Первоклассники здоровы, выпускники — калеки: почему школа подрывает здоровье детей

Проблемы со здоровьем у детей накапливаются в процессе учёбы: если среди первоклассников 50-60% приходят в школу без диагнозов, то к выпуску здоровыми остаются только около 10%. Эти данные озвучила врио министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьёва.

Какие болезни встречаются чаще всего

К окончанию школы у большинства подростков фиксируют 2-3 заболевания функционального или хронического характера.

Наиболее распространены:

патологии зрения,

болезни опорно-двигательного аппарата,

заболевания ЖКТ,

проблемы с ЛОР-органами.

Причины снижения здоровья

Воробьёва отметила, что особенно вредно для глаз — использование гаджетов в транспорте. Также негативно влияют:

неправильная организация рабочего места,

дефицит сна,

несбалансированное питание,

отсутствие прогулок и физической активности.

Что касается болезней желудочно-кишечного тракта, региональный показатель здесь в 2,5 раза выше общероссийского. Подросткам всё чаще ставят диагнозы "язва", "гастрит", выявляют спайки в желчном пузыре. В числе причин: фастфуд, нерегулярное питание, стресс и семейные привычки.

Как сохранить здоровье школьников

Врач посоветовала: