Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:50

Боль и крик о помощи: почему учителя оставили умирать подростка на уроке – правда всплыла наружу

Трагедия на уроке математики: школьник умер в Приморье – что говорят одноклассники

В Приморском крае обсуждают трагедию, которая произошла в селе Чугуевка: 15-летний школьник скончался прямо на уроке математики. Ситуация вызвала широкий резонанс из-за разных версий событий и обвинений в адрес педагогов. Одноклассники утверждают, что учителя проигнорировали жалобы подростка на плохое самочувствие, тогда как руководство школы отрицает какие-либо нарушения.

Последние часы школьника

По словам одноклассников погибшего, мальчик жаловался на сильную головную боль и просил отпустить его домой, однако учитель якобы отказал. Ребята вспоминают, что на перемене подростку стало немного лучше, но вскоре после звонка его состояние резко ухудшилось. Когда ученики вернулись в класс, они увидели, что их товарищ лежит на парте без сознания. У него начались судороги, появилось обильное слюноотделение, тело начало синеть.

Учителя вынесли подростка в коридор и вызвали скорую помощь, но машина приехала только через двадцать минут. К тому моменту школьник уже скончался.

Семиклассник, назвавший себя другом погибшего, рассказал:

"На перемене ему стало легче, а потом он пошел в класс. Когда после звонка зашли ученики, у него уже начался приступ".

Восьмиклассник из параллели добавил:

"Начальные классы сразу отпускают, а старшим говорят сначала отсидеть еще один урок, и потом говорят, что нужно позвонить родителям".

По словам подростка, даже когда у мальчика начались конвульсии, педагоги только вынесли его в коридор и уложили на пол.

Позиция школы

Администрация учебного заведения категорически отвергает обвинения. Директор школы №2 в Чугуевке заявила, что персонал действовал по инструкции, а жалобы ученика носили кратковременный характер.

"Мы все делали согласно инструкции. Был медработник, учитель оказал помощь, мы вызвали скорую и маму мальчика. На нас льют грязь, и это очень обидно. Мы не знаем, были ли на самом деле у ученика проблемы с сердцем, но раньше он на это не жаловался. Я не владею информацией о его здоровье и не знаю, откуда ее взяли. Он абсолютно нормальный ребенок, обычные ОРВИ и ОРЗ сезонные были, не более", — сообщила директор школы VLADIVOSTOK. RU.

Она подчеркнула, что школа выполнила все необходимые действия и не имела возможности предотвратить трагедию.

Вопрос к работе медкабинета

Ситуация вызвала дополнительные вопросы к состоянию медицинского обслуживания в школе. По словам учеников, медкабинет практически никогда не работает, а аптечка пуста.

"Аптечка пустая, помочь нечем", — утверждают школьники.

Директор же настаивает на обратном: медкабинет полностью укомплектован, лицензирован и соответствует установленным нормам.

Общественный резонанс

Гибель подростка и разные версии произошедшего вызвали бурную реакцию в обществе. Родители и жители региона требуют разобраться в ситуации и проверить, действительно ли школьный медкабинет работал в день трагедии. В то же время специалисты напоминают, что в подобных случаях большое значение имеет скорость приезда скорой помощи, и в сельских районах это часто становится проблемой.

Следственные органы начали проверку, чтобы установить точные обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям педагогов и администрации школы.

Три интересных факта

  1. Согласно санитарным нормам, в каждой школе России должен быть медкабинет с лицензией на оказание первичной помощи.
  2. Время приезда скорой в сельских районах может превышать 20 минут, что критично при внезапных приступах.
  3. В России ежегодно фиксируются десятки случаев внезапной смерти школьников на занятиях, чаще всего связанные с невыявленными сердечными патологиями.

