехать заранее, что быстро заполняет доступные рейсы. При ограниченном числе регулярных маршрутов повышается роль частных перевозок — и именно там, по данным Минобразования Тувы, возникли наиболее болезненные перекосы. Рост цен и игнорирование броней в таких условиях превращают поездку в соревнование за место.

История со студентами из Тувы показывает, насколько уязвимой может оказаться транспортная логистика в канун праздников. Даже при наличии планов и договоренностей система дает сбой, если спрос превышает предложение, а регулирование на рынке частных перевозок остается слабым.

