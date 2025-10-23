Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 2:26

Студентам — бонусы, деньги и цветы: в Тюмени открылись необычные вакансии

В Тюмени растёт число вакансий для студентов с гибким графиком — данные "Авито"

В Тюмени студентам всё чаще предлагают подработку с гибким графиком и возможностью обучения с нуля. По данным аналитиков сервиса "Авито", самые востребованные вакансии сейчас — это администраторы аттракционов, флористы и сотрудники выставок.

Администратор аттракциона

Федеральная сеть призовых тиров ищет администраторов. Опыт не требуется — новичков обучают и проводят оплачиваемую стажировку.
Основные обязанности — контролировать работу аттракционов, выдавать призы, вести кассовую и отчётную документацию.

  • График: 2/2, с 10:00 до 22:00

  • Оплата: от 2 200 до 3 100 рублей за смену

  • Плюсы: премии и бонусы за хорошую работу

Флорист

Для творческих студентов открыта вакансия флориста. Работодатель обучает составлению букетов и уходу за растениями.

  • График: с 8:00 до 21:00

  • Оплата: от 1 500 до 2 500 рублей за смену

  • Выплаты: ежедневные

  • Особенности: возможна стажировка с последующим трудоустройством

Администратор выставки

Тем, кто ищет подработку с частичной занятостью, подойдёт вакансия администратора выставки.
Задачи включают встречу гостей, объяснение правил и помощь участникам.

  • График: с 16:00 до 20:00, дни выбирает сотрудник

  • Оплата: 150-250 рублей в час

  • Выплаты: раз в неделю

  • Стажировка: оплачивается

Что происходит на рынке труда

Во втором квартале 2025 года число вакансий для студентов в Тюменской области выросло на 26%. Наиболее популярные направления — кассиры, курьеры и повара. Работодатели всё чаще предлагают гибкий график, чтобы совмещать учёбу и подработку.

