Студентам — бонусы, деньги и цветы: в Тюмени открылись необычные вакансии

В Тюмени студентам всё чаще предлагают подработку с гибким графиком и возможностью обучения с нуля. По данным аналитиков сервиса "Авито", самые востребованные вакансии сейчас — это администраторы аттракционов, флористы и сотрудники выставок.

Администратор аттракциона

Федеральная сеть призовых тиров ищет администраторов. Опыт не требуется — новичков обучают и проводят оплачиваемую стажировку.

Основные обязанности — контролировать работу аттракционов, выдавать призы, вести кассовую и отчётную документацию.

График: 2/2, с 10:00 до 22:00

Оплата: от 2 200 до 3 100 рублей за смену

Плюсы: премии и бонусы за хорошую работу

Флорист

Для творческих студентов открыта вакансия флориста. Работодатель обучает составлению букетов и уходу за растениями.

График: с 8:00 до 21:00

Оплата: от 1 500 до 2 500 рублей за смену

Выплаты: ежедневные

Особенности: возможна стажировка с последующим трудоустройством

Администратор выставки

Тем, кто ищет подработку с частичной занятостью, подойдёт вакансия администратора выставки.

Задачи включают встречу гостей, объяснение правил и помощь участникам.

График: с 16:00 до 20:00, дни выбирает сотрудник

Оплата: 150-250 рублей в час

Выплаты: раз в неделю

Стажировка: оплачивается

Что происходит на рынке труда

Во втором квартале 2025 года число вакансий для студентов в Тюменской области выросло на 26%. Наиболее популярные направления — кассиры, курьеры и повара. Работодатели всё чаще предлагают гибкий график, чтобы совмещать учёбу и подработку.