Студентам хотят дать единую транспортную карту: дешёвые билеты на самолёты и поезда — уже не мечта

В Госдуме предложили создать для студентов единую транспортную карту, которая позволит покупать билеты на самолёты и поезда со скидкой. Инициатива, озвученная председателем партии "Справедливая Россия — За правду" Сергеем Мироновым, направлена на то, чтобы сделать поездки для учащихся доступнее и комфортнее.

"Нужны единые скидки и на авиабилеты — сейчас они даются по усмотрению авиакомпании. Студенты — одна из самых мобильных категорий. Они часто ездят к родным, они путешествуют по стране", — сказал председатель партии Сергей Миронов.

По словам депутата, молодёжь должна иметь возможность экономить не только на авиа- и железнодорожных направлениях, но и в городском транспорте.

"Реализовать такой подход можно с помощью единой транспортной карты для учащихся вузов и колледжей. Она должна предусматривать скидку на проезд в общественном транспорте не менее 50%", — добавил Миронов.

Что предлагает инициатива

Основная идея законопроекта — объединить льготы для студентов в одну систему. Сейчас скидки на билеты действуют неравномерно: где-то их предоставляет вуз, где-то — регион, а авиакомпании устанавливают условия самостоятельно. Новая карта могла бы стать аналогом социальной карты, работающей по всей стране, и позволить студентам покупать билеты в поездах, автобусах и самолётах по единому снижённому тарифу.

Предполагается, что скидка распространится:

• на плацкартные вагоны;

• на рейсы российских авиакомпаний;

• на городской и пригородный транспорт.

Это особенно важно для студентов, живущих в регионах, где расстояния между вузом и домом достигают сотен километров.

Как сейчас работают студенческие скидки

Сегодня молодёжь и так может пользоваться льготами, но они ограничены. Например, в авиации действует программа субсидированных перевозок для граждан до 23 лет. По ней можно купить дешёвые билеты из Москвы и Петербурга в Калининград, Владивосток, Якутск, Магадан и другие города Дальнего Востока. На железной дороге скидки предоставляются только в определённых типах вагонов, чаще всего — купейных, что делает поездку дороже, чем могла бы быть в плацкарте.

Кроме того, в разных регионах России действуют собственные транспортные программы. Где-то студент может ездить на метро за полцены, а где-то таких льгот вовсе нет. Отсутствие единой системы создаёт путаницу и делает проезд неравным по условиям.

Возможные сложности реализации

Эксперты отмечают, что идея выглядит привлекательной, но требует финансовой проработки. Авиакомпании и РЖД вряд ли смогут предоставлять массовые скидки без компенсации. Чтобы не допустить убытков, государству придётся частично возмещать перевозчикам выпадающие доходы. В противном случае они могут переложить расходы на остальных пассажиров, увеличив стоимость билетов.

Сегодня у авиаперевозчиков и без того высокая нагрузка: подорожало топливо, выросли расходы на запчасти и техобслуживание. В таких условиях дополнительная льгота без финансовой поддержки может оказаться непосильной.

Сравнение: текущие и предлагаемые меры

Параметр Сейчас После введения карты Авиабилеты Скидки по усмотрению авиакомпаний Единая система льгот Железная дорога Льготы в купейных вагонах Льготы и в плацкарте Городской транспорт Зависит от региона Скидка 50% по всей России Компенсации перевозчикам Частично Необходима государственная поддержка

Как можно реализовать проект

Создать федеральный реестр студентов, где данные о зачислении будут обновляться автоматически. Выпустить пластиковые и цифровые транспортные карты с персональными скидками. Интегрировать систему с РЖД, авиаперевозчиками и региональными транспортными операторами. Предусмотреть бюджетные субсидии перевозчикам.

Технически подобная система уже существует — например, "Мир — студент", где пользователи получают скидки в магазинах и кафе. Вопрос в том, кто будет финансировать льготы для транспорта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: введение льгот без чёткого механизма компенсации.

• Последствие: рост цен для остальных пассажиров.

• Альтернатива: софинансирование проекта из федерального бюджета и создание отдельного фонда поддержки мобильности студентов.

А что если идея заработает?

Если единая карта всё-таки появится, это может серьёзно изменить студенческую жизнь. Молодёжь станет чаще путешествовать по стране, посещать научные мероприятия, фестивали, стажировки. Повысится внутренняя мобильность — важный фактор развития регионов и экономики знаний.

Кроме того, транспортные льготы помогут студентам из небогатых семей не отказываться от очного обучения из-за дорогих поездок домой.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы Минусы Доступность поездок Вероятные расходы бюджета Рост внутреннего туризма Необходимость субсидирования Социальная поддержка студентов Сложность администрирования Упрощение системы льгот Риск повышения цен для других пассажиров

Часто задаваемые вопросы

Как можно будет получить карту?

Если проект одобрят, карту смогут оформить все учащиеся вузов и колледжей. Данные о зачислении будут передаваться в систему автоматически.

Будет ли карта работать в других странах?

Нет, она рассчитана только на поездки внутри России.

Сколько составит скидка на авиабилеты?

Пока конкретные цифры не названы. Обсуждается возможность единой скидки до 50% для всех студентов.

Мифы и правда

• Миф: авиакомпании обязаны давать студентам скидку.

Правда: сейчас это решается ими самостоятельно, без закона.

• Миф: карта уже существует.

Правда: пока это только инициатива, обсуждаемая в Госдуме.

• Миф: льготы дадут всем пассажирам до 23 лет.

Правда: только учащимся, подтверждённым вузы или колледжами.

3 интересных факта

В некоторых странах, например в Германии и Франции, студенческие транспортные карты действуют на всей территории и включают скидки до 70%. Российские студенты ежегодно совершают более 50 млн поездок внутри страны. По данным Минтранса, введение единой карты может увеличить пассажиропоток на 8-10% за счёт молодёжи.

Исторический контекст

Идея льготных билетов для учащихся не нова. В СССР существовали специальные проездные, дававшие студентам право ездить в электричках и автобусах за символическую плату. Современный проект фактически возвращает эту практику, но в цифровом виде.