100 тысяч за ребенка: как Московская область стимулирует рождаемость среди студентов

Власти Московской области анонсировали введение новых мер социальной поддержки для студентов, ставших родителями. Соответствующие законопроекты планируется рассмотреть на заседании областной Думы в сентябре 2024 года. Инициатива направлена на создание комплексной системы помощи молодым семьям, совмещающим рождение детей с получением образования.

Согласно предложенным изменениям, студентки государственных вузов, родившие ребенка, будут получать единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей. Для учащихся колледжей предусмотрена иная форма поддержки — ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, эта мера дополняет ранее введенную выплату в 300 тысяч рублей за рождение третьего и последующего ребенка в молодой семье, формируя многоуровневую систему демографического стимулирования.

Параллельно планируется расширить существующие программы поддержки многодетных семей. Как пояснил председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, будет устранена правовая коллизия, связанная с получением компенсаций за школьную форму.

Сейчас выплаты не производятся, если дети из многодетных семей обучаются в образовательных учреждениях за пределами Подмосковья, однако новое регулирование гарантирует компенсации независимо от места обучения.

Статистика подчеркивает актуальность этих мер: согласно данным заместителя министра социального развития региона Веры Марченко, Московская область входит в пятерку лидеров по количеству многодетных семей, где каждая десятая семья имеет этот статус, а каждый пятый ребенок воспитывается в многодетной ячейке общества. Ежегодный прирост таких семей составляет примерно 7 тысяч.

Эксперты отмечают, что принятие этих инициатив может существенно улучшить социально-экономические условия для студенческих семей, позволяя молодым родителям совмещать образовательные процессы с семейными обязанностями без риска оказаться за чертой бедности.