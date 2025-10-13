Студентам хотят дать единую транспортную карту: дешёвые билеты на самолёты и поезда — уже не мечта
В Госдуме предложили создать для студентов единую транспортную карту, которая позволит покупать билеты на самолёты и поезда со скидкой. Инициатива, озвученная председателем партии "Справедливая Россия — За правду" Сергеем Мироновым, направлена на то, чтобы сделать поездки для учащихся доступнее и комфортнее.
"Нужны единые скидки и на авиабилеты — сейчас они даются по усмотрению авиакомпании. Студенты — одна из самых мобильных категорий. Они часто ездят к родным, они путешествуют по стране", — сказал председатель партии Сергей Миронов.
По словам депутата, молодёжь должна иметь возможность экономить не только на авиа- и железнодорожных направлениях, но и в городском транспорте.
"Реализовать такой подход можно с помощью единой транспортной карты для учащихся вузов и колледжей. Она должна предусматривать скидку на проезд в общественном транспорте не менее 50%", — добавил Миронов.
Что предлагает инициатива
Основная идея законопроекта — объединить льготы для студентов в одну систему. Сейчас скидки на билеты действуют неравномерно: где-то их предоставляет вуз, где-то — регион, а авиакомпании устанавливают условия самостоятельно. Новая карта могла бы стать аналогом социальной карты, работающей по всей стране, и позволить студентам покупать билеты в поездах, автобусах и самолётах по единому снижённому тарифу.
Предполагается, что скидка распространится:
• на плацкартные вагоны;
• на рейсы российских авиакомпаний;
• на городской и пригородный транспорт.
Это особенно важно для студентов, живущих в регионах, где расстояния между вузом и домом достигают сотен километров.
Как сейчас работают студенческие скидки
Сегодня молодёжь и так может пользоваться льготами, но они ограничены. Например, в авиации действует программа субсидированных перевозок для граждан до 23 лет. По ней можно купить дешёвые билеты из Москвы и Петербурга в Калининград, Владивосток, Якутск, Магадан и другие города Дальнего Востока. На железной дороге скидки предоставляются только в определённых типах вагонов, чаще всего — купейных, что делает поездку дороже, чем могла бы быть в плацкарте.
Кроме того, в разных регионах России действуют собственные транспортные программы. Где-то студент может ездить на метро за полцены, а где-то таких льгот вовсе нет. Отсутствие единой системы создаёт путаницу и делает проезд неравным по условиям.
Возможные сложности реализации
Эксперты отмечают, что идея выглядит привлекательной, но требует финансовой проработки. Авиакомпании и РЖД вряд ли смогут предоставлять массовые скидки без компенсации. Чтобы не допустить убытков, государству придётся частично возмещать перевозчикам выпадающие доходы. В противном случае они могут переложить расходы на остальных пассажиров, увеличив стоимость билетов.
Сегодня у авиаперевозчиков и без того высокая нагрузка: подорожало топливо, выросли расходы на запчасти и техобслуживание. В таких условиях дополнительная льгота без финансовой поддержки может оказаться непосильной.
Сравнение: текущие и предлагаемые меры
|Параметр
|Сейчас
|После введения карты
|Авиабилеты
|Скидки по усмотрению авиакомпаний
|Единая система льгот
|Железная дорога
|Льготы в купейных вагонах
|Льготы и в плацкарте
|Городской транспорт
|Зависит от региона
|Скидка 50% по всей России
|Компенсации перевозчикам
|Частично
|Необходима государственная поддержка
Как можно реализовать проект
-
Создать федеральный реестр студентов, где данные о зачислении будут обновляться автоматически.
-
Выпустить пластиковые и цифровые транспортные карты с персональными скидками.
-
Интегрировать систему с РЖД, авиаперевозчиками и региональными транспортными операторами.
-
Предусмотреть бюджетные субсидии перевозчикам.
Технически подобная система уже существует — например, "Мир — студент", где пользователи получают скидки в магазинах и кафе. Вопрос в том, кто будет финансировать льготы для транспорта.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: введение льгот без чёткого механизма компенсации.
• Последствие: рост цен для остальных пассажиров.
• Альтернатива: софинансирование проекта из федерального бюджета и создание отдельного фонда поддержки мобильности студентов.
А что если идея заработает?
Если единая карта всё-таки появится, это может серьёзно изменить студенческую жизнь. Молодёжь станет чаще путешествовать по стране, посещать научные мероприятия, фестивали, стажировки. Повысится внутренняя мобильность — важный фактор развития регионов и экономики знаний.
Кроме того, транспортные льготы помогут студентам из небогатых семей не отказываться от очного обучения из-за дорогих поездок домой.
Плюсы и минусы инициативы
|Плюсы
|Минусы
|Доступность поездок
|Вероятные расходы бюджета
|Рост внутреннего туризма
|Необходимость субсидирования
|Социальная поддержка студентов
|Сложность администрирования
|Упрощение системы льгот
|Риск повышения цен для других пассажиров
Часто задаваемые вопросы
Как можно будет получить карту?
Если проект одобрят, карту смогут оформить все учащиеся вузов и колледжей. Данные о зачислении будут передаваться в систему автоматически.
Будет ли карта работать в других странах?
Нет, она рассчитана только на поездки внутри России.
Сколько составит скидка на авиабилеты?
Пока конкретные цифры не названы. Обсуждается возможность единой скидки до 50% для всех студентов.
Мифы и правда
• Миф: авиакомпании обязаны давать студентам скидку.
Правда: сейчас это решается ими самостоятельно, без закона.
• Миф: карта уже существует.
Правда: пока это только инициатива, обсуждаемая в Госдуме.
• Миф: льготы дадут всем пассажирам до 23 лет.
Правда: только учащимся, подтверждённым вузы или колледжами.
3 интересных факта
-
В некоторых странах, например в Германии и Франции, студенческие транспортные карты действуют на всей территории и включают скидки до 70%.
-
Российские студенты ежегодно совершают более 50 млн поездок внутри страны.
-
По данным Минтранса, введение единой карты может увеличить пассажиропоток на 8-10% за счёт молодёжи.
Исторический контекст
Идея льготных билетов для учащихся не нова. В СССР существовали специальные проездные, дававшие студентам право ездить в электричках и автобусах за символическую плату. Современный проект фактически возвращает эту практику, но в цифровом виде.
