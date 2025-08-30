Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
дети в школе
дети в школе
© создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:34

Оценка за поведение в школах: как одна цифра может изменить всё

Депутат Муртазаева: введение оценки за поведение улучшит дисциплину в школах Крыма и России

В последние дни активно обсуждается предложение внедрить в российских школах отдельную оценку за поведение, которая будет учитываться наряду с успеваемостью. Этот вопрос был поднят на одном из эфиров "Радио Крым", где директор школы и депутат Госсовета Республики Крым Гульнара Муртазаева поделилась своими мыслями о влиянии такого нововведения на учебный процесс и отношение школьников к дисциплине.

Оценка за поведение: что изменится?

По словам Гульнары Муртазаевой, введение отдельной оценки за поведение имеет большое значение для формирования правильной мотивации у школьников. В действительности, такой подход может стать мощным стимулом для учеников, стремящихся к высоким результатам не только в учебе, но и в плане дисциплины.

Муртазаева также отметила, что данное новшество поможет изменить отношение школьников к учебе и дисциплине в целом. Это важный момент, поскольку многие дети воспринимают оценки как главный ориентир своего успеха. И если к традиционным оценкам по предметам прибавится еще и оценка за поведение, это, безусловно, повлияет на повседневное поведение учащихся, их дисциплину и уровень ответственности.

Влияние на школьников и роль родителей

Также не стоит забывать, что в таком важном процессе, как воспитание детей и формирование у них правильных привычек, важную роль должны играть и родители. Гульнара Муртазаева акцентировала внимание на необходимости активного участия родителей в жизни своих детей. Она подчеркнула, что это поможет создавать более конструктивные отношения как между детьми и учителями, так и внутри семей.

Однако важно, чтобы школы и преподаватели соблюдали баланс в нагрузке на учеников. Как заявила депутат, дети не должны быть перегружены учебной нагрузкой, а объем домашних заданий должен быть разумным. Это означает, что увеличение ответственности за поведение не должно привести к чрезмерным нагрузкам и стрессам, которые могут негативно сказаться на здоровье школьников и их мотивации к учебе.

Проблема единого расписания в школах

В ходе обсуждения Гульнара Муртазаева также прокомментировала вопрос внедрения единого расписания для всех школ. Эта тема является сложной, так как каждая школа имеет свои особенности, связанные с профилем образования, количеством старших классов и другими факторами. Поэтому, как пояснила Муртазаева, вряд ли удастся внедрить единое расписание по всей стране. Вместо этого учреждения будут работать в рамках рекомендованных стандартов и адаптировать их под свои специфические условия.

Муртазаева отметила, что эта тема будет обсуждаться на августовских педагогических советах, где специалисты смогут поделиться своим опытом и выработать подходы, соответствующие реалиям каждой конкретной школы. Это будет важный шаг в совершенствовании образовательного процесса и создании условий для качественного обучения в разных уголках страны.

