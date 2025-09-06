Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:24

ТюмГУ выбирает борщ, ТИУ — вок: как еда студентов зависит от вуза

Яндекс Лавка: в Тюмени студенты чаще всего заказывают пельмени, сосиски и чебупиццы

Начало учебного года в Тюмени сопровождается всплеском заказов готовых блюд и продуктов быстрого приготовления. По данным "Яндекс Лавки", студенты вузов, живущие в общежитиях, чаще всего выбирают еду, которую можно приготовить за считанные минуты. Средний чек составляет 1 300-1 400 рублей.

Быстро, сытно и недорого

В топе студенческих предпочтений:

  • сосиски,

  • пельмени,

  • чебупиццы и чебупели.

В бакалейных заказах лидируют лапша и картофельное пюре быстрого приготовления, а также растворимый кофе. Особенно популярны азиатские блюда — сырный рамен и вок в соусе терияки.

Разные вузы — разные вкусы

Компания отмечает различия между студенческими заказами:

  • у студентов ТюмГУ в топе — супы (борщ с говядиной и куриная лапша),

  • у студентов ТИУ чаще заказывают блюда азиатской кухни — удон, роллы и вок с курицей.

Зимняя сессия — время сладостей

Пик студенческих заказов традиционно приходится на декабрь, когда идет подготовка к зимней сессии. В этот период на треть возрастает спрос на снеки и сладости:

  • чипсы с вкусами барбекю и сметаны с луком,

  • шоколад,

  • печенье.

Итог

Студенческая еда в Тюмени — это сочетание простоты, скорости и доступности. Но выбор зависит и от вуза: кто-то предпочитает классические супы, а кто-то — блюда азиатской кухни.

