Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:51

100 тысяч за ребенка: как Московская область стимулирует рождаемость среди студентов

Подмосковье вводит целевую поддержку для студентов, ставших родителями

Власти Московской области анонсировали введение новых мер социальной поддержки для студентов, ставших родителями. Соответствующие законопроекты планируется рассмотреть на заседании областной Думы в сентябре 2024 года. Инициатива направлена на создание комплексной системы помощи молодым семьям, совмещающим рождение детей с получением образования.

Согласно предложенным изменениям, студентки государственных вузов, родившие ребенка, будут получать единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей. Для учащихся колледжей предусмотрена иная форма поддержки — ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, эта мера дополняет ранее введенную выплату в 300 тысяч рублей за рождение третьего и последующего ребенка в молодой семье, формируя многоуровневую систему демографического стимулирования.

Параллельно планируется расширить существующие программы поддержки многодетных семей. Как пояснил председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, будет устранена правовая коллизия, связанная с получением компенсаций за школьную форму.

Сейчас выплаты не производятся, если дети из многодетных семей обучаются в образовательных учреждениях за пределами Подмосковья, однако новое регулирование гарантирует компенсации независимо от места обучения.

Статистика подчеркивает актуальность этих мер: согласно данным заместителя министра социального развития региона Веры Марченко, Московская область входит в пятерку лидеров по количеству многодетных семей, где каждая десятая семья имеет этот статус, а каждый пятый ребенок воспитывается в многодетной ячейке общества. Ежегодный прирост таких семей составляет примерно 7 тысяч.

Эксперты отмечают, что принятие этих инициатив может существенно улучшить социально-экономические условия для студенческих семей, позволяя молодым родителям совмещать образовательные процессы с семейными обязанностями без риска оказаться за чертой бедности.

