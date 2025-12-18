Вузу указали на педагогику: почему МГПУ внезапно отказался от всего, что не связано со школой

Решение одного из крупнейших педагогических вузов столицы изменить свой профиль привело к неожиданным последствиям для тысяч студентов. Речь идёт не о корректировке учебных планов, а о фактическом сворачивании целого блока образовательных направлений и массовом переводе обучающихся в другие университеты. Об этом сообщает издание "Лента.ру".

Массовый перевод студентов

Несколько тысяч студентов Московского городского педагогического университета приняли решение продолжить обучение в других вузах Москвы. Поводом стало объявление о пересмотре образовательной стратегии МГПУ, в рамках которой университет отказывается от непедагогических направлений подготовки. Информация о происходящем распространилась после публикаций Telegram-канала "Осторожно, новости".

Речь идёт о студентах, которые поступали в МГПУ на программы, не связанные напрямую с подготовкой учителей. По данным источника, изменения носят системный характер и затрагивают сразу несколько факультетов. Студентам сообщили, что их обучение в прежнем формате будет прекращено.

При этом возможность завершить образование в МГПУ сохранили лишь для части обучающихся. Исключение сделали для студентов четвёртых курсов, которым позволят доучиться по выбранным ранее направлениям. Остальным предложено оформление перевода в другие столичные вузы.

Какие направления закрываются

С 2026 года в Московском городском педагогическом университете планируется полное закрытие всех направлений, не связанных с педагогикой. В список попали такие специальности, как "Реклама и связи с общественностью", "Дизайн среды" и "Социология". Именно эти программы пользовались спросом у абитуриентов, ориентированных на гуманитарные и творческие профессии.

Студентов указанных направлений намерены перевести в Российский государственный гуманитарный университет. Перевод предполагается организованно, с сохранением курса обучения и без необходимости повторного поступления. При этом формат и условия такого перехода обсуждаются индивидуально.

Для университета это означает резкое сокращение образовательного профиля. МГПУ фактически отказывается от статуса многопрофильного вуза, делая ставку исключительно на подготовку кадров для системы образования. Такое решение уже вызвало дискуссии в студенческой среде.

Позиция университета

В самом МГПУ объяснили происходящее стратегическими целями развития вуза. Представители университета подчёркивают, что изменения направлены на повышение качества профильного образования. По их словам, концентрация ресурсов позволит усилить педагогические программы.

"Сконцентрировать все ресурсы на подготовке высококвалифицированных педагогов для московских школ", — пояснили в МГПУ.

В университете также дали понять, что курс на педагогическую специализацию является долгосрочным. Он связан с потребностями городской системы образования и кадровыми запросами школ. При этом судьба студентов непрофильных направлений, как подчёркивается, будет решаться в рамках действующего законодательства.