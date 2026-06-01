Студенческий быт под жестким контролем: новые нормы перевернули привычный порядок заселения

В конце мая на официальном портале правовой информации появился приказ, который меняет правила игры для студентов, ищущих общежитие: документ опубликовали 28 мая 2026 года, а вступает он в силу с 1 сентября. Бытовой сценарий знаком многим: в начале учебного года кто-то выясняет, что места заканчиваются, кто-то собирает бумаги в последний момент, а семейным студентам и вовсе приходится добиваться отдельной комнаты. Теперь всё это привязали к типовым правилам, включая расчёт жилплощади и то, кому дают приоритет. По документу на одного человека в общежитии должно приходиться не менее 6 квадратных метров. А дальше начинается самое практичное: заявление, пакет подтверждающих документов и учёт отсутствия регистрации и жилья в собственности в городе, где находится образовательная организация.

"Смысл подобных норм в том, чтобы правила выдачи жилья были понятными и проверяемыми: есть нормы по площади, есть список тех, кому дают первоочередное право, и есть чёткий набор подтверждающих документов. Если документы собраны "на глаз”, без нужных справок и подтверждений по обучению и отсутствию жилья в городе, возникают отказы. Поэтому лучше заранее сверить требования к пакету бумаг с тем, что прописано в локальном акте конкретной организации." Проверено экспертом: должность Михаил Волков

Что утвердили министерства

Минобрнауки и Минпросвещения РФ утвердили типовой порядок предоставления жилых помещений студентам. Приказ опубликован 28 мая 2026 года на официальном интернет-портале правовой информации и начнёт действовать с 1 сентября.

В документе расписали общий "маршрут”: как признают нуждаемость, как определяют приоритеты, как решают вопрос с отдельными комнатами для семей и какие шаги студенту нужно сделать, чтобы претендовать на место. Всё это ложится в работу образовательных организаций, а не остаётся на уровне внутренних договорённостей "как получится”.

Отдельно отмечено: критерии нуждаемости задаются локальным нормативным актом организации. То есть общий каркас единый, но порядок внутри вуза может отличаться деталями — и именно их придётся учитывать при подаче.

Сколько квадратных метров дают в общежитии

По тексту приказа жилое помещение в общежитии предоставляется из расчёта не менее 6 кв. метров на одного человека. Это не "ориентир”, а правило, от которого отталкиваются при распределении мест и формировании жилфонда.

Такая формулировка важна в момент, когда в общежитии одновременно живут разные группы студентов и идёт движение по заселениям. При нехватке площади в первую очередь всплывает вопрос, кто реально попадает под условия и кто имеет право на дополнительные варианты размещения.

Если студент претендует не только на место, но и на особые условия проживания (например, отдельная комната), ему придётся пройти через процедуру признания нуждаемости и соблюсти требования по документам.

Кому приоритет и как учитывают семейных студентов

Приоритет при предоставлении жилья имеют обучающиеся, указанные в части 5 статьи 36 Федерального закона об образовании. Туда относятся, в частности, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и другие категории, перечисленные в норме.

Нуждающимися в жилых помещениях в общежитиях признаются обучающиеся по критериям, которые закреплены локальным нормативным актом организации. То есть вуз/колледж сам устанавливает, как именно подтверждается нуждаемость, но рамка приказа задаёт основу для процедуры.

Студенческие семьи должны получить отдельные комнаты. Если все семьи уже обеспечены жилплощадью в общежитии, отдельные комнаты могут предоставить другим студентам, которые тоже нуждаются в жилье — то есть "очередность” дальше работает внутри группы нуждающихся.

Как подать заявление и какие документы готовить

Чтобы получить место в общежитии или отдельной комнате, студент должен подать заявление в образовательную организацию и приложить необходимые документы. На практике это ключевой этап: без подтверждений процедура обычно не сдвигается.

Справки, которые нужно предоставить, должны подтвердить факт обучения, отсутствие регистрации и отсутствие жилья в собственности в городе, где находится образовательная организация. То есть речь не только о том, что у студента нет "своей квартиры”, но и о том, что нет регистрации.

Для студенческих семей дополнительно нужны документы: свидетельство о браке, а также о рождении/усыновлении ребёнка. Если этих бумаг нет или они оформлены не так, как требует процедура, претендовать на отдельную комнату будет сложнее.

Что обычно "ломает” получение комнаты

Самый частый стоп-фактор — несоответствие пакета документов требованиям, которые организация прямо закрепила в локальном акте. Приказ задаёт основу, но в конкретном вузе может быть свой перечень форм, сроки подачи и порядок рассмотрения заявления — и именно это потом "съедает” время.

Второй момент — путаница в том, где именно должны подтверждаться отсутствие регистрации и жилья в собственности. Если студент приносит справки "примерного характера”, комиссия обычно возвращает документы или отказывает до исправлений.

И ещё одна бытовая деталь: отдельная комната для семей привязана к тому, что студенческая семья подтверждена документально, а не просто "по факту совместного проживания”. Для семьи нужны те самые свидетельства, которые перечислены в требованиях.

FAQ

Вопрос? С какого момента действует типовой порядок по общежитиям для студентов?

Ответ: Приказ опубликован 28 мая 2026 года и вступает в силу с 1 сентября.

Вопрос? Сколько квадратных метров на одного человека должны дать в общежитии?

Ответ: Не менее 6 кв. метров на одного человека.

Вопрос? Кто имеет приоритет при предоставлении жилья?

Ответ: Обучающиеся, указанные в части 5 статьи 36 Федерального закона об образовании, включая детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и другие категории.

Вопрос? Какие документы нужны студенческой семье для отдельной комнаты?

Ответ: Свидетельство о браке и о рождении/усыновлении ребёнка.

Читайте также