Студентам — бонусы, деньги и цветы: в Тюмени открылись необычные вакансии
В Тюмени студентам всё чаще предлагают подработку с гибким графиком и возможностью обучения с нуля. По данным аналитиков сервиса "Авито", самые востребованные вакансии сейчас — это администраторы аттракционов, флористы и сотрудники выставок.
Администратор аттракциона
Федеральная сеть призовых тиров ищет администраторов. Опыт не требуется — новичков обучают и проводят оплачиваемую стажировку.
Основные обязанности — контролировать работу аттракционов, выдавать призы, вести кассовую и отчётную документацию.
-
График: 2/2, с 10:00 до 22:00
-
Оплата: от 2 200 до 3 100 рублей за смену
-
Плюсы: премии и бонусы за хорошую работу
Флорист
Для творческих студентов открыта вакансия флориста. Работодатель обучает составлению букетов и уходу за растениями.
-
График: с 8:00 до 21:00
-
Оплата: от 1 500 до 2 500 рублей за смену
-
Выплаты: ежедневные
-
Особенности: возможна стажировка с последующим трудоустройством
Администратор выставки
Тем, кто ищет подработку с частичной занятостью, подойдёт вакансия администратора выставки.
Задачи включают встречу гостей, объяснение правил и помощь участникам.
-
График: с 16:00 до 20:00, дни выбирает сотрудник
-
Оплата: 150-250 рублей в час
-
Выплаты: раз в неделю
-
Стажировка: оплачивается
Что происходит на рынке труда
Во втором квартале 2025 года число вакансий для студентов в Тюменской области выросло на 26%. Наиболее популярные направления — кассиры, курьеры и повара. Работодатели всё чаще предлагают гибкий график, чтобы совмещать учёбу и подработку.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru