ТюмГУ выбирает борщ, ТИУ — вок: как еда студентов зависит от вуза

Начало учебного года в Тюмени сопровождается всплеском заказов готовых блюд и продуктов быстрого приготовления. По данным "Яндекс Лавки", студенты вузов, живущие в общежитиях, чаще всего выбирают еду, которую можно приготовить за считанные минуты. Средний чек составляет 1 300-1 400 рублей.

Быстро, сытно и недорого

В топе студенческих предпочтений:

сосиски,

пельмени,

чебупиццы и чебупели.

В бакалейных заказах лидируют лапша и картофельное пюре быстрого приготовления, а также растворимый кофе. Особенно популярны азиатские блюда — сырный рамен и вок в соусе терияки.

Разные вузы — разные вкусы

Компания отмечает различия между студенческими заказами:

у студентов ТюмГУ в топе — супы (борщ с говядиной и куриная лапша),

у студентов ТИУ чаще заказывают блюда азиатской кухни — удон, роллы и вок с курицей.

Зимняя сессия — время сладостей

Пик студенческих заказов традиционно приходится на декабрь, когда идет подготовка к зимней сессии. В этот период на треть возрастает спрос на снеки и сладости:

чипсы с вкусами барбекю и сметаны с луком,

шоколад,

печенье.

Итог

Студенческая еда в Тюмени — это сочетание простоты, скорости и доступности. Но выбор зависит и от вуза: кто-то предпочитает классические супы, а кто-то — блюда азиатской кухни.