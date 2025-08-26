Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
школьники кушают
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:01

Первоклассники здоровы, выпускники — калеки: почему школа подрывает здоровье детей

У большинства выпускников школ фиксируют 2–3 хронических заболевания

Проблемы со здоровьем у детей накапливаются в процессе учёбы: если среди первоклассников 50-60% приходят в школу без диагнозов, то к выпуску здоровыми остаются только около 10%. Эти данные озвучила врио министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьёва.

Какие болезни встречаются чаще всего
К окончанию школы у большинства подростков фиксируют 2-3 заболевания функционального или хронического характера.
Наиболее распространены:

  • патологии зрения,
  • болезни опорно-двигательного аппарата,
  • заболевания ЖКТ,
  • проблемы с ЛОР-органами.

Причины снижения здоровья
Воробьёва отметила, что особенно вредно для глаз — использование гаджетов в транспорте. Также негативно влияют:

  • неправильная организация рабочего места,
  • дефицит сна,
  • несбалансированное питание,
  • отсутствие прогулок и физической активности.

Что касается болезней желудочно-кишечного тракта, региональный показатель здесь в 2,5 раза выше общероссийского. Подросткам всё чаще ставят диагнозы "язва", "гастрит", выявляют спайки в желчном пузыре. В числе причин: фастфуд, нерегулярное питание, стресс и семейные привычки.

Как сохранить здоровье школьников
Врач посоветовала:

  • чередовать работу и отдых без гаджетов,
  • следить за освещением и посадкой при письме,
  • спать на ортопедических матрасах,
  • регулярно выполнять физические упражнения,
  • укреплять иммунитет закаливанием и правильным образом жизни.

