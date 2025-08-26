Первоклассники здоровы, выпускники — калеки: почему школа подрывает здоровье детей
Проблемы со здоровьем у детей накапливаются в процессе учёбы: если среди первоклассников 50-60% приходят в школу без диагнозов, то к выпуску здоровыми остаются только около 10%. Эти данные озвучила врио министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьёва.
Какие болезни встречаются чаще всего
К окончанию школы у большинства подростков фиксируют 2-3 заболевания функционального или хронического характера.
Наиболее распространены:
- патологии зрения,
- болезни опорно-двигательного аппарата,
- заболевания ЖКТ,
- проблемы с ЛОР-органами.
Причины снижения здоровья
Воробьёва отметила, что особенно вредно для глаз — использование гаджетов в транспорте. Также негативно влияют:
- неправильная организация рабочего места,
- дефицит сна,
- несбалансированное питание,
- отсутствие прогулок и физической активности.
Что касается болезней желудочно-кишечного тракта, региональный показатель здесь в 2,5 раза выше общероссийского. Подросткам всё чаще ставят диагнозы "язва", "гастрит", выявляют спайки в желчном пузыре. В числе причин: фастфуд, нерегулярное питание, стресс и семейные привычки.
Как сохранить здоровье школьников
Врач посоветовала:
- чередовать работу и отдых без гаджетов,
- следить за освещением и посадкой при письме,
- спать на ортопедических матрасах,
- регулярно выполнять физические упражнения,
- укреплять иммунитет закаливанием и правильным образом жизни.
